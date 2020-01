Kad Tukuma autoostā varēs norēķināties ar karti?

Laikraksta lasītāja Maija Strautiņa mudināja mūs sazināties ar SIA «Tukuma auto» un noskaidrot, kad uzņēmums sāks strādāt sabiedrības labā un uzlabos autoostas sniegtos pakalpojumus. Ar lasītājas vēstuli iepazīstinājām SIA «Tukuma auto» valdes locekli Rolandu Melderi.

50 eiro ir, bet pie biļetes netiek!

“6. decembrī agri no rīta Tukuma autoostā vēlējos iegādāties biļeti uz autobusu, lai apciemotu slimu cilvēku, un devu 50 eiro naudas zīmi, taču kasiere teica, lai ejot naudu mainīt. Dzelzceļa kasē man atteica naudu samainīt, bet «Narvesen» kioskā teica, ka autoostas kasiere nekad naudu nemainot, tāpēc arī «Narvesen» pārdevēja to nedarīšot. Atgriezos autoostā, kur kasiere man ieteica vērsties pie autobusa šofera, it kā viņam varētu būt tik liela maiņas nauda?! Pārrunāju radušos situāciju ar kādu šoferi, kurš mani kā skolnieci pamācīja, kā man jārīkojas ar naudu. Turpat no savas sēdvietas piecēlās kāda kundze un sacīja: “Runā, raksti, cik gribi, viss paliek pa vecam, nekas nemainās.” Tāpēc vēršos pie SIA «Tukuma auto» vadības ar aicinājumu atteikties no inertuma, strādāt pasažieru ērtībām un ieviest bezskaidras naudas norēķinu iespējas. Tas daudziem atvieglotu pārvietošanos ar sabiedrisko transportu, jo tad nebūtu jāiet līdz bankomātam, lai varētu izmantot «Tukuma auto» autobusu pakalpojumus.”

Solīt sola…

Redakcija: SIA «Tukuma auto» valdes loceklis R. Melderis skaidroja, ka dotajā mirklī Tukuma autoostā nav iespējams norēķināties ar maksājuma kartēm. Ja cilvēkam ir tikai bezskaidra nauda, tad viņam jebkurā brīdī ir iespēja autobusa biļeti iegādāties interneta vietnē www.bezrindas.lv. Telefonsarunā R. Melderis atzina, ka tiek domāts par to, lai ieviestu karšu termināli, taču nosaukt precīzu datumu, no kura šis pakalpojums tiks ieviests, viņš nevar. Interesējoties, vai Autoostu noteikumi neparedz šādus bezskaidras naudu norēķinus kā obligātus, R. Melderis skaidroja, ka šādi nosacījumi autoostām netiek izvirzīti, tikai ir prasība nodrošināt iespēju iegādāties biļetes.

Te gan jāpiebilst, ka visās apkārtējo pilsētu autoostās – Talsos, Dobelē, Kuldīgā, Bauskā, Jelgavā – tiek nodrošināta iespēja iegādāties biļetes arī ar karti, dažviet šāda iespēja ir jau daudzus gadus. Savukārt, pērkot biļeti www.bezrindas.lv, ir jārēķinās ar uzcenojumu (komisijas maksu), kas, piemēram, braucot no Tukuma līdz Lestenei, ir ap 30 centu, bet no Tukuma līdz Rīgai – ap 40 centu.

Arī mājas lapa vēl jāpagaida

Jāpiebilst, ka iedzīvotāji jau agrāk bija interesējušies, kad SIA «Tukuma auto» būs sava mājas lapā, kurā ērti apskatīt autobusu sarakstus, uzzināt par sabiedriskā transporta kustību skolēnu brīvlaikā un citiem jaunumiem, piemēram, par to, ka no 15. janvāra pieaugs biļešu cenas, tāpēc vaicājām, kad uzņēmumam būs mājas lapa. R. Melderis «NTZ» skaidroja, ka mājas lapa arvien vēl topot. Uz iebildumu, ka tās palaišana solīta jau pirms diviem gadiem (2018. gada jūnijā, piedaloties «NTZ» telefonakcijā, R. Melderis solīja, ka tai pašā mēnesī lapa būs. – Red.), R. Melderis skaidroja, ka ir bijušas dažādas problēmas ar tās izveidotājiem, tāpēc šis darbs arvien vēl turpinās. Tomēr par jaunumiem varot uzzināt gan uzņēmuma feisbuka lapā, Tukuma novada domes mājas lapā, arī autobusos, kur esot izlikta informācija par gaidāmajām biļešu cenu izmaiņām, gan arī autoostā.

Autobusu un vilcienu biļetes kļūs dārgākas

No 15. janvāra pieaugs maksa gan reģionālo maršrutu autobusu biļetēm – to cena pieaugs par 10 centiem, bet vilcienu biļetēm – par 10 vai 20 centiem (atkarībā no reģiona). Vienlaikus braucieniem vilcienos tiks palielināts atlaižu klāsts, tajā skaitā kļūs lētākas internetā iegādātās biļetes. Biļešu cenu pieaugums tiek skaidrots ar sabiedriskā transporta izmaksu palielinājumu: izmaksas autobusiem pieaugušas par aptuveni 14%, bet vilcieniem – par 30%.

Pasažieriem joprojām būs iespēja iegādāties abonementa biļeti, tādējādi maksājot par braucienu lētāk – abonementa biļetes braucieniem autobusos arī turpmāk nodrošinās atlaidi 10%, 15% vai 20% apmērā, bet vilcienā atlaides apmērs var sasniegt pat 46%. Iedzīvotājiem, kuri abonementa biļeti iegādāsies pirms 15. janvāra, tiks nodrošināta iespēja to izmantot līdz derīguma termiņa beigām.