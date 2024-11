Tērpjam visu svētku rotās! Tukuma apkārtne Ziemassvētku gaidās

“Ziemas pasaka” Durbes pils pagalmā Tukumā

Durbes pils pagalmu šogad rotās brīnišķīga “Ziemas pasaka”, kas iezaigosies pirmās Adventes priekšvakara – sestdien, 30. novembrī un mirdzēs ik katru nedēļas nogali piektdienās, sestdienās un svētdienās līdz pat 29. decembrim. Šī nedēļas nogale piedāvās iespēju piedzīvot svētku brīnumu, baudot sniega klāto (ceram) zemes stūrīti, gaismu rotātas eglītes, piparkūku smaržu un mājīgu Ziemassvētku tirdziņu. Pils pagalms pārvērtīsies par visīstāko ziemas pasaku ar koncertiem, rūķu darbnīcām, saldumu namiņu, dzīvnieku aploku, dāvanu tirdziņu un daudzām citām svētku aktivitātēm. Pils pagalms būs atvērts apmeklētājiem no plkst. 18:00 līdz 22:00. Sestdien, 30. novembrī plkst. 18:00 īpašu atmosfēru radīs komponista Jāņa Lūsēna un dziedātāju Annijas Putniņas un Uģa Roze koncerts, kurā skanēs romantiskas un filozofiskas dziesmas, kas lieliski iederas gan Latvijas svētku, gan Ziemassvētku gaidīšanas noskaņās. Biļetes iegādājamas “Biļešu paradīzes” kasēs un internetā ŠEIT. Tukuma pilsētas Kultūras namā iegādātajām biļetēm 10% atlaide. Adrese: Durbes pils, Mazā Parka iela 7, Tukums, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 27887077, Ziemas Pasaka

Ziemassvētku egļu iedegšana novadā

Pirmās Adventes nedēļas nogali aicinām iesākt ar svētku mirkli Džūkstē, kur Tukuma novadā tiks iedegta pirmā Ziemassvētku egle jau 29. novembrī pie Džūkstes Kultūras nama. Aicinām gan lielus, gan mazus piedalīties šajā īpašajā notikumā. Sagatavojiet savus īpašos eglīšu rotājumus un nāciet jau no plkst. 10:00, lai kopā ar rūķiem izpušķotu mūsu ciema svētku egli. Adrese: Džūkstes kultūras nams, Džūkstes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 27231136

Tukuma pilsētā egles iedegšana notis pirmajā Adventē – 1. decembrī no plkst. 17:00 līdz 19:00 Brīvības laukumā. Te norisināsies īpaša svētku programma, kurā Liepājas Leļļu teātris piedāvās Ziemassvētku stāstu ar dziesmām, kā arī gaismu priekšnesums, kas radīs maģisku atmosfēru. Kāda būs eglīte pilsētas centrā – viena vai vairākas, to varēs uzzināt, tikai klātesot. Ziemassvētku vecītis bērnus šogad gaidīs uz sarunām vēsturiskajā “Sēnītes” namiņā. Svētku tirdziņā būs iespēja iegādāties karstvīnu, siltu tēju, piparkūkas, rokdarbus un citus gardumus, kas papildinās svētku noskaņu. Neaizmirstiet apmeklēt un piedzīvot šos brīnumaino mirkli! Adrese: Brīvības laukums, Tukums. Vairāk informācijas: 28344637

Pirmajā Adventē iedegsim arī Smārdes ciema Ziemassvētku egli. Arī te pasākuma laikā būs foto stūrītis, silta tēja, Ziemassvētku vecītis un svētku auto parāde. Ja vēlies piedalīties auto parādē, piesakies, zvanot uz tālruņa numuru 27133774. Nāc uz Smārdes centru no plkst. 18:30, lai izbaudītu brīnišķīgo svētku atmosfēru! Adrese: Pie Meža ielas 6, Smārde, Smārdes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 27133774

Arī Kandavā svētku egles iedegšana būs 1. decembrī. Kandavas Promenādē no plkst. 17:00 līdz 19:00 notiks aizraujošs pasākums “NOSLĒPUMAINĀ DĀVANĀ”. Uzvedumā kaķis, pele un rūķis kopā mēģinās atklāt, kas slēpjas noslēpumainajā dāvanā, piedāvājot skatītājiem prieku, smieklus un pārsteigumus. Pasākumu kuplinās dziesmas un dejas, radot svētku noskaņu visiem apmeklētājiem. Adrese: Kandavas Promenāde, Kandava, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 25771108

