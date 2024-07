Pasākumi jūlija pirmajā nedēļā Tukuma pusē

Sāc nedēļas nogali jau ceturtdienā!

jūlijā no pulksten 15.00 Durbes pils aicina uz Pagalma svētkiem, kur pulksten 15.00 līdz 18.00 būs keramikas tirdziņš un tikšanās ar meistariem, kā arī keramikas darbnīca Ineses Auziņas vadībā. Būs iespēja iepazīt arī Durbes pils Rožu stāstus un apskatīt Laimoņa Mieriņa gleznu reprodukcijas Kalpu mājas pagalmā. Bet vakarā koncertprogramma “Mazā bilžu rāmītī” no pulksten 19:00 pie Durbes pils apvienos izcilu latviešu mūsdienu kamermūziku un cilvēku iemīļotas un labi zināmas dziesmas jaunā skanējumā. Lieliskā dziedātāja Paula Saija izvēlējusies sev tuvas kompozīcijas, kuras Trio Tresensus aranžējumos iegūs smalkāku, niansētāku un nepierastāku noskaņu. Vairāk informācijas www.tukumamuzejs.lv.

Valdeķu ciemata svētkos 5.jūlijā pulksten 19:00 būs Kaspara Antesa koncerts. Ieeja koncertā 5 EUR. Pēc koncerta, pulksten 22:00 balli spēlēs grupa “Baltie lāči”. Ieeja ballē 8 EUR. Šo pašu svētku ietvaros arī 6.jūlijā Valdeķos būs aktivitātes – no pulksten 8:00 līdz pat 15:00. Pulksten 8:00 – rīta jogas meistarklase, no 11:00 līdz 15:00 Valdeķu turnīrs novusā, bet no 11:30 līdz 13:00 būs radošās meistarklases bērniem. Dalība visās aktivitātēs bezmaksas.

Irlavas pagasta svētki sāksies jau 5.jūlijā ar glezniecības plenēru, un turpināsies 6.jūlijā ar tirdziņu, mopēdu paraugdemonstrējumiem, koncertu un kūku konkursu. Svētku tirdziņš Irlavas pagasta svētku ietvaros 6.jūlijā būs no pulksten 11:00 līdz 15:00 Irlavas “Ostiņās”. Visi tiek aicināti svinēt svētkus arī kopā ar Saksofonu duetu “Marta&Neftali” un baudīt romantiskas, melodiskas, populāras pasaules melodijas saksofonu izpildījumā 6.jūlijā pulksten 12:00 Irlavas centrā. Otrās svētku dienas vakarā pulksten 19:00 Irlavas Studentkalna estrādē būs skatāma Vaira Nartiša stand-up izrāde “Pūt un palaid”. Ieeja 3 EUR. Svētku trešajā dienā, 7.jūlijā plaša koncertprogramma un aktivitātes gan pieaugušajiem, gan bērniem.

Ģimenes dienas pasākums Degolē aicina uz kopīgu laika pavadīšanu 6.jūlijā no pulksten 12:00, Vienības centrā (daudzdzīvokļu māju pagalmā). Pasākumā būs dažādas atrakcijas kopā ar Smaidu darbnīcu, būs arī radošās darbnīcas un koncerts kopā ar Lieni Šomasi un viņas bērnu un jauniešu radošo vokālo studiju “Varavīksne”, Tukuma deju skolu “Demo”. Priecēs piepūšamās atrakcijas, būs tehnikas izstāde, seno mopēdu parāde. Pasākums bez maksas!

Jaudīgas mūzikas cienītājiem

Jaunpils pils iekšpagalmā 5.jūlijā pulksten 19:00 uz skatuves kāps divas leģendāras apvienības: Dailes teātra dziedošie aktieri – Lauris Subatnieks, Gundars Silakaktiņš un Aldis Siliņš ar grupu «Ilga» un «Rock Symphony» – Ēriks Upenieks, Gundars Lintiņš un Edijs Šimins. Sagaidāms iespaidīgs rock mūzikas blieziens ar efektīgu šovu. Biļetes var iegādāties bezrindas.lv vai Jaunpils pils administrācijā. Vairāk informācijas, zvanot kultūras centra vadītājai Dārtai – 27076231.

Šlokenbekas muižā 5.jūlijā pulksten 18:00 būs vokālā ansambļa «Dūkurīši» 4.sezonas noslēguma koncerts. Būs arī ansambļa himnas pirmatskaņojums, kura mūzikas un vārdu autores ir Vija Fogele un Ilze Alberinga. Dzirdēsi spridzinošo duetu “DANCE”, muzicēs arī vokālā ansambļa draugi, pasniedzēja Ivara Cinkusa audzēkņi, kā arī metāla grupa “Garu Pagrabs”!

