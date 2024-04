«Neatkarīgo Tukuma Ziņu» redakcijā – viesis no  Eiropas Parlamenta

Pirms piedalīšanās EP finansētā a/s «Latvijas mediji» organizētajā diskusijā Saldū EP Komunikācijas biroju pārstāvji vēlējās iepazīties ar neatkarīgu mediju darba ikdienu Latvijā un šodienas izaicinājumiem, ar kuriem saskaras tieši reģionālie mediji un to žurnālisti. Par to ar dažādiem piemēriem no pašu laikraksta un arī citu mediju ikdienas pastāstīja «Neatkarīgo Tukuma Ziņu» redaktore un nule kā amatā atkārtoti ievēlētā Latvijas Reģionālo mediju asociācijas valdes priekšsēdētaja Ivonna Plaude. EP pārstāvji bija pārsteigti par to, cik neliela un arī apdraudēta ir mediju vide Latvijā un jo īpaši reģionos, bet tai pat laikā novērtēja, cik demokrātijai ir svarīgs tieši neatkarīgu žurnālistu darbs. ”Reģionālajiem medijiem ir neatsverama loma demokrātijas uzturēšanā, tai skaitā – arī informējot cilvēkus par gaidāmajām Eiropas vēlēšanām, kas Latvijā notiks 8. jūnijā,” atvadoties atzina Stīvens Klārks. Savukārt Marta Rībele uzsvēra: ”Manuprāt, tieši reģionu žurnālistiem, medijiem piemīt unikāla spēja sniegt visaptverošu skaitījumu uz visām norisēm – gan pasaulē, gan valstī, gan vietējā kopienā.”