Vai lielveikali tirgo autentisku medu? Latvijas Biškopības biedrība veikusi analīzes.

LBB valdes priekšsēdētājs Valters Brusbārdis: “Eiropas Savienība (ES) biškopībā demonstrē vājumu. Absurda situācija – Latvijas un ES biškopim AUTENTISKU medu šodien pārdot grūti, turpretī “medu”, kuru laboratorija raksturo ar vārdiem NAV AUTENTISKS, patērētājs veikalā var nopirkt! Biškopji nespēj konkurēt ar medus falsifikāciju.

Latvijas biškopībā vairākus gadus valda krīze, līdzīgi, kā tas ir vērojams arī citās ES valstīs. Zīmīgi, ka ES biškopji nespēj saražot medu apjomā, kas nodrošina ES iekšējo patēriņu. Krīzei nevajadzētu būt! Tomēr autentiska medus iepirkuma cenas vairumtirdzniecībā šodien ļoti zemas, saražoto medu eksportā un vietējā tirgū pārdot grūti. Krīzes cēlonis – negodīga biznesa vide medus tirgū ES un lēta “medus” imports no trešajām valstīm. Tas izgaismojas arī Latvijā. Aicinu valsts pārvaldi aktīvi rīkoties, lai aizsargātu vietējos medus ražotājus un nodrošinātu godīgu autentiska medus tirdzniecības apriti Latvijā un ES.”

Medus patērētājiem ir tiesības zināt

Ņemot vērā sarežģīto situāciju biškopībā, LBB publisko un sniedz iespēju ikvienam Latvijas iedzīvotājam iepazīties ar 20 Latvijas lielveikalos ņemtiem medus paraugiem un Igaunijas laboratorijas Celvia CC AS medus molekulāro analīžu rezultāta izrakstā sniegto slēdzienu. Apkopojumu, lūdzu, skatīt šīs vēstules pielikumā.

Igaunijas laboratorijas sniegtais atzinums par Latvijas lielveikalu medus paraugiem ir satraucošs, bet vienlaicīgi nepārsteidz. Par konstatētiem medus falsifikācijas gadījumiem ziņo arī citas ES valstis, piem., Vācija, Igaunija, Austrija…

Igaunijas laboratorijas Celvia CC AS medus autentiskuma noteikšanas metode ir balstīta uz molekulārajām analīzēm**. Autentisks medus, kas ražots bišu saimes ligzdā, nav sterils. Medū var konstatēt bišu, augu putekšņu, bišu slimību ierosinātāju, bišu kaitēkļu, mikroskopisko sēņu DNS. Autentiskam medum ir raksturīgs noteikts DNS kopums, ko tas nes. Šo fenomenu izmanto Igaunijas laboratorija, un ir izstrādājusi atsauces bibliotēku, kas ļauj noteikt, vai analizējamais medus paraugs ir autentisks vai nav autentisks. Molekulārā metode nav ekskluzīvi Igaunijas, līdzīgi medus autentiskumu nosaka Austrijas laboratorija Sinsoma.

Medus autentiskuma molekulārā noteikšanas metode ir jauna, kas ļauj šeit un tagad objektīvi ielūkoties medus falsifikācijā un negodīgā medus tirgū, jo fasēšanas uzņēmumiem un Āzijas medus eksporta kompānijām nav bijis laiks adaptēties un apiet šo testēšanas metodi.

Viltīgā norāde: ES valstīs un ārpus ES valstīm ražota medus maisījums

Tirdzniecības vietās uz medus taras etiķetes ir jānorāda medus izcelsmes valsts. Piemēram, uz taras etiķetes norādīts: medus izcelsme Latvija. Tas nozīmē, ka 100% apmērā tarā esošais medus ir Latvijas biškopju ražots. Godīgi!

