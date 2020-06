Deputāte Daiga Reča – Latvijas Zemnieku savienībā

Pēc partijas vadītāja aicinājuma

Sazvanījām Daigu Reču un noskaidrojām, ka tā esot taisnība – viņa pirms kāda laika iestājusies Latvijas Zemnieku savienībā – iestāties šajā partijā viņu uzrunājis tās priekšsēdētājs Armands Krauze, un pēc neilga pārdomu brīža viņa šim aicinājumam piekritusi: “Mēs abi reiz bijām vienā partijā, abi pirms gadiem desmit bijām ministriju parlamentārie sekretāri – es Izglītības un zinātnes ministrijā, bet Armands Krauze – Zemkopības ministrijā.” Vaicāta, kāpēc viņa izlēmusi atgriezties partijā, no kuras reiz izstājusies, lai arī no tās 2009. gadā ievēlēta Tukuma novada domē un kļuvusi par parlamentāro sekretāri, D. Reča atzina, ka no partijas izstājusies tobrīd, kad bija pieņēmusi lēmumu vairs politikā nedarboties, taču nekādas domstarpības partijā vai iebildumi pret to viņai neesot bijuši, tāpēc arī neesot bijušas problēmas tajā atgriezties.

Iestājas Garkalnes nodaļā

Vaicāta, vai taisnība, ka uzņemta nevis partijas Tukuma nodaļā, bet Garkalnes nodaļā, D. Reča atzina, ka tas tiešām esot tiesa, bet tā noticis tāpēc, ka Garkalnes nodaļā bijusi tuvākā sanāksme, tāpēc viņa apstiprināta partijā tieši tur. Uz iebildumu, vai šāda rīcība nav saistīta ar to, ka, cik zināms, Tukuma nodaļas kolēģi iebilduši viņas uzņemšanai, D. Reča atzina, ka tā neesot taisnība.

Jāpiebilst, ka 20 gadu laikā D. Reča pabijusi dažādās Latvijas partijās un dažādos vēlēšanu sarakstos Saeimas un pašvaldību vēlēšanās. Par Saeimas deputāti, lai arī kandidēja vairākkārt, viņa nav tikusi ievēlēta, taču pašvaldībā gan – 2000. gados viņa bija Jaunsātu pagasta padomes deputāte un arī padomes priekšsēdētāja, savukārt 2009. gadā, kā jau minēts, no Latvijas Zemnieku savienības un tēvzemiešu kopīgā saraksta tika ievēlēta Tukuma novada domē, bet gadu vēlāk pieņēma piedāvājumu ieņemt Izglītības un zinātnes ministrijas parlamentārā sekretāra amatu. Vaicāta, aiz kādiem apsvērumiem izlēmusi 2017. gada pašvaldību vēlēšanās startēt no partijas «No Sirds Latvijai» saraksta, D. Reča skaidroja, ka nācis aicinājums veidot sarakstu un pašā pēdējā brīdī tas arī ticis izdarīts – viņu apmierinājusi partijas programma un iespēja strādāt novada labā pašvaldībā: “Tiesa, kad partija izlēma reorganizēties, es izlēmu no tās izstāties, jo tas, kādā virzienā tās darbība tika turpināta, mani vairs neapmierināja.”

Vēl interesējāmies, kāpēc visus šos 20 gadus bija vēlēšanās startējusi kopā ar zemnieku un pūrenieku Edmundu Grīnbergu, kas arī ir pie partijām nepiederošs Tukuma novada domes deputāts. D. Reča skaidroja, ka Edmunds Grīnbergs ir viņas bērnības draugs, uz kuru var paļauties par visiem 100%. Tieši viņš uzrunājis viņu piedalīties Saeimas vēlēšanās no partijas «Tautas kustība Latvijai (Zīgerista partija)», kam viņa arī piekritusi, jo tolaik tā šķitusi interesanta pieredze: “Mani neviens nespieda un neviens zelta kalnus nesolīja, vien aicināja piebiedroties, un tā sāku darboties. Taču pēc tam šī partija savu darbību izbeidza.” Uz iebildumu, ka pēc tam darbojusies arī partijā «Latvijas Brīvībai», D. Reča to sākotnēji, noliedza, taču, atgādinot, ka bijusi tās priekšsēdētāja vietniece, šādu faktu atcerējās un piebilda, ka šī partija darbojusies vien dažus gadus un tad likvidēta. Vaicāta, vai arī E. Grīnbergs iestājies Latvijas Zemnieku savienībā, D. Reča skaidroja, ka patlaban vēl viņš nav iestājies, taču viņa cer, ka to izdarīs.

Partija apstiprina

Latvijas Zemnieku savienības priekšsēdētājs Armands Krauze, vaicāts vai D. Reča tiešām uzņemta partijā, atzina, ka informāciju par biedriem nesniedz, taču – ja viņa tā teikusi, tā arī esot, kā arī apliecināja, ka tiešām viņu uzaicinājis. Savukārt tas, ka iestājusies Garkalnes nodaļā, neesot pret organizācijas statūtiem, kas paredz darbošanos gan pēc teritoriālā, interešu vai darba vietu principa. Vaicāts, vai cilvēks, kas reiz izstājies no partijas, var tajā atgriezties, A. Krauze skaidroja, ka viss esot ierakstīts partijas statūtos un atbilstoši tiem cilvēkam nav liegts atgriezties partijā. Vēl interesējāmies, vai partijā iestājies arī Edmunds Grīnbergs, uz ko A. Krauze atbildēja, ka par šo cilvēku viņam neesot informācijas.

Citu partiju nav noskatījis, bet par dalību vēlēšanās – domās

Sazinājāmies arī ar Tukuma novada domes deputātu Edmundu Grīnbergu, kas Tukuma pašvaldībā 2017. gadā tika ievēlēts no partijas «No Sirds Latvijai», kura sākotnējā veidolā vairs nedarbojas – kopā ar citiem politiskajiem spēkiem tā pārtapusi partiju apvienībā «Atmoda». Vaicāts, vai plāno stāties kādā partijā un vai kāds viņu jau tam ir uzrunājis, E. Grīnbergs atzina, ka smejoties viņu pie sevis aicinājuši dažādi politiskie spēki, taču, nopietni runājot, viņš par darbību citās partijās neesot domājis, tāpat arī neesot plānojis stāties Latvijas Zemnieku savienībā. Vaicāts, vai plāno piedalīties nākamajās pašvaldību vēlēšanās, deputāts atzina, ka līdz vēlēšanām esot vēl gads, līdz ar to viņam esot laiks par to visu padomāt un izlemt, kā rīkoties.

