Līgo svētku pasākumi Tukuma novadā

Tukumā un Kandavā

Ar dziesmām ieskandēsies pirmā vasaras nakts 20.jūnijā pulksten 21:00 Durbes estrādē Tukumā. Ugunskurā degs trejdeviņas pagalītes. Savienosies četras stihijas – uguns, zeme, gaiss, ūdens. Ziedojumi ugunij ar vēlējumu – “Lai top!”. Dalība bez maksas. ​Vasaras sākums šogad iestāsies 20. jūnijā pulksten 23:51. Vairāk informācijas www.tukumakn.lv.

Ielīgošanas pasākums Tukuma pilsētā būs 22.jūnijā jau no pulksten 9:00 pie Tukuma Tirgus. No 9:00 līdz 14:00 būs vietējo amatnieku un mājražotāju tirgus , muzikāli un visādi citādi priecēs Tukuma novada amatiermākslas kolektīvi un grupa “Lauku muzikanti”. Pulksten 13:00 būs moto kluba “Savējie MC” 25 gadu svinības un motociklu apskate, bet pulksten 15:00 moto spēkratu parāde pilsētā.

Bet 22.jūnijā pulksten 23:00 būs baudāms dziesmu cikls “Jāņu nakts mistērija” Talsu ielā 4, Tukumā. Šis dziesmu cikls īpaši rakstīts Tukuma pilsētas Kultūras nama sieviešu korim “Noktirne”. Ciklā pamatā izmantotas latviešu tautasdziesmas, kas pierakstītas Tukumā novadā. Ieeja bez maksas.

Savukārt Kandavas brīvdabas estrādē “Ozolāji” 21.jūnijā būs skatāma Līgo lielizrāde “Zvēru dīdītājas”. Režisors V. Šoriņš. Ieejas maksa 5 EUR. Pēc izrādes no pulksten 23:00 balli spēlēs grupa “Ilūzija”. Ieeja ballē 5 EUR.

Ielīgošanas pasākumi Tukumā un apkārtnē

Tumē šogad, 21. jūnijā paredzēts ekskluzīvs koncertuzvedums “Limuzīns Jāņu nakts krāsā”. Koncerts norisināsies pie Tumes kultūras nama (sliktu laika apstākļu gadījumā iekštelpās), pulksten 19:00. Koncertā uzstāsies un piedalīsies Tumes kultūras nama kolektīvi: TDK “Solis”, Tumes jauktais koris, Sieviešu vokālais ansamblis “Kansoneta”. Jautrība garantēta! Pēc koncerta zaļumballe ar foršiem muzikantiem.

Līgo svētku ieskandināšana Pūrē būs 20.jūnijā pulksten 19:00 laukumā pie Pūres kultūras nama ar uzvedumu “Sanākat Jāņa bērni mūsu sētas vidiņā”. Svētku ieskandināšana būs kopā ar amatiermākslas kolektīviem.

Vasaras saulgriežu uguns rituāls pie Slampes kultūras pils būs 20.jūnijā pulksten 20:00 kopā ar Aiju Būmeisteri, Gati Valdheimu un gaismas ģimeni “Baltās dūjas”.

Vasaras saulgriežu svinības Džūkstē sāksies jau 20.jūnijā un turpināsies līdz pat 23.jūnijam. 20.jūnijā kopienas centrā “Tev” pulksten 15:00 būs siera siešanas darbnīca. Kultūras namā 17:00 varēs apgūt pirts zinības kopā ar Edgaru Jekimovu vai kopā ar folkloras kopu “Pūrs” baudīt latviešu tautas dziesmu skaņas pie ugunskura. Savukārt 21.jūnijā Džūkstes kopienas centrā “Tev” pulksten 11:00 darbosies kļavu lapu cepuru veidošanas darbnīca. Bet tieši Līgo vakarā, 23.jūnijā Džūkstes Kultūras namā no pulksten 18:00 būs amatieru mākslas kolektīvu koncerts, paklāja darināšana no Jāņu zālēm, Jāņu ugunskura iedegšana un vēlāk arī zaļumballe kopā ar grupu “Imula”. Ieeja – bezmaksas.

Ielīgošana Sēmes pagastā sāksies 21.jūnijā no pulksten 11:00 ar Kaives Senču ozola jaunā ietērpa atklāšanu. No pulksten 12:00 notiks Sēmes centra Priežkalniņa pagalma pušķošana, 15:00 ieradīsies ciemiņi no Sēmes sākumskolas, bet 18:30 tiks kopīgi klāts un izrotāts Līgo svētku galds. Vakara programma ar dziesmām, dejām un teātri būs no pulksten 19:00.

21.jūnijā no pulksten 18:00 būs ielīgošanas pasākums Smārdes “Vēju dārzā”. Pulksten 18:00 būs vainagu pīšanas meistarklase, pulksten 20:00 – dziedošās aktrises Karīnas Tatarinovas un pašdarbnieku kolektīvu koncerts. Savukārt pulksten 21:30 būs ugunskura iedegšana kopā ar folkloras kopu “Milzkalnieki”, bet jau 22:00 – zaļumballe ar grupu “Perlamutrs”. Darbosies bufete. Ieeja pasākumā – bezmaksas.