Tomēr ES likumdošana pieļauj, ka medus fasēšanas uzņēmumi veido vienu medus partiju, kas satur “medu” no divām vai vairāk valstīm. Tā ir bieža ES medus fasēšanas uzņēmumu prakse – ES biškopju ražotu medu sajauc ar medu no trešajām valstīm, visbiežāk ļoti lētu produktu no Ķīnas. Šādā gadījumā uz taras etiķetes ir norādīts: medus izcelsme ES valstīs un ārpus ES valstīm ražota medus maisījums. Statistikas dati liecina, ka 2023. gadā ES importēja 60 177 tonnas “medu” no Ķīnas***. Prātam neaptveramu apjomu. Zīmīgi, LBB paņemtie paraugi, uz kuru etiķetes norādīta medus izcelsmes valsts Ķīna, visi kā viens Igaunijas laboratorijas Celvia CC AS atzinumā – NAV AUTENTISKI.

Medus fasēšanas uzņēmumam atliek no Ķīnas atvestā “medus” mucā iepilināt “tējkaroti” autentiska ES biškopju ražota medus, un uz medus taras etiķetes turpmāk drīkst norādīt: ES valstīs un ārpus ES valstīm ražota medus maisījums.

Latvijas lielveikalu medus tirdzniecības plauktos pieejams gana plašs produktu klāsts no medus fasēšanas uzņēmumiem, uz kuru taras etiķetes ir norādīta izcelsme: ES valstīs un ārpus ES valstīm ražota medus maisījums. Praktiski visi Latvijas lielveikalos iegūti medus paraugi, ar dažiem izņēmumiem, uz kuru etiķetes norādīta medus izcelsme: ES valstīs un ārpus ES valstīm ražota medus maisījums, Igaunijas laboratorijas Celvia CC AS slēdzienā norādīts – NAV AUTENTISKS. Fasēšanas uzņēmumu alkas pēc peļņas un lētas izejvielas no Āzijas, ir sekas tam, ko mēs redzam analīžu rezultātos. ES vidējā importētā medus vērtība 2024.gada pirmajā pusgadā no Ķīnas bija 1.28 eiro/kg***. Neviens biškopis ne Latvijā, ne ES nespēj saražot autentisku medu par šādu cenu. Un nespēj arī citur pasaulē!

Vēršamies pie fasēšanas uzņēmumiem ar aicinājumu. Lūdzu, godīgi pasakiet sabiedrībai: 1. Vai importējat “medu” no trešajām valstīm? 2. Vai fasēšanas procesā autentisku ES izcelsmes medu maisāt ar lētu produktu no Āzijas? 3. Kādēļ nefasējat tīru Ķīnas medu, bet izmantojat uz etiķetēm atzīmi: ES valstīs un ārpus ES valstīm ražota medus maisījums?

ES pieļaujot, ka uz medus taras etiķetes drīkst norādīt medus izcelsmi: ES valstīs un ārpus ES valstīm ražota medus maisījums, ir radījusi negodīgu un necaurspīdīgu biznesa vidi medus tirdzniecībā. Cieš gan ražojoši biškopji, gan patērētāji.

Autentisks medus

Saprotami, lasītājs ir neizpratnē. Kas tad ir īsts un autentisks medus? Juridiski visprecīzāk atbilde sniegta Padomes Direktīvas 2001/110/EK (2001. gada 20. decembris) pielikuma 1. punktā “Medus ir dabīga, salda viela, ko ražo Apis mellifera bites no augu nektāra vai no augu dzīvo daļu sekrēta, vai sūcēj-insektu izdalījumiem uz augu dzīvajām daļām, kurus bites vāc, pārveido, papildinot ar savām īpašām vielām, nogulsnē, dehidrē, uzglabā un atstāj medus šūnās nobriest un nogatavoties.”

Lūk, nevienam ražotājam un medus fasētājam ES nav tiesības:

Rūpnīcā sintezētu produktu marķēt ar norādi uz etiķetes “medus”; Autentisku medu sajaukt ar pārtikas cukura sīrupu (jebkādās proporcijās) vai produktu, kas neatbilst autentiska medus standartam (jebkādās proporcijās), un tirdzniecības vietā uz etiķetes norādīt “medus”.

Balstoties uz Padomes Direktīvu 2001/110/EK tikai 100% medus bites ražots medus ir īsts un AUTENTISKS! Tāds ir Latvijas biškopju dravās ražots medus.