Trešā Advente Tukuma novadā

Ziemassvētku gaidīšanas koncerti

Sestdienas, 14. decembra vakaru aicinām pavadīt siltās telpās īpašā atmosfērā, jo plkst. 18:00 Tukuma pilsētas Kultūras namā izskanēs koncertprogramma “Ziemas Noktirne”, kurā populāras latviešu melodijas atdzims jaunās skaņās. Sieviešu kora “Noktirne” dziedātājas, iedvesmojoties no dažādu laiku latviešu ziemas un Ziemassvētku dziesmām, radījušas oriģinālas to aranžijas, lai sniegtu klausītājiem citādāku kora koncertu svētku laikā. Koncerta noskaņu bagātinās solisti Madris Čivčišs, Agnija Kairiša, Kristiāns Kancāns, Undīne Krievāne, Evelīna Kučere, Mārcis Upīts un Jasmīne Vahbe, kā arī Tukuma deju skolas DEMO jaunieši. Ieejas biļešu cena 5 EUR un tās iegādājamas Tukuma pilsētas Kultūras nama kasē. Adrese: Tukuma pilsētas Kultūras nams, Lielā iela 1, Tukums. Vairāk informācijas: 28311557

Vēlā svētdienas rītā, 15.decembrī plkst. 11:00 aicinām visus baudīt sirsnīgu un muzikālu Adventes rītu Tukuma Sv. Trīsvienības luterāņu baznīcā, kur 3. Adventes dievkalpojuma laikā izskanēs īpašs koncerts “Zem Ziemassvētku zvaigznes”. Tajā piedalīsies Tukuma pilsētas Kultūras nama skolotāju koris “Vanema” (mākslinieciskā vadītāja Tālivaldis Gulbis). Dievkalpojuma un koncerta apvienojums radīs īpašu Ziemassvētku gaidīšanas noskaņu. Ieeja pasākumā ir bez maksas. Adrese: Tukuma Sv. Trīsvienības luterāņu baznīca, Brīvības laukums 1, Tukums. Vairāk informācijas: 28344637

Tūlīt pēc koncerta – 15. decembrī plkst. 13:00 Tukuma pilsētas Kultūras namā izskanēs Rīgas Tehniskās universitātes postfolkloras grupas “Daba San” koncertprogramma “Puzurpasaka”. Grupa piedāvā unikālu mūsdienīgas latviskas mūzikas skanējumu, kurā apvienojas daudzbalsība, kokle, vijole, metalofons, stabules, kalimba, perkusijas un citi instrumenti, stāstot par tradīciju nozīmi 21. gadsimta latvieša dzīvē. Programmas pamatu veido Ziemassvētku dziesmas, kuras vienotā veselumā savij grupas mākslinieciskās vadītājas Lindas Zonnes-Zumbergas radītā literārā pasaka ar Kates Seržānes ilustrācijām sēpijas tehnikā. Ieejas biļešu cenas 3 EUR un tās iegādājamas Tukuma pilsētas Kultūras nama kasē. Adrese: Tukuma pilsētas Kultūras nams, Lielā iela 1, Tukums. Vairāk informācijas: 28311557

Savukārt svētdienu aicinām noslēgt uz sirds siltas nots, aicinot uz Ziemassvētku labdarības koncertu, kas notiks plkst. 17:00 Engures ev. luteriskajā baznīcā. Koncertā piedalīsies Engures Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis “Sidrabs”, Tukuma pilsētas Kultūras nama sieviešu koris “Noktirne”, Engures draudzes koris un Evaņģēlisko kristiešu baznīcas “Jaunā draudze” Tukuma draudzes muzikālā grupa. Koncertā vāktie ziedojumi tiks novirzīti Engures pagasta vientuļo senjoru atbalstam. Aicinām apmeklētājus piedalīties un ar savu klātbūtni un atbalstu palīdzēt radīt svētku prieku tiem, kam tas visvairāk nepieciešams! Adrese: Engures luterāņu baznīca, Jūras iela 58, Engure, Engures pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 27412144

“Ziemas pasaka” Durbes pils pagalmā

Arī šajā nedēļas nogalē Durbes pils pagalmu turpina rotāt “Ziemas pasaka”, kas iezaigojās jau pirmās Adventes priekšvakarā un mirdzēs visu decembri ik nedēļas nogali piektdienās, sestdienās un svētdienās. Pils pagalms piepildīsies ar koncertiem, rūķu darbnīcām, saldumu namiņu, dzīvnieku aploku, dāvanu tirdziņu un daudzām citām svētku aktivitātēm. Pagalms būs atvērts apmeklētājiem no plkst. 18:00 līdz 22:00. Sestdien, 14. decembrī plkst. 18:00 skatītāji aicināti izbaudīt muzikālās izrādes «Vilkam tāda dvēselīt’» atjaunoto versiju. Uzveduma mākslinieciskās idejas pamatā ir oriģinālstāsts, kurā satiekas divas atšķirīgas pasaules – cilvēki un vilki. Tas ir stāsts par attiecībām, cilvēcību un vēlmi sadzirdēt sevi un citus. «Vilkam tāda dvēselīt’» ir neparasta izrāde bērniem, kas piedāvā muzikāli kvalitatīvu un daudzveidīgi piesātinātu saturu. Mūsdienīgā stilistikā iespējams gan izdziedāties līdzi, gan baudīt vizuāli krāšņus skatuves tērpu un gaismu risinājumus. Izrādē piedalās 60 mazāki un lielāki vilcēni – bērnu vokālā ansambļa «Knīpas un Knauķi” dalībnieki, kā arī mākslinieciskā vadītāja, vilcēna mamma Sanita Sējāne, Teicējs un tēva lomas atveidotājs Andris Sējāns u.c. Pils pagalmā viesosies arī bērnu estrādes studijas KUKURAGI un studijas SPĀRE dalībnieki no Rīgas.

