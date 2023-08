Par sabiedrisko transportu pilsētā un novadā

Kāpēc autobuss no divām pieturām it kā atiet vienā un tajā pašā laikā?

– Nesen bija jābrauc uz Kandavu. Sabiedrisko transportu lietoju reti, tāpēc portālā 1188.lv atradu, ka reiss «Tukums – Pūre – Kandava» atiet no autoostas 12.25. Man ērtāk braukt no pieturas Talsu ielā pie novada domes. Pārāk nesteidzos, jo rēķināju, ka nokļūšanai no stacijas līdz centram autobusam vajadzīgas vismaz trīs, četras minūtes. Nonācu pieturā 12.27 un biju pārsteigts, redzot, ka arī no Talsu ielas atiešanas laiks ir 12.25. Domāju, ka esmu nokavējis un jau gribēju doties prom, bet autobuss tomēr pienāca. Reālais atiešanas laiks no Talsu ielas bija 12.37. Pēc tam, pārbaudot citu novada maršrutu atiešanas laikus, secināju, ka šāda neprecizitāte raksturīga visiem reisiem – tie atiet no autoostas un centra it kā vienlaicīgi. Vai neplānojat precizēt atiešanas sarakstus?

– Saņēmuši šo jautājumu, noskaidrojām, kāpēc pieturu plāksnē parādījusies nekorekta informācija. Izrādās, vainojamas datu bāzes, kur no pilsētas pieturām ir tikai «Autoosta» un «Lauktehnika». Mēs sazināsimies ar VSIA «Autotransporta direkciju», lai šī problēma tiktu tuvākajā laikā atrisināta; jāievada datu bāzēs arī pārējās lielākās pieturvietas – «Talsu iela pie novada domes», «Meža iela», «Slimnīca» (bijušais Super Netto) un «Poliklīnika» (maršrutiem Engures pusē). Domāju, ka precizētie saraksti būs mēneša līdz divu mēnešu laikā.

Jāiebilst gan, ka datus VSIA «Autotransporta direkcija» iesniedzis pats SIA «Tukuma auto».

