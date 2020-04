Gribētos, ka atbildīgi, bez meliem un viltus

”Katliņš vārās,” īsziņā raksta klasesbiedrene – aizrautīga dabas vērtību sargātāja, raksturojot to, kā dažu viņas paziņu lokā uztverta mana, gan atstāstījumā ”dzirdētā” vakardienas uzstāšanās raidījumā «Krustpunkti». To, ka aizstāvu Kampara-Šulca-zviedru vēlmi izlaupīt Latvijas valsti un tās dabas vērtības, varu lasīt arī interneta komentāros. Un šis laikam vairāk tad būtu skaidrojums tiem, kas runā, raksta un ir pārliecināti, bet nav raidījumu dzirdējuši un manu viedokli arī īsti nezina… Tāpēc, piedodiet, cienījamie lasītāji, īpaši tie no jums, kas daudzos dažādu viedokļu un skaidrojošus rakstus (vairāk nekā 20 publikācijas) par ieceri veidot vēja parkus mūsu novada teritorijā pēdējo divu (pat divarpus) gadu laikā ir gan lasījuši, gan labi atceras… Un atceras arī to, ka esam piedalījušies gan iedzīvotāju sapulcēs, gan sarunās ar ekspertiem, gan paši tādus meklējuši un devušies ekskursijās, lai dabā redzētu, kur un ko aizēnos lielie vēja ģeneratoru monstri. Un atzīšos, esmu lepna, ka visu šo gadu laikā ir izdevies noturēties profesionāla žurnālista pozīcijās, analizējot faktus, uzklausot un publicējot dažādus viedokļus un neļaujoties iekrist ne vienā, ne otrā pārliecināšanas grāvī… Tāpēc atkārtošu to pašu, ko radio raidījumā – neesmu ne par, ne pret konkrēto vēja parku konkrētajā vietā, bet esmu absolūti PRET tam veidam, kā lēmums Tukuma domē pieņemts. Domāju un esmu arī pārliecināta, ka tas ir nepieļaujami, ja (kaut arī ar vislabākajiem nodomiem!) kaut kas tiek darīts nelikumīgi, slepeni un ar melu palīdzību. Manuprāt, tas nav ne normāli, ne uzticami, ja kāds Tukuma novada domes lēmumprojekts tiek sagatavots par svešu naudu (dāņu lielzemnieka? latviešu lielrūpnieka? vējeņu biznesa konkurenta? – atbildes pagaidām nav) un top… Dobeles pagasta pārvaldē… Nav normāli un arī nav pieļaujams, ja tik nopietns lēmumprojekts pie deputātiem apspriešanai nonāk vien iepriekšējā vakarā pirms lēmuma pieņemšanas. Un man arī neliekas uzticami deputāti un viņu zināšanas, ja viņi savu lēmumu pamato ar vārdiem: ”Mans znots dzīvo Anglijā un viņš labi zina, ka” tur vēja ģeneratori nav atļauti… vai ka ”mums te, Latvijā, nekāda vajadzība pēc tādiem vēja ģeneratoriem nemaz nav, mums elektrības pietiek”…

Bet , atgriežoties, pie meliem vai, teiksim maigāk, puspatiesībām, tad tie jau sākas ar pašu galveno pamatojumu, ko deputātu vairākums piesaucis – tas ir, ar iedzīvotāju parakstītajiem protestiem. Jā, iespējams, ja pirms domes lēmuma arī šogad vai vismaz pērn tiktu rīkota iedzīvotāju aptauja, tad arī, iespējams, lielais vairums būtu pret. Kaut vai tāpēc, ka neviens, domāju, neviens no mums pārskatāmā attālumā no savas mājas negribēs redzēt ne olu rūpnīcu, ne vējeni, ne koģenerācijas staciju un arī ne augstsprieguma elektrības stabus… Bet ir tāds ”bet”, ka to aptauju jau te, Tukumā otrreiz, pēc Vides pārraudzības biroja dotā atzinuma un ekspertu slēdziena par to, ka, viņuprāt, kaut ar iebildēm, bet vēja parka darbība ir pieļaujama, jau nav veicis, tāpat kā nav pārliecinājies par parakstu juridisko atbilstību. Un tad jau var tikpat labi būt, ka varbūt Dobeles pagasta darbinieces tos no darba brīvajā laikā ir sagādājušas. Kāpēc tā nevarētu būt, ja tas notika pirms diviem gadiem un šobrīd tos 10 000 parakstu sarakstus it kā pat vairs nevarot apskatīt? Jāpiebilst, ka biedrības «Zemgale bez vēja ģeneratoriem» (arī tā tiek minēta kā Tukuma domes galvenā konsultante) ”pētījumus” (iespējams, dāņu zemnieka? latviešu lielražotāja? «Eolus» konkurenta? apmaksāta) nu jau pāris gadus izmanto kā paraugu faktu falsificēšanai; piemēram, biedrības materiālā pievienotais rotora saplosītais stārķis izrādījās pavisam citos apstākļos un platuma grādos miris pelikāns…

Arī šobrīd tās mājas lapā parādītais gulbju bars, kas it kā iešot bojā Pienavā, izrādījās ganāmies pavisam citā pusē…

Tas par argumentiem, faktiem un meliem. Bet ja tomēr atgriežamies pie mana personiskā viedokļa, tad… Jā, man arī nepatīk nekas, kas bojā dabisko ainavu, bet, ja jāizvēlas skatu bojājošās vējenes vai atkarība no Krievijas, es tomēr izvēlos pirmo. Ja man ir jāizvēlas zviedru (vai vienalga kura godprātīga investora) vējenes mazapdzīvotā Zemgales laukā, izstrādātā purvā vai valsts mežā, kur vēja parku, izrādās, ir iecerējuši kaut kādi vārdā nenosaukti, bet jau Ekonomikas ministrijas atbalstu guvuši uzņēmēji, tad… Ir jāpadomā un lēmums jāpieņem atbildīgi, bez meliem un viltus.