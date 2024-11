Lai izdodas mest katram savu laipu!

Kā jau vairākas desmitgades ierasts, pieminot mūsu lēčplēšus – Neatkarības kara cīnītājus, un atzīmējot savas neatkarīgās valsts dzimšanas dienu, mēs gluži kā tautas dziesmā ”tēvu tēvu laipas” metam tiltus no paaudzes uz paaudzi. No reiz pārtrauktas un teju izdzēstas tautas vēsturiskās atmiņas uz lepnuma pilnu valsts gribu un nācijas pašapziņu. No entuziastu pulciņu organizētiem klusiem piemiņas brīžiem uz siltu liesmu izgaismotiem Gaismas ceļiem teju ikvienā novada pagastā. No spītā sakniebtām lūpām līdz brīvības alku piestrāvotai dziesmai. Dziesmai, kas mūsu tautu spējusi celt un par spīti visam joprojām ceļ un vieno kā caur sirdīm plūstoša likteņupes straume.

Par šo visu un vēl vairāk mēs domājam, runājam un arī rakstām šajā nu jau kādu laiku ar Patriotu vārdu iezīmētajā nedēļā. Lepojamies par dažādu jomu ļaužu panākumiem un arī par to, ka protam ikviena devumu ieraudzīt un par to no sirds pateikties. Priecājamies, ka soli pa solim atbrīvojam sevi un savu prātu no mums svešā, netīrā un negribētā, kas 50 un vairāk okupācijas gados kā ķēpīgu netīrumu kārta pieķēries it visam, kas valstiski svinams. Nu, paskatieties, cik gaidīts un kuplas ļaužu straumes atbalstīts ir ikgadējais Lāpu gājiens! Cik daudz svecīšu ieskauj varoņu atdusas un piemiņas vietas! Cik lepni karogus nes jauni puiši un arī vīri spēka gados! Cik aizrautīgi ar visiem kopā un, cenšoties neatpalikt, soļo arī pavisam mazi ķipari. Šķiet, viņiem nu gan nebūs jālauza galvas par to, kad un kāpēc Dzimtene ar mazo, kad ar lielo burtu rakstāma…

Visu kopīgie centieni un arī jau laiks gluži kā novembra smīļājošais lietus un lāpu liesmas arī mums – Latvijas patriotiem – ir atdevušas sākotnējo skanējumu daudziem vārdiem, ar kuriem ikvienai nācijai lepoties. Mums ir sava Zeme, savs Karogs un sava Valsts! Paveroties plašajā pasaulē, ir taču skaidrs, ka mums ticis un joprojām pieder Brīnums. Bet tikpat skaidrs, ka tikai mūsu pašu, ikviena ziņā, vai spēsim ”mest savu laipu”, lai Brīnumu – savu valsts gribu – nosargātu un nodotu tālāk.

Lai izdodas! Būt savai Zemei un Tautai, savai Latvijai noderīgiem! Priecīgus svētkus! Lai tos izdodas nosvinēt ģimeniski un – no sirds! To visu sev un arī ikvienam novēlam arī mēs – «Neatkarīgo Tukuma Ziņu» veidotāji.