Savukārt piektdienas, 13. decembra vakarā skatuvi piepildīs bērni, jo uzstāsies vokālā studija VARAVĪKSNE no Tukuma, popgrupa FANTĀZIJA no Salaspils un popgrupa RAKARI no Ādažiem. Arī svētdienas, 15. decembra vakarā skatuve piederēs bērniem un “Ziemas pasakas apmeklētājiem būs iespējams klausīties vokālā studijas PIGORIŅI no Bauskas un popgrupa PODZIŅAS no Rīgas dziedātājos.

I Vairāk informācijas: 27887077, Ziemas Pasaka

Radošas un priekpilnas kopābūšanas

Jaunpils reģionālās attīstības centrs (RATS) sadarbībā ar Artu Dumbri aicina ikvienu gan lielu, gan mazu piedalīties radošajās darbnīcās “četri radoši vakari Jaunpilī”, kas Ziemassvētku gaidīšanas laikā ļaus radīt īpašu svētku noskaņu un rast svētku sajūtu. Nu jau trešā nodarbība notiks piektdien, 13. decembrī plkst. 18:00 un tās laikā būs iespēja apdrukāt auduma tašiņas un izgatavot Ziemassvētku kartiņas saviem mīļajiem. Pievienojies kopīgām svētku aktivitātēm un baudi radošo procesu draudzīgā atmosfērā. Vairāk informācijas: 29873001

Savukārt kultūras baudītājus aicinām 13.decembrī plkst. 19:00 uz Slampes Kultūras pili kur būs iespēja baudīt dramaturga Ērika Asus asprātīgo komēdiju “Lomu spēles” (oriģinālais nosaukums “Asie pagriezieni”). Šī būs viencēliena luga, kas guvusi plašu atzinību gan skatītāju, gan kritiķu vidū visā pasaulē, sola neaizmirstamu vakaru, piepildītu ar humoru un negaidītiem sižeta pavērsieniem. Vairāk informācijas: 20005704

Sestdien sajust īsto svētku garu aicina Kandava, kur 14. decembrī ikviens tiek aicināts uz Ziemassvētku noskaņu piepildītiem pasākumiem visas dienas garumā. No plkst. 12:00 līdz 16:00 Kandavas kultūras namā notiks bezmaksas bērnu lietu apmaiņa “Kukū” – drēbītes, apavi, rotaļlietas, grāmatas un daudz kas cits, kā arī būs draudzīgas sarunas, silta tēja un radošās darbnīcas mazākajiem apmeklētājiem. Savukārt no plkst. 16:00 līdz 19:00 Kandavas Promenādē norisināsies Ziemassvētku dāvanu tirdziņš “Ziemassvētki rūķu ciemā”, kurā viesus sagaidīs septiņi rūķīši. Būs gan tirdziņš, gan iespēja nofotografēties ar Ziemassvētku vecīti, būs karstais dzēriens un daudz citu rūķu pārsteigumu. Adrese: Kandavas promenāde, Kandava, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 25771108

Trešās Adventes svētdienu aicinām iesākt ar domu, ka tūlīt, tūlīt jau svētki un ir laiks sagādāt dāvanas mīļajiem. Tāpēc 15. decembrī jādodas uz Irlavu, kur no plkst. 11:00 līdz 14:00 Irlavas kultūras namā notiks Ziemassvētku ieskaņas tirdziņš, kurā piedalīsies vietējie un apkārtnes ražotāji. Tirdziņā būs iespēja iegādāties dažādus rokdarbus, gardumus un citas unikālas preces, kas radītas ar mīlestību un svētku sajūtu. Apmeklē tirdziņu un atbalsti vietējos ražotājus, kā arī sagādā īpašas dāvanas sev un saviem mīļajiem! Adrese: Irlavas kultūras nams, “Svēteļi”, Irlava, Irlavas pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 28668486

Plašāka informācija par šiem un citiem pasākumiem, kā arī, ko skatīt un ko darīt Tukuma pusē, meklējama šeit – www.visittukums.lv

Brauc ciemos un piedzīvo Ziemassvētku gaidīšanas laiku Tukumā!