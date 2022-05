Pensiju indeksācija notiks 1. septembrī

Pensiju indeksācijas termiņa izmaiņas paredz otrdien, 24. maijā, valdības sēdē pieņemtie grozījumi likumā “Par valsts pensijām”. Par tiem vēl jālemj un jānobalso Saeimai.

Labklājības ministrs Gatis Eglītis: “Jaunā ģeopolitiskā situācija negatīvi ietekmē mūsu visus, samazinot pirktspēju. Tā ir daļa no lielākas cīņas, kas ir jāizcīna. Labklājības ministrijā esam strādājuši pie tā, lai nodrošinātu pensionāriem lielākas pensijas, ņemot vērā augsto inflāciju. Esmu gandarīts, ka ar koalīcijas partneriem ir izdevies vienoties par iespēju šogad pensiju indeksāciju veikt par mēnesi ātrāk, tādejādi dodot atspaidu senioriem.​”

Kā līdz šim, valsts pensiju indeksācijā 2022. gada 1. septembrī izmantos indeksu, ko veidos faktiskais patēriņa cenu indekss (jeb inflācija) par laikposmu no 2021. gada 1. augusta līdz 2022. gada 31. jūlijam (kopumā 12 mēneši) un 50% no apdrošināšanas iemaksu algu summas (kas ir summēta visa nauda, no kuras gada laikā bijis jāveic sociālās apdrošināšanas iemaksas) reālā pieauguma procentiem.

Vecuma pensijām ar lielu apdrošināšanas stāžu, par kuru ir piešķirta (pārrēķināta) pensija, piemēros indeksu, ko veidos faktiskais patēriņa cenu indekss (jeb inflācija) un lielāka daļa no apdrošināšanas iemaksu algu summas reālā pieauguma procentiem:

– 60% – ja stāžs ir no 30 līdz 39 gadiem vai ja vecuma pensija piešķirta par darbu kaitīgos, smagos vai sevišķi kaitīgos, sevišķi smagos darba apstākļos;

– 70% – ja stāžs ir no 40 līdz 44 gadiem;

– 80% – ja stāžs ir 45 gadi un vairāk.

Ja vecuma pensijas apmēra pārskatīšanai ir iespējams piemērot vairākus nosacījumus, pensijas pārskatīšanai piemēro lielākos procentus no apdrošināšanas iemaksu algas summas reālā pieauguma procentiem.

Politiski represētajām personām, personām ar I grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem pensiju pārskata neatkarīgi no tās apmēra.

Likumprojekts par pensiju indeksācijas termiņa izmaiņām izstrādāts, lai pensijas saņēmējiem mazinātu straujās inflācijas negatīvo ietekmi uz valsts pensiju apmēriem.