Kāpēc ļauj reģistrēties, ja vakcīnu nav?!

Redakcija: arī mēs, izmantojot «Manavakcīna.lv, tiešām pavisam ērti varējām piereģistrēties gripas vakcīnai Tukuma slimnīcas vakcinācijas kabinetā – 27. decembrī laikā no 8.00 līdz 10.00. Taču, sazinoties ar iestādes galveno māsu Initu Lazari, noskaidrojām, ka bezmaksas vakcīnu nav: “Slimību profilakses un kontroles centrs jau novembra beigās mūs informēja, ka noliktavā vairs nav pieejamas programmā paredzētās bezmaksas vakcīnas pret gripu, kas nozīmē, ka 2022. gadā tās vairs nevarēs pasūtīt. Mēs pasūtītās vakcīnas esam izlietojuši. To, kāpēc sistēma arvien ļauj tai reģistrēties, nevaru komentēt, jo mēs no savas puses pieteikšanos programmā esam noslēguši. Zinot, ka šāda situācija ir izveidojusies, jau informējām par to Nacionālo veselības dienestu.”

Tuvākā vakcinēšanās iespēja – Pūrē

Lai noskaidrotu, kāpēc izveidojusies šāda situācija, sazinājāmies ar Slimību profilakses un kontroles centra Komunikācijas nodaļas vadītāju Ilzi Arāju un noskaidrojām, ka par šo vietni «Manavakcīna.lv» atbild… Nacionālais veselības dienests. Bet, komentējot situāciju ar vakcinēšanos un vakcīnām, viņa skaidroja: ja cilvēks vēlas vakcinēties pret gripu un atbilst kādai no valsts programmā iekļautajai kategorijai [ir bērns vecumā no 6 līdz 23 mēnešiem (ieskaitot), ir persona, kas ir vecāka par 65 gadiem vai pieder kādai no veselības riska grupām (grūtnieces, pacienti ar hroniskām saslimšanām utt.)], kas var saņemt vakcīnu bez maksas, ir jāvēršas pie sava ģimenes ārsta: “Ja pie ģimenes ārsta vakcīnu nav iespējams saņemt, var ieskatīties SPKC mājas lapā, kur minēti mediķi un iestādes, kam joprojām ir bezmaksas vakcīna. Šo sarakstu mēs uzturam pēc iestāžu sniegtās informācijas (Tajā no mūsu novada iekļauta Baibas Neibergas ģimenes ārsta prakse – adrese «Pūre 18», Pūre, tālrunis 63191112. – Red.), tur ir norādīts tālrunis, pa kuru var pieteikties.”

Vaicāta, vai nav plānotas jaunas vakcīnu piegādes, jo ne visiem ir iespēja aizbraukt tos 19 kilometrus no Tukuma līdz Pūrei, I. Arāja skaidroja, ka jaunas piegādes netiks veiktas, taču nevar teikt, ka šo vakcīnu vairs nav. Vienīgi – pacientiem tas var prasīt tālāku ceļu, lai šo vakcīnu saņemtu – citi ģimenes ārsti, vakcinēšanas kabineti utt.: “Valsts vakcīnu pasūtījumus mēs saņēmām jau no septembra, un oktobra sākumā vakcīnas tika piegādātas un vakcinēšanu varēja uzsākt. Novembra vidū tika saņemti arī papildus pieprasījumi, un valsts iegādājās vēl papildus 10 000 vakcīnu. Protams, situācijas ir dažādas – ir ģimenes ārsti, kas arī šīs valsts vakcīnas nepasūtīja, jo vakcināciju neveic, tāpat daudz kas atkarīgs no ģimenes ārsta plānošanas – vai viņš jau laikus bija pasūtījis vakcīnu tādā apmērā, lai pietiktu visiem tiem, kas ietilpst šajās riska grupās.” Interesējoties, ko darīt, ja šo valsts vakcīnu vairs nevar saņemt, I. Arāja skaidroja, ka vēl paliek maksas vakcīnas, bet par šo iespēju arī jārunā ar savu ģimenes ārstu vai jāinteresējas vakcinācijas kabinetā.

Sola precizēt informāciju

Nacionālā veselības dienesta Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Evija Štālberga skaidroja, ka problēmas sistēmā (kurā pieteikties uz bezmaksas vakcinēšanos pret gripu) varētu būt radušās tāpēc, ka nav aktualizēta informācija «Manavakcīna.lv», taču solīja informāciju precizēt.