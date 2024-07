Vētras postījumi arī Tukuma novadā /VIDEO UN FOTO/

Kā ziņo Valsts ugundzēsības un glābšanas dienests: ‘‘Līdz plkst. 06.00 no rīta 112 kontaktu centrā saņemti apmēram 400 pieteikumi uz spēcīgā vēja un lietus radīto postījumu likvidēšanas darbiem. Visvairāk izsaukumu ir Jūrmalā, no kurienes saņemti vairāk kā 160 izsaukumi, kā arī Zemgalē, bet tieši Tukuma novadā, Jelgavas novadā, Jelgavas pilsētā un Dobeles novadā, no kuriem kopumā saņemti vairāk kā 100 izsaukumi. Rīgas pilsētā iedzīvotāju pieteikumi par postījumiem sāka ienākt nakts vidū un to skaits līdz sešiem rītā ir apmēram 100. Citos reģionos izsaukumu skaits ir ļoti neliels.”

Traucētā arī vilcienu satiksme: ” Traucēta vilcienu kustība – atcelti reisi, kavējumi. Kontakttīkla bojājuma un uz sliedēm kritušu koku laikapstākļu ietekmē dēļ 29. jūlijā tiek pārtraukta vilcienu kustība dzelzceļa posmos Zasulauks-Tukums II un Olaine-Jelgava līdz brīdim, kad postījumi tiks novērsti. Iespējama pilnīga un atsevišķos maršrutos reisu atcelšana un vilcienu kavējumi visās dzelzceļa līnijās. Sekojiet līdzi operatīvajai informācijai par izmaiņām vilcienu kustībā “Vivi” mobilajā lietotnē vai tīmekļvietnē vai uzziniet pa tālruni 80007600, ” tā Vivi.





Kā ziņo Latvijas valsts ceļi vētras postījumu dēļ šorīt vairākos valsts ceļu posmos satiksme ir apgrūtināta vai slēgta sakarā ar izskalojumiem un sagāztajiem kokiem.

Valsts galveno un reģionālo ceļu posmi, kurus ietekmē vētras postījumi, ir:

–

– a/c Rīgas apvedceļš (Salaspils—Babīte) (A5 10. km) pie Ķekavas;

– a/c Rīga—Sigulda—Igaunijas (A2, 56 km.) pie Siguldas no Augšlīgatnes puses;

– a/c Pūri—Auce—Grīvaiši (P96, 35 km.) Bēnē;

– a/c Kandava—Saldus (P109 23.km) pie Zantes;

– a/c Rīga—Ērgļi (P4 27.km) pie Ropažiem;

– a/c Jelgava—Dobele—Annenieki (P97 15.km) pie Dorupes.

Kā arī traucēta elektroapgāde:

”Vētras un spēcīgo lietavu ietekmē valsts centrālajā daļā notiek bojājumi elektrotīklā. Pirmdienas rītā plkst. 7.00 elektroapgāde traucēta ap 35 000 klientu, plašākie traucējumi fiksēti Jelgavas, Olaines, Tukuma un Dobeles novadā.

Strādājam, lai elektroapgādi atjaunotu pēc iespējas ātrāk! Diemžēl grūti piekļūstamās vietās bojājumu novēršana var aizņemt vairāk laika.

http://ej.uz/AtslegumuKarte Lai apskatītu reģistrētos elektrotīkla bojājumus, dodies uz – https://sadalestikls.lv/lv/bojajumi Lai pieteiktu vēl nereģistrētu bojājumu, dodies uz –