Koncerti un izrādes

Piektdienas, 29.novembra vakarā plkst. 19:00 aicinām uz jauniestudējumu “GALMS [pa]GALMĀ”! 29.novembrī Slampes Kultūras pilī, kurā atdzims Jāņa Lūsēna un Māras Zālītes mūzikls “Neglītais pīlēns”, kas tapis pēc H. K. Andersena darba motīviem. Tas piedāvās mūsdienīgu, muzikālu alegoriju pieaugušajiem par varu, indivīdu, citādo, par mūsu sabiedrību un iespēju pacelties spārnos, pat, ja mums mēģina iestāstīt pretējo. Šis iestudējums raisa jautājumus par to, kas ir neglītums un citādais, par to, kā mēs pārvaram savus ierobežojumus un atrodam ceļu uz brīvību. Tas ir stāsts par pretstatiem – bezcerību un cerību, pakļaušanos un brīvību, iekļaušanu un izstumšanu. Biļetes nopērkamas “Biļešu paradīzes” kasēs un internetā ŠEIT. Adrese: Slampes Kultūras pils, Slampe, Slampes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 20005704

Jautru un humoristisku izrādi “Patiesībā par Vīriešiem un Sievietēm” piedāvās Rihards Čerkovskis, kurš 30. novembrī plkst. 17:00 uzstāsies Engures Kultūras namā. Riharda izrāde piedāvās interesantu skatījumu uz pasaules rašanos un attiecībām starp dzimumiem, piedāvājot humoristisku skaidrojumu par to, kāpēc sievietes un vīrieši ir tik ļoti atšķirīgi. Izrādes ilgums aptuveni 1,2 stundas, un tā ir lieliska iespēja izsmieties un uzlādēt savu pozitīvo enerģiju. Ieeja pasākumā no 18 gadu vecuma. Biļetes iegādājamas internetā ŠEIT . Adrese: Engures Kultūras nams, Jūras iela 85, Engure, Engures pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 63161234

Uz novembra izskaņas koncertu “Brūnās naktis” 30. novembrī plkst. 18:00 Tumes Kultūras namā aicina Tumes jauktais koris un grupa “Tango eterno”. Tajā tiks apvienotas dziedāšanas un mūzikas pasaules, piedāvājot klausītājiem aizraujošu un emocionālu vakaru. Ieeja pasākumā ir bezmaksas, un tā apmeklējums būs lieliska iespēja izbaudīt gan dziesmas, gan tango ritmus, kas radīs īpašu noskaņu novembra tumšajā vakarā. Adrese: Tumes kultūras nams, Pasta iela 1A, Tume, Tumes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 26332401

Savukārt Jaunmoku pils sestdien, pulksten 19:00 aicina uz muzikālo programmu “Džeza vakars ar Maksimu Buselu”. Šajā īpašajā vakarā Maksims Busels kopā ar Jāni Rubiku un Austri Kalniņu piedāvās unikālu džeza interpretāciju gan klasiskajiem hitiem, gan mūsdienu dziesmām. Koncertā izskanēs tādas džeza klasikas kā “Fly me to the moon”, “Feeling Good” un “Sway”, kā arī mūsdienu popmūzikas pērles “Oops, I did it again”, “Shallow” un “I was made for lovin’ you”. Visi šie skaņdarbi tiks izpildīti negaidītās un aizraujošās džeza aranžijās. Koncerts būs sadalīts divās daļās, katrai ilgstot 45 minūtes, un tas solās būt neaizmirstams vakars – pilns ar brīvības sajūtu, improvizāciju un dzīvotspējīgu mūziku. Biļetes iegādājamas internetā ŠEIT . Adrese: Jaunmoku pils, Rīgas – Ventspils šosejas 75.km, Tumes pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 26187442, www.jaunmokupils.lv

Pirmssvētku radošās darbnīcas un meistarklases

Svētku sajūta nenāks tāpat – to jārada mums pašiem! Jaunpils pusē Jaunpils reģionālās attīstības centrs RATS aicina Ziemassvētku gaidīšanas laikā piedalīties radošajās darbnīcās, kas būs veltītas kopīgām aktivitātēm, lai radītu svētku noskaņu. Pirmajā tikšanās reizē, 29. novembrī plkst. 18:00 tiks gatavoti Adventes vai mājas durvju vainagi, kas papildinās ikvienas mājas svētku rotājumus un radīs košumu. Ļausimies ziemas burvībai un radīsim svētku atmosfēru! Adrese: Jaunpils RAC “Rats”, “Jaunkalni”, Jaunpils, Jaunpils pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 29873001

Ziemassvētku vainagu darināšanas darbnīca notiks arī 30. novembrī plkst. 11:00 Ragaciema “Skadiņos”. Šajā radošajā meistarklasē piedalīties var ikviens, kurš vēlas radīt savu unikālo Ziemassvētku vainagu jaukā un mājīgā gaisotnē. Dalības maksa 60 EUR un tajā iekļauti visi nepieciešamie materiāli, profesionāls atbalsts un ieteikumi, kā arī tēja, kafija un piparkūku baudīšana. Katrs dalībnieks aicināts paņemt līdzi savas sveces, izvēloties sev vēlamo krāsu un dizainu. Pasākuma laikā būs iespēja arī nofotografēties īpaši svētkiem izveidotajā foto vietā oranžērijā. Iepriekšēja pieteikšanās obligāta. Adrese: “Skadiņi”, Ragaciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 29255180

