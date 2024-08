Skolēnu ērtībām no septembra ieviesīs izmaiņas vairākos reģionālo autobusu maršrutos Tukuma novadā

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6031 Tukums–Sāti–Irlava–Jaunpils tiek slēgti divi rīta reisi (no Tukuma plkst. 07.00 un no Jaunpils plkst. 08.00), bet tiek izveidoti jauni reisi – no Jaunpils plkst. 06.52 (darba dienās, no pirmdienas līdz piektdienai) un plkst. 08.00 (sestdienās).

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6043 Tukums–Jaunpils tiek slēgti daži reisi no Tukuma (plkst. 07.00 un plkst. 07.15), bet tiek atklāts reiss plkst. 06.11 no Tukuma autoostas, kas būs darba dienās (no pirmdienas līdz piektdienai).

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6038 Tukums–Jaunsāti–Abavnieki pēcpusdienas reisi plkst. 16.00 no Abavmiekiem un plkst. 07.50 no Tukuma autoostas, kas pasažieriem ir pieejami no pirmdienas līdz piektdienai, turpmāk būs tikai skolēnu brīvdienās. Savukārt rīta reiss no Abavniekiem tiks uzsākts piecas minūtes agrāk – plkst. –06.25 (šobrīd – plkst. 06.30) un galapunktā pienāks līdzšinējā laikā.

Uz maršruta nr. 6038 Tukums–Abavnieki pamata tiek izveidots jauns reģionālās nozīmes maršruts nr. 5443 Tukums–Pūre–Abavnieki ar reisiem darba dienās (no pirmdienas līdz piektdienai) mācību gada laikā (nebūs svētku dienās). Autobuss no Tukuma autoostas izbrauks plkst. 07.50, savukārt no Abavniekiem – plkst. 15.49.

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6039 Tukums–Zemīte–Vāne tiek slēgti daži reisi no Tukuma (plkst. 14.30, plkst. 14.30, plkst. 07.03) un no pieturas Kūdras purvs (plkst. 15.45, plkst. 08.32 un plkst. 08.32). Vietā tiek atklāti citi reisi – no Tukuma autoostas:

– plkst. 07.45 (pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās mācību laikā, nekursē svētku dienās),

– plkst. 14.29 (pirmdienās, trešdienās mācību laikā, nekursē svētku dienās),

– plkst. 14.02 (ceturtdienās mācību laikā, nekursē svētku dienās),

– plkst. 13.30 (piektdienās mācību laikā, nekursē svētku dienās)

Kā arī vietā tiek atklāti citi reisi no Vānes:

plkst. 08.35 (pirmdienās, trešdienās, piektdienās mācību laikā, nekursē svētku dienās),

plkst. 08.35 (ceturtdienās mācību laikā, nekursē svētku dienās),

plkst. 15.20 (pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās mācību laikā, nekursē svētku dienās),

plkst. 14.20 (piektdienās mācību laikā, nekursē svētku dienās).

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 5299 Tukums–Zemīte tiek slēgti reisi no Tukuma plkst. 07.40, plkst. 14.05 un plkst. 15.05, kā arī no Zemītes plkst. 08.15, plkst. 15.40 un plkst. 14.40.

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 5183 Kandava–Griepciems–Kandava tiek slēgti reisi plkst. 06.51, plkst. 15.10 un plkst. 15.40 no Kandavas, bet tiek atklāti jauni reisi no Kandavas plkst. 15.40 (no pirmdienas līdz ceturtdienai mācību laikā, nekursē svētku dienās), plkst. 15.10 (piektdienās mācību laikā, nekursē svētku dienās), plkst. 06.44 (no pirmdienas līdz piektdienai mācību laikā, nekursē svētku dienās), paredzot iebraukšanu Cērē.

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6056 Tukums–Pūre–Kandava reiss plkst. 08.15 no Tukuma autoostas turpmāk būs pirmdienās mācību laikā (nekursēs svētku dienās) un autobuss brauks līdz pieturai Kandavas vidusskola.

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 5317 Tukums–Vienība–Tume–Tukums rīta reiss no Tukuma būs nedaudz agrāk – plkst. 07.06 (šobrīd – plkst. 07.11), savukārt autobuss reisā plkst. 15.14 būs no pirmdienas līdz piektdienai mācību laikā (nekursēs svētku dienās) un brauks pa nedaudz izmainītu maršrutu.

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6051 Tukums–Slampe rīta reiss no Tukuma autoostas būs agrāk – plkst. 07.23 (šobrīd – plkst. 07.30) un darba dienās mācību laikā (nekursēs svētku dienās), autobusam apstājoties arī pieturās Kurzemes iela, Slimnīca, Meža iela un Mego. Minētajās pieturās autobuss no pirmdienas līdz piektdienai mācību laikā (izņemot svētku dienas) apstāsies arī reisos, no Slampes centra izbraucot plkst. 13.50 un plkst. 16.15.

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 5168 Tukums–Zentene reisā plkst. 16.57 no Zentenes autobuss pirmdienās, otrdienās, trešdienās, piektdienās mācību laikā, izņemot svētku dienas, apstāsies arī pieturās Kurzemes iela, Slimnīca, Meža iela un Mego, kā arī brauks līdz pieturai Jauntukums. Savukārt reisā plkst. 16.47 no Rideļiem autobuss ceturtdienās mācību laikā, izņemot svētku dienas, apstāsies iepriekš minētajās pieturās un arī brauks līdz pieturai Jauntukums.

Reģionālās nozīmes maršrutā nr. 6063 Tukums–Rauda pēcpusdienas reiss no Tukuma tiks uzsākts nedaudz agrāk – plkst. 15.30 (šobrīd – plkst. 15.49), vienlaikus no Raudas autobuss izbrauks plkst. 15.55 (šobrīd – plkst. 16.05). Abi reisi kursēs darba dienās, no pirmdienas līdz piektdienai.

Reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumus minētajos autobusu maršrutos nodrošina SIA “Tukuma auto”. Izmaiņas ATD saskaņojusi ar Kurzemes plānošanas reģionu un Tukuma novada pašvaldību.