Bet Jaunpils parka estrādē 21.jūnijā no pulksten 19:00 ielīgošanas pasākuma ietvaros būs iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs, tostarp siera siešanas meistarklasē, kurā varēsiet apgūt tradicionālās siera siešanas prasmes. Papildus būs iespēja pīt vainagus un baudīt rotaļas, Līgo rituālus folkloras grupas “Traistēni” vadībā. Zaļumballe kopā ar grupu “Sestā Jūdze” no pulksten 22:00 – 02:00. Pasākums ir bezmaksas.

Ielīgošana būs arī Irlavas Studentkalna estrādē – 22.jūnijā no pulksten 19.00. Te vasaras saulgriežu svinēšanas tradīcijas tiks aizvadītas kopā ar folkloras kopu “Atbunga” un lauku kapellu “Danču spēle.” No pulksten 22.00 – zaļumballe kopā ar grupu “Lietus blūzs”. Ieeja bez maksas.

Līgo svētku priekšvakarā 22. jūnijā pulksten 20.00 Matkules estrādē būs baudāma Matkules amatierteātra “Jauda” ielīgošanas izrāde “Nebēdnieki”. Ieejas maksa 2 EUR. Pirms izrādes darbosies aktieru tirdziņš, kur ieņēmumi tiks novirzīti dalībai “XV Latvijas amatierteātru svētkiem” Valkā.

Kam patīk danči zaļumballēs, patiks arī Līgo balle ar duetu “Pietura” 22. jūnijā no pulksten 22.00 pie Cēres sporta halles. Ieeja bez maksas.

Vasaras saulgriežu ieskaņas koncerts būs arī pie Slampes kultūras pils 22.jūnijā pulksten 20:00. Koncertā piedalīsies Slampes kultūras pils amatiermākslas kolektīvi un amatierteātris “Spārni”, kā arī viesi – folkloras kopa “Tarkšķi”.

Ielīgošana Viesatās būs 22. jūnijā no pulksten 20.00 (Viesatu Birzītē) ar Viesatu amatierkolektīvu koncertu. No pulksten 22.00 par lustīgu zaļumballi parūpēsies Madars no Irlavas.

jūnijā no plkst. 23.00 līdz pat 03:00 Matkules estrādē būs ielīgošanas zaļumballe ar grupu “The Farmers”. Ieejas maksa 8 EUR.

Piekrastē

Jāņu ielīgošana notiks arī Lapmežciema “Gaiķos”, kur 21.jūnijā pulksten 21:00 būs skatāma Lapmežciema teātra izrāde “Dabūšanās jeb mājām vajaga galvu”, būs gan sadziedāšanās, gan dejas. Adrese: “Gaiķi”, Lapmežciems, Lapmežciema pagasts, Tukuma novads.

Bet Līgo zaļumballe Lapmežciema parka estrādē būs tieši 23.jūnijā no pulksten 23:00 ar grupu “ZUŠI”. Ieeja bezmaksas.

Jāņu Jampadracis – Engurē būs 23.jūnijā visas dienas garumā. Engurē svētku sajūtu, smaržu un garšu būs iespējams sajust svētku tirdziņā – Labiešu ielā 2, kas norisināsies laikā no 10:00 līdz 16:00. Pulksten 19:00 Auniņparka estrādē skatītājus un viesus priecēs režisores Baibas Dornes izrāde “Vella kalpi” engurnieku izpildījumā. Ieeja bez maksas. Bet pulksten 22:00 par jautrību un līksmību ballē parūpēsies grupa “Smalkais stils”. Ieeja bez maksas. No pulksten 01:30 par mūziku rūpēsies DJ CHALMA.

Pašā Līgo vakarā

Zemītes pils parka estrādē 23.jūnijā no pulksten 20:00 tiks svinēts Līgo vakars ar koncertu “Visa laba Jāņu zāle”, kurā piedalīsies Zemītes tautas nama amatierkolektīvi. Bet no pulksten 22:00 līdz pat 3:00 Līgo nakts zaļumballi spēlēs Juris Pavlovs. Ieeja bezmaksas.

Līgo svētkos Zantes pagasta estrādē pulksten 21:00 būs gan dziesmas, gan jautra teātra izrāde “Krizdoļu vīns”. Pēc pulksten 23:00 būs Līgo svētku zaļumballe ar grupu “L.Blūzs.

Vānes estrādē 23.jūnijā pulksten 20:00 būs skatāma Vānes amatierteātra izrāde “Raganiņu Jāņi”. Ieeja 2 EUR. Bet balle būs no pulksten 22:00, par labu noskaņojumu un mūziku parūpēsies Heinrihs Kalvītis un Elita Strazdiņa. Ieeja 5 EUR. Līgām un Jāņiem, uzrādot personu apliecinošo dokumentu, ieeja bez maksas.

Lustīgu līgošanu!