Aktīvi arī Adventes laikā

Sestdienas, 30. novembra rītu sporta klubs “My Fitness” rosina iesākt aktīvi, dodoties pārgājienā cauri Tukumam. Aicinām visus aktīvos tukumniekus un citur dzīvojošos piedalīties neaizmirstamā aptuveni 15 km garā pārgājienā, kas piemērots gan pieredzējušiem soļotājiem, gan iesācējiem. Pārgājiens būs lieliska iespēja kopā ar draugiem vai ģimeni izbaudīt dabu un aktīvi pavadīt laiku. Lai pārgājiens būtu aizraujošāks, tā norises laikā tiks iekļautas dažādas aktivitātes. Plānotas arī divas kafijas – tējas pauzes. Pārgājiena finiša vietā – Šlokenbekas muižā būs ugunskurs, pie kura varēs sasildīties un baudīt siltas pankūkas ar zapti. Pārgājiena sākums – plkst. 9:00 stacijā Tukums I. Pārgājiena kopējais ilgums aptuveni 5 stundas, un tas solās būt lielisks veids, kā izbaudīt ziemas dabu (ar sniegu vai bez) un piedzīvot kopā būšanas prieku. Adrese: Dzelzceļa stacija Tukums 1, Dzelzceļa iela 3, Tukums. Vairāk informācijas: MyFitness, 67280168

Kā pavadīt pirmo Adventi

Pirmās Adventes svētdienu iesāksim ar lielizrādi “ZIEMASSVĒTKU DZIESMA”, kas balstīta uz Čarlza Dikensa stāsta motīviem un iedvesmota no šīs pasaules slavenākā Ziemassvētku stāsta un kuru 1. decembrī plkst. 13:00 rādīs Kandavas Kultūras namā. Skatītājiem būs iespēja piedzīvot šo neaizmirstamo stāstu uz skatuves, ko iedzīvinājusi talantīga teātra veidotāju komanda – režisors Voldemārs Šoriņš, scenogrāfs Jurģis Muska, video operators Ģirts Grenevics un tērpu māksliniece Laura Treimane. Izrādē piedalās arī Kandavas amatierteātris, kura dalībnieki ar sirsnību un aizrautību atdzīvinās šo Ziemassvētku klasiku. Biļetes iegādājamas Kandavas Kultūras nama kasē. Adrese: Kandavas kultūras nams, Lielā iela 28, Kandava, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 25771108

Izsmalcināts Ziemassvētku gaidīšanas laika koncerts pirmajā Adventē būs baudāms Kalnmuižas pilī plkst. 14:00. Šī gada pirmajā Adventē dvēselisku muzikālu ceļojumu ļaus piedzīvot izcilais kontrtenors Sergejs Jēgers kopā ar koncertmeistari Ievu Šmiti. Šis koncerts radīs īpašu svētku noskaņu un sniegs mieru ikviena sirdij, ļaujot pilnībā izjust pirmssvētku burvību.

Vietu skaits ir ierobežots. Adrese: Kalnmuižas pils, Kandavas pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 26699033

Pirmajā Adventē, 1. decembrī plkst. 15:00 Tukuma pilsētas Kultūras namā aicinām apmeklēt aizraujošu mīlas intrigu un sociālo pārpratumu izspēli izrādē “Aizkavējusies mīla”, kas balstīta uz A. Ostrovska lugas “Mežs” motīviem. Izrādē piedalīsies jaunatnes teātra “Brīvā versija” aktieru ansamblis, kas dinamiski atdzīvinās stāstu par turīgās nama saimnieces Gurmižskas apņēmību iegūt jauno puisi Bulānovu, izmantojot visus paņēmienus, lai sasniegtu savu mērķi. Stāstā savijas mīlas intrigas, kalpotāju sociālās atšķirības un neizprotami paradumi. Izrāde piedāvā gan humoristiskas, gan emocionālas ainas, kas atspoguļo cilvēku vājības un ilgas. Biļešu cena 3 EUR. Biļetes iegādājamas Tukuma pilsētas Kultūras nama kasē. Adrese: Tukuma pilsētas Kultūras nams, Lielā iela 1, Tukums, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 28344637

Savukārt Lapmežciema Tautas namā plkst. 15:00 norisināsies sirsnīgs un iedvesmojošs koncerts “Kopā gaismai”, kurā piedalīsies talantīgie dziedātāji un dejotāji no Lapmežciema. Šī būs brīnišķīga iespēja sasildīt savas sirdis ar mūziku un atvērt tās ticībai Ziemassvētku brīnumam. Pēc koncerta visi apmeklētāji būs aicināti baudīt svētku atmosfēru pie Tautas nama lielās Ziemassvētku egles. Būs iespēja iegādāties gardumus un siltus dzērienus Ziemassvētku izbraukuma bufetē “Purva varde”, kā arī satikt Ziemassvētku vecīša palīgu. Ieeja pasākumā bezmaksas. Adrese: Lapmežciema tautas nams, Liepu iela 2, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads. Vairāk informācijas: 20210083