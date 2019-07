Kāpēc pie Melnezera zils konteiners?

– Lūdzu noskaidrojiet, vai tiešām tas zilais jūras konteiners pie Melnezera ir šajā vietā nolikts uz mūžu? Agrāk te bija koka mājiņa, kas, piekrītu, savu laiku tiešām bija nokalpojusi un bija jānomaina, taču – kurš izdomāja tur nolikt šādu milzīgu, neestētisku konteineru? Kurš to bija saskaņojis, apspriedis? Vai tiešām tiem cilvēkiem, kas kaut ko tādu dara, nav saprašanas par to, ka šī ir atpūtas vieta, kur visam jābūt maksimāli dabai draudzīgam?! Es nezinu vēl nevienu citu ezeru, kur būtu novietots šāds konteiners – vai tas būtu privāts, vai pašvaldībai piederošs ezers. Ir taču pašvaldība, kam jau laikus to vajadzēja redzēt un izskaidrot konteinera novietotājiem, ka šādam konteineram pie ezera nav vietas, ka tur vajadzīga cita veida būve. Un vēl ir iebildums par to asfalta kārtu, kas tur izbērta, un aplauztajiem krūmiņiem, kas nekādi neraksturo labu saimniekošanu pie Melnezera. Mēs labi saprotam, ka ir uzņēmīgi cilvēki, kas tur saimnieko un viņi tiešām rūpējas par apkārtni, taču tam ir jānotiek ar aktīvu pašvaldības līdzdalību un uzraudzību, īpaši, ja zinām, ka ezers nepieder Tukuma novada pašvaldībai – līdz ar to jāsaimnieko divtik kārtīgāk un atbildīgāk!

Arī konteineri ir jāsaskaņo

Tā kā par šo konteineru esam saņēmuši jau vairāku lasītāju uzdotus jautājumus, Tukuma novada domes preses konferencē 22. jūlijā vaicājām, kurš konteineru licis vai arī – kurš par tā novietošanu ir atbildīgs. Tukuma novada domes izpilddirektore Dace Lebeda skaidroja, ka viņai par to informācijas neesot, taču aicināja par to aprunāties ar Komunālās nodaļas vadītāju Ģirtu Ruģeli un deputātu Jāni Eisaku. Taču vispirms Tukuma novada domes Arhitektūras nodaļas vadītājai Ivetai Vistapolei vaicājām, vai šādai rīcībai ir vajadzīgs saskaņojums un vai tas ir saņemts. Viņa atzina, ka Tukuma novada būvvalde nevar saskaņot darbības Engures novadā, tāpēc par to jāinteresējas kaimiņu būvvaldē, taču jebkurā gadījumā, kā to paredz «Ēku būvnoteikumi», šāda konteinera, kas ir pirmās grupas* būve, novietošana ar būvvaldi ir jāsaskaņo.

Engures novada būvvaldē, kur sazvanījām būvinspektoru Daini Grasi, uzzinājām, ka viņam neesot informācijas par šāda konteinera novietošanu, līdz ar to visdrīzāk – tas neesot saskaņots. Viņš solīja to apskatīties.

* (1. grupas būve ir atsevišķa rūpnieciski izgatavota vienstāva ēka ar apbūves laukumu līdz 60 m², tai skaitā konteinertipa ēka vai būvizstrādājums, izņemot ēkas, kurās tiek izvietota bīstamā iekārta.)

Lai būtu vieta glābējiem

Tā pie ezera nolikto konteineru raksturoja Tukuma novada domes komunālās nodaļas vadītājs Ģirts Ruģelis, atzīstot, ka konteiners tiešām esot liels un, iespējams, labāk būtu bijis novietot divus mazākus, bet šo – lielāko – glābēji izvēlējušies.

Tā kā dome jau gadiem uztur dežurantus pie Melnezera, kas uzrauga kārtību, viņiem arī esot nepieciešama vieta, kur palikt lietus laikā un kur nolikt inventāru. Iepriekš šim mērķim izmantots vecais koka namiņš, bet tas, kā skaidroja Ģ. Ruģelis, savu laiku jau nokalpojis, vienā vārdā – sapuvis, tāpēc vajadzējis domāt par ko citu, un šāds konteiners esot bijis ātrākais risinājums. No komunālās nodaļas budžeta konteinera iegādei iztērēti 2500 eiro ar PVN.

Nokrāsos, un… būšot dabai tuvāk

Uz mūsu iebildumu, ka par šādu naudu varēja iegādāties vai uzcelt arī koka namiņu, kas vairāk piestāvētu atpūtas vietai pie ezera, Ģ. Ruģelis skaidroja, ka konteineru nokrāsos un tad tas vairs neizskatīšoties tik uzkrītoši, un – ja kādā brīdī tas nebūs vajadzīgs, to varēšot aizvest. Tiesa gan, kā izrādās, ar tā atvešanu nemaz tik viegli neesot bijis… Tā, kad interesējāmies, kāpēc pie ezera palielā laukumā ceļa vietā izbērti izfrēži un aplauzti krūmi, Ģ. Ruģelis skaidroja, ka transports, ar ko konteiners vests, nogrimis un vajadzējis stiprināt pamatni, kas arī ar izfrēžiem izdarīts, taču kā ceļš, tā apkārtne tikšot sakārtota.

