Slampē spriež par ēku siltināšanu

Par daudzdzīvokļu māju renovāciju tiek runāts visos pagastos un ciemos, 30. jūlijā iedzīvotāju sapulces par iespējamo namu siltināšanu notika pie Tukuma novada Slampes pagasta daudzdzīvokļu mājām «Kurši», «Dziesmas» un «Lāstekas».

Lai samaksātu par tehnisko projektu

Jau pirms tam iedzīvotāji bija aizpildījuši anketu par to, kādiem darbiem projekta ietvaros piekristu, bet nu Tukuma novada domes energopārvaldnieks Toms Akmentiņš, namu apsaimniekotāja «Komunālserviss «Tilde»» pārstāvis Aldis Siliņš un Slampes komunālā dienesta pārstāvis Egils Skvarnovskis uzklausīja iedzīvotāju jautājumus, atbildēja uz tiem, kā arī centās pārliecināt par projekta lietderību tos, kas kaut kādā ziņā par to šaubījās. Bet svarīgākais turpmākajai siltināšanas ieceres virzībai šajā reizē bija vajadzība panākt vienošanos par tehniskā projekta izstrādi, kas no mājas izmaksās no 12 100 līdz 12 342 eiro. Un attiecīgi sapulču galvenais darba kārtības jautājums bija arī par namu apsaimniekošanas maksas paaugstināšanu tā, lai tā nosegtu tehniskā projekta izstādi.

Jāpaaugstina apsaimniekošanas maksa

Visās mājās bija sapulcējies īpašnieku kvorums, kas bija tiesīgs lemt par turpmāko projekta attīstību (katrā mājā ir 18 dzīvokļi). Tehniskā projekta samaksa jāveic sešu mēnešu laikā; kompānija, kas to izstrādās, ir gatava maksājumu sadalīt trīs daļās; 1. maksājums būtu 30% no summas (3 600 eiro kā avansa maksājums), 2. pēc četriem mēnešiem, kad projekts ir izstrādāts un iesniegts būvvaldē – 50% (6 000 eiro), un pēdējais maksājums – 2 600 eiro tiek veikts tad, kad viss ir saskaņots un atbalstīts Latvijas attīstības un finansu institūcijā «Altum». «Kuršu» mājas iedzīvotājiem tika piedāvāts projektam novirzīt apsaimniekošanas uzkrājumu, kas uz 1. jūliju ir 2 353, 98 eiro. Tas veidojies par ikmēneša maksājumiem – 128 eiro mēnesī no mājas. Tas nav daudz, bet vēsturiski tā tas bijis nolemts kopā ar iedzīvotājiem, ka par apsaimniekošanu jāmaksā 2 lati par istabu (2.85 eiro); par kvadrātmetru – 8 līdz 12 centi. Taču, piemēram, Tukumā apsaimniekošanas maksa nekur neesot mazāka par 30 centiem par kvadrātmetru.

Vairāk lasiet piektdienas, 2. augusta, laikrakstā ŠEIT=>