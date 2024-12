Sajūti Ziemassvētku tuvošanos Tukuma pusē!

«Ziemas pasaka» Durbes pils pagalmā Tukumā

Durbes pils pagalmu turpinās rotāt «Ziemas pasaka» un mirdzēs ik katru nedēļas nogali piektdienās, sestdienās un svētdienās līdz pat 29. decembrim. Šī nedēļas nogale piedāvās iespēju piedzīvot svētku brīnumu, baudot sniega klāto (cerams) zemes stūrīti, gaismu rotātas eglītes, piparkūku smaržu un mājīgu Ziemassvētku tirdziņu. Pils pagalms pārvērtīsies par ziemas pasaku ar koncertiem, rūķu darbnīcām, saldumu namiņu, dzīvnieku aploku, dāvanu tirdziņu un daudzām citām svētku aktivitātēm. Pils pagalms būs atvērts apmeklētājiem no 18.00 līdz 22.00.

Sestdien, 7.decembrī ar programmu «Ziemas noskaņa. klausītājus Durbes pilī priecēs dziedātājs Daumants Kalniņš un pianists Romāns Vendiņš. “ Līdz ar Daumantu uz skatuves sestdien muzicēs arī vokālais ansamblis «Dzeguzīte» no Rīgas un studijas «Nots» audzēkņi. Savukārt piektdien, 6.decembrī uz skatuves kāps un muzicēs vokālā studija «Smaidiņi» un popgrupa «Notiņas» no Valmieras, bet svētdien, 8. decembrī – Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas popgrupa «Bimini» un Balss attīstības studijas «Kantilēna» no Rīgas. Biļetes iegādājamas “Biļešu paradīzes” kasēs.

Ziemassvētku tirdziņi

Strauji tuvojas gada sirsnīgākais laiks – Ziemassvētki, tādēļ Tukuma pilsētas Kultūras namā 7. decembrī no 10.00 līdz 14.00 notiks Ziemassvētku dāvanu tirdziņš. Tā būs lieliska iespēja laicīgi sarūpēt unikālas un sirsnīgas dāvanas saviem mīļajiem, vienlaikus atbalstot vietējos ražotājus no Tukuma novada. Tirdziņā būs plaša preču izvēle, sākot no rokdarbiem, rotām un interjera priekšmetiem, līdz mājas sieriem, čatnijiem, biškopības produktiem un citiem gardumiem. Tāpat būs pieejami pirts piederumi, apdrukāti koka izstrādājumi un daudz kas cits.

Otrajā Adventē, 8. decembrī uz Ziemassvētku aicina Vāne, kur varēs iegādāties vietējo un apkārtnes amatnieku un mazo ražotāju produkciju. Tirdziņa norises laiks no 11.00 līdz 15.00.

Otrās Adventes koncerti Tukuma pusē

Klusa un mierīga būs otrās Adventes sagaidīšana Engures pusē, kur sestdien, 7. decembrī plkst. 17.00 Engures ev. luteriskajā baznīca aicina uz īpašu Adventes laika koncertu, kurā uzstāsies GG Choir. Koncerta programma radīs mierpilnu un sirsnīgu noskaņu, kas ļaus apstāties ikdienas steigai un izbaudīt Ziemassvētku tuvošanos. Ieeja koncertā par ziedojumiem.

Latvijas populārākā kantrīmūzikas grupa «Klaidonis» 7. decembrī 18.00 Slampes Kultūras pilī aicina visus uz īpašu jubilejas koncertu un jaunā albuma «Neko nejautā» prezentāciju, kas tapis astoņu gadu garumā. Programmas laikā skanēs gan albuma jaunuzņemtās Māra Slokas dziesmas, gan klausītāju iemīļoti hiti – “Vecais skroderis”, “Tik ātri aizskrien laiks”, “Prieks” un, protams, neaizmirstamā “Mazā dvēselīte”.

Zane Dombrovska un Mārcis Maņjakovs aicina uz gaišu Ziemassvētku koncertu Pūres Kultūras namā 8. decembrī 16.00. Muzikālo noskaņu bagātinās pianists Jānis Zvirgzdiņš, kura pavadībā izskanēs sirsnīgas un gaišas melodijas, radot patiesu svētku noskaņu.

