Vēl viena īpaši piepildīta nedēļas nogale Tukuma pusē

Bez pacelšanās, bet ar plašu programmu

Kā šobrīd tiek ziņots, ņemot vērā lidošanai ne tik tīkamos laikapstākļus, Kandavas ikgadējā Gaisa balonu festivāla ietvaros tieši gaisa balonu pacelšanās tiek pārcelta. Taču svētki notiks un notiks ar pilnu jaudu, sākot jau no šodienas, kad 9. augustā 17.00 Kandavas muzeja pagalmā atklās Mazākumtautību festivālu, 22.00 – tie turpināsies ar karaoke vakaru viesnīcā «Kandava». Nākamajā rītā, 10. augustā, censoņi Kandavas lauksaimniecības tehnikuma stadionā pulcēsies no 10.00, bet agrā pēcpusdienā – 14.00, ikviens būs gaidīts pilsētas promenādē, kur būs ballīte bērniem. Turpināsies Mazākumtautību festivāls. Bet no 20.00 «Ozolāju» estrādē būs sirdsdziesmas Kandavā, kam sekos disko nakts.

Svinēs svētkus pagastos

Nedēļas nogalē, 10. augustā daudzviet novadā ar plašu programmu tiks svinēti pagastu svētki. Jau no 10.00 rītā ar sacensībām tie sāksies Engurē, bet ap 13.00 svētkus sāks atzīmēt Jaunpilī, kur būs svētku tirdziņš, viduslaiku noskaņas, grupas «Raxtu Raxti» vakara koncerts estrādē. Arī Džūkstē svētki sāksies ar sporta spēlēm pamatskolas teritorijā, bet 14.00 ar darbnīcām un uzvedumiem tos atklās pie kultūras nama. Vakarpusē – 18.30 – var doties baudīt rokoperu «Džūkstes sprīdītis». Visbeidzot Jaunsātos sportiskās aktivitātes lieliem un maziem būs no 11.00 līdz 16.00, bet vakara dejas Abavnieku estrādē – no 22.00.

Festivāls un troļļu dziesmas

Viens no vēl nebijušiem pasākumiem mūspusē, kas sāksies jau šodien, 9. augustā, un turpināsies arī 10. augustā, ir festivāls «Fāze», kas pirmo reizi visus pulcēs teritorijā pie Zentenes pils. 10. augustā 18.00 Šlokenbekas muižā bērni varēs baudīt muzikālu izrādi «Troļļu dzīve». Bet, nedēļai noslēdzoties – 11. augustā 16.00 Zantē būs bērnu ansambļa «Punktiņi» koncerts, bet 18.00 – Roberta Meloni un Inetas Rudzītes koncerts Šlokenbekas muižas pagalmā.

Dodamies iekarot Mājas kafejnīcas

Atgādinām, ka ir klāt nedēļas nogale, kad Abavas lokos – lielākoties Tukuma novadā – būs iespēja baudīt maltīti Mājas kafejnīcās, kur kopumā savu veikumu piedāvās septiņi saimnieki. Plašāk ar piedāvājumu un pieteikšanās iespējām var iepazīties mājas lapā «Mājas kafejnīcas», kā arī facebook «Garšas Abavas lokos».

Brauks un metīs

Tas ir plāns sportiskai nogalei Tukumā, jo pilsētā vienlaikus norisināsies vairāki vērienīgi sporta pasākumi. Pirmkārt, no 9. līdz 11. augustam būsim centrs «Gravel Weekend» velobraukšanas festivālam. Paralēli tam 10. augustā Tukuma Pump track trasē būs sacensības bērniem dažādos vecumos un dažādiem riteņiem. Visbeidzot 10. augustā jau no 9.00 norisināsies svinīgā Tukuma disku golfa trases atklāšana, kam, protams, sekos arī iespēja doties trasē!