6.jūlijā festivālā «Jaudīgi ar savējiem» dzīvā mūzika Šlokenbekas muižas pagalmā skanēs visas dienas garumā! Pulksten 12.30 muzikāli priecēs alternatīvā roka grupa “Starp līdzīgiem” no Liepājas un Aizputes, 13.50 Smagā roka – metāla grupa «Decibels» no Limbažu novada, bet pulksten 15.00 – grupa «DeMorale» no Rīgas. Savukārt pulksten 16.10 dzirdēsim grupu «MIGGLA» no Preiļiem un Līvāniem, 17.20 uzstāsies grupa «NOVA» no Rīgas. VAKARA KONCERTS turpināsies ar Latvijā iecienītu grupu uzstāšanos no pulksten 19.00. Kā pirmie koncertā uzstāsies “Dakota”, “Tumsa”, tad “Opus Pro” un “Linga”. Bet līdz rīta gaiļiem būs “Karaoke ar Frīdi” un DJ Gucha, pasākumu vadīs neatkārtojamais Renārs Mastiņš! Teritorijā darbosies dažādas aktivitātes un tirdzniecības sektors. Biļetes pasākuma dienā varēs iegādāties Šlokenbekas muižā vai bilesuparadize.lv kasēs!

Baznīcās

Vēsturisko ērģeļu svētki “Latvija – ērģeļu zeme” šogad norisināsies no 5. jūlija līdz 23. augustam. Šajā laikā būs iespēja noklausīties astoņus koncertus dažādās Latvijas baznīcās. 6. jūlijā plkst. 18:00 Kandavas evaņģēliski luteriskajā baznīcā notiks koncerts „Concerto barocco“, kurā uzstāsies ērģelniece Diāna Jaunzeme-Portnaja un soprāns Nora Kalniņa.

Irlavas svētku koncerts “Ar saknēm Irlavā” 7.jūlijā būs pulksten 13:00 Sātu baznīcā. Muzicēs Renārs Austrums, Dana Ozola un Ance Vismanta, kā arī sieviešu koris “Irlava”.

Īpaša ekskursija un baleta kamerfestivāls Jaunmoku pilī

Jaunmoku pils parkā apmeklētāji kopā ar pils dāmu varēs doties ekskursijā “Pastaiga zem baltajiem saulessargiem”, kuras laikā starp jūgendstila manierē iekoptām trīs krāsu puķu dobēm un rododendru dārzu būs iespēja, gozējoties zem baltiem saulessargiem, izbaudīt vēsturiskā dārza burvību. Ekskursijai, kura norisināsies 6. jūlijā pulksten 12.00 un 15.00 un 7. jūlijā pulksten 17.00, jāpiesakās pa tālruni 26187442 līdz 3. jūlija pl.17.00. Ekskursija pieejama latviešu valodā, dalības maksa – pieaugušajiem 6 EUR, bērniem 3.50 EUR. Svētdienā, 7. jūlijā, Jaunmoku pils parkā būs lieliska iespēja baudīt starptautisko baleta kamerfestivālu “Kurzemes klasika 2024”, kurā satiksies klasiskā baleta dejotāji, profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu, skolu, kultūras iestāžu un neatkarīgu deju studiju, grupu audzēkņi, kā arī baleta mākslinieki no Baltijas. Pasākumu vadīs Mārtiņš Upenieks.

Uz Tukumu pēc mākslas!

jūlijā pulksten 14.00 Tukuma Mākslas galerijā “Durvis” atklās Ditas Lūses gleznu un Matiasa Jansona skulptūru izstādi “Gaisma un forma”. Abi ir vidējās paaudzes mākslinieki, kurus vieno savai paaudzei raksturīgā idejiskā un estētiskā izpratne par mākslas būtību un sūtību. Ieeja bezmaksas. Vairāk informācijas www.tukumamuzejs.lv.

Sajūti Latgales spēku Kurzemē!

7.jūlijā pulksten 16:00 Kandavas brīvdabas estrādē “Ozolāji” – koncertuzvedums ATGRIEŽAMIES LATGOLĀ. Latgales cilvēku spēks un humora dzirksts, kā arī savulaik vairāk nekā simt nospēlētas “Latgola.lv” izrādes iedrošināja autorus veidot koncertuzvedumu “Atgriežamies Latgolā”. Šajā kompānijā ir apvienojušies režisors Valdis Lūriņš, komponists Valdis Zilveris, dziesmu tekstu autors Jānis Peters, Latvijas Nacionālā teātra aktieri un grupa “Baltie lāči”.

Svini svētkus Tukuma pusē!