Ģimenēm ar bērniem

Savukārt mazie klausītāju un skatītāji būs gaidīti sestdien, 7. decembrī plkst. 15.00 Slampes Kultūras pilī. Te iemīļotais projekts «Brīnumskapis» piedāvās Ziemassvētku īpašo koncertprogrammu «Vēderiņš burkšķ».

Otrās Adventes svētdienā, 8.decembrī jau 11.00 Tukuma pilsētas Kultūras namā bērnus un ģimenes priecēs aizraujošs koncertuzvedums «Ričijs Rū un Ziemassvētku brīnums». Mazais lācēns Ričijs Rū ir apņēmies pārliecināt visus, ka Ziemassvētkus nedrīkst nogulēt, un kopā ar draugiem piedzīvo neaizmirstamu piedzīvojumu – no eglītes rotāšanas un dziedāšanas līdz jaunas draudzības noslēgšanai. Uzvedumā skanēs gan pilnīgi jaunas dziesmas, gan jau iemīļoti Ričija Rū skaņdarbi, kas radīs īstu Ziemassvētku noskaņu.

decembrī 13.00 Jaunmoku pils aicina uz Ģimeņu dienu, kuras moto “Ziemas takas iemirdzināšana”. Te būs ko darīt gan bērniem, gan vecākiem un vecvecākiem, draugiem un radiem! Kopā ar Jaunmoku pils Meža muzeja iemītnieci Meženīti varēs piedalīties radošajās darbnīcās un izgatavot svētku rotājumus un mazas dāvaniņas no dabas materiāliem, pie zāļu tējas krūzes kopīgi lasīt pasakas un minēt mīklas. Ikviens būs aicināts piedalīties arī Jaunmoku pils leģendas tapšanā, bet noslēgumā kopīgi iemirdzināt mītisko pils ziemas taku. Pasākuma laikā Jaunmoku pilī darbosies kafejnīca.

Jautrība visai ģimenei sagaidāma svētdien, 8. decembrī 15.00 arī Tumes Kultūras namā, kurp visus mazos un lielos draugus aicina pasākums «Ziemassvētku prieks».

Savukārt satikt Ziemassvētku vecīti un ar viņu parunāties Tukumā varēs ik katru Adventes svētdienu vēsturiskajā SĒNĪTES namiņā Brīvības laukumā. Dāvanas viņš vēl, protams, nedalīs, taču iečukstēt savas vēlmes Ziemassvētku vecītim uz auss te varēs gan liels, gan mazs bērns. Namiņš pilsētas centrā būs atvērts katru svētdienu no pulksten 17.00 līdz pulksten 19.00.

Radoša darbošanās otrajā Adventē

Radošajiem prātiem un svētku noskaņas radīšanai katrās mājās jau ceturtdienas, 5. decembra vakarā 18.00 Tukumā, radošajā telpā “Dabas māja” Artas Dumbres vadībā būs brīnišķīga iespēja izveidot pašiem savas sojas vaska sveces un iemācīties pagatavot puzurus. Obligāta iepriekšēja pieteikšanās, zvanot vai rakstot uz brinumulaiks.arta@gmail.com.

Arī Jaunpils reģionālās attīstības centrs RATS un Arta Dumbre aicina Ziemassvētku gaidīšanas laikā piedalīties radošajās darbnīcās, kas būs veltītas kopīgām aktivitātēm, lai radītu svētku noskaņu. Darbnīca darbosies piektdien, 6.decembrī 18.00 un tajā līdzīgi kā Tukumā tiks gatavots sojas vaska sveces un sieti puzuri. Pieteikšanās, zvanot vai rakstot uz brinumulaiks.arta@gmail.com.

Radošā un patīkamā atmosfērā sestdien, 7. decembrī no plkst. 12.00 līdz 15.00 būs Tukuma 3. pamatskolā, kur norisināsies Svētku dekoru meistarklase kopā ar talantīgo floristi Agnesi Lāci. Meistarklases laikā būs iespēja izgatavot skaistus un unikālus svētku rotājumus, kas piešķirs Ziemassvētkiem īpašu noskaņu.

Sestdien, 7.decembrī 18.00 pieaugušos uz radošu darbošanos «Art&Wine darbnīcu» Kandavas Vīna namā aicina «Anda_abstract», kura ikvienu ievedīs radošā un relaksējošā vakarā, ko ieskauj māksla un laba kompānija