Policija mudina rīkoties atbildīgu

Viņš pastāstīja:

– Strādājam, bet ir ierobežota pieņemšana jeb apmeklētāju plūsma iecirknī klātienē. To risina, sazinoties ar policiju elektroniski, rakstot iesniegumus un iemetot pastkastītē vai sūtot pa pastu. Protams, ja ir apdraudējums un nepieciešama policijas klātbūtne, zvaniet 112, un mēs ieradīsimies. Vienīgi jābūt gataviem, ka dežurants pajautās, vai izsaucējs nav riska grupā – pēdējās 14 dienās nav atgriezies no Covid-19 skartajām valstīm vai arī kontaktējies ar personām, kas bija izbraukušas. Tas nepieciešams, lai reaģējot mēs zinātu, kādus aizsardzības līdzekļus mūsu darbiniekiem būtu nepieciešamas lietot.

– Šo aizsardzības līdzekļu policijai pietiek?

– Mēs esam nodrošināti.

– Par iepriekšējās nedēļas nogali: vai cilvēki ievēroja jaunos ierobežojumus, piemēram, vai izklaides iestādes bija slēgtas pēc 23.00?

– Ir uzsākta viena lietvedība par iespējamo šo ārkārtas situācijas ierobežojumu pārkāpšanu.

– Kā jaunieši uzvedas?

– Daudz maz mierīgi. Vairāk izsaukumu bijis tur, kur tiek kārtotas savstarpējās attiecības, arī alkohola lietošanas dēļ.

– Ko vēl policija vēlētos atgādināt iedzīvotājiem: ko vajadzētu ņemt vērā?

– Pirmkārt, gribētos ieteikt neļauties panikai, jo Latvijā šobrīd vīrusa izplatība tiek kontrolēta, bet piesardzības pasākumus ir jāievēro. Otrkārt, aicinātu cilvēkus būs apzinīgiem un ievērot pašizolāciju, ja esat atgriezies no kādas vīrusa skartas valsts. Tā nav brīva izvēle, bet gan tas rakstīts noteikumos. Tomēr ir bijuši gadījumi, kad arī policijā ierodas cilvēks, kas, kā vēlāk saņēmām informāciju, nesen kā bija atgriezies no ārvalstīm, tāpat arī saņemam ziņojumus par citiem gadījumiem, ka tie, kam jāatrodas karantīnā, neatrodas dzīvesvietā. Informāciju pārbaudām un, ja noteikumi pārkāpti, uzsākam administratīvo lietvedību. Bet te būtu vietā atgādināt, ka gadījumā, ja kāds inficēsies un saslimšana būs ar smagām sekām, tad tā būs jau kriminālatbildība. Starp citu, katru dienu tiek paplašināts to valstu saraksts, no kurām atgriežoties, minētais noteikums ir jāievēro, un arī tam būtu nepieciešams sekot līdzi Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā. Un, ja esam atgriezušies no šīm valstīm vai esam šos cilvēku kontaktpersonas, kas ikdienā palīdz, ir jāpaliek mājās.

– Kā šķiet – tā ir cilvēku nezināšana?

– Drīzāk, vieglprātīga attieksme. Atgriežoties pie gadījuma policijā, kur cilvēks ieradās, kaut viņam būtu bijis jāatrodas dzīves vietā, vēl reiz atgādinu – mēs pakalpojumu sniegsim, bet būtu nepieciešamas policiju informēt, ja cilvēks ir riska grupā. Mēs, iespējams, ieteiksim alternatīvu saziņas veidu, jo varbūt nav nepieciešamas nākt uz policiju klātienē – mēs paši ar aizsardzības līdzekļiem aizbrauksim.

– Kā šodien (saruna notiek 16. martā) aizvadīta Leģionāru piemiņas diena?

– Oficiālais pasākums Lestenē bija atcelts, bet, cik man zināms, ir cilvēki, kas izmantoja iespēju nolikts ziedu un situāciju kontrolēja arī policija.

(Noskaidrojām, ka dienas laikā Lestenē ir bijis ap 100 līdz 200 cilvēku, taču lielākoties nelielās grupās un aizliegums par pulcēšanos šajā gadījumā nekādi netika pārkāpts. – Red.)