Tukuma slimnīcai vajag vairāk naudas

Par tehnisko projektu

Finanšu komitejas sēdē deputāti lēma par 36 242,72 eiro ieguldīšanu SIA «Tukuma slimnīca» pamatkapitālā, lai varētu īstenot energoefektivitātes pasākumus, precīzāk, – izstrādāt tehnisko projektu. Pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš skaidroja, ka šobrīd ir noslēgts līgums par visas ēkas energoefektitātes pasākumiem un rekonstrukciju: “Plānots gada laikā tehnisko projektu pabeigt un pēc tam īstenot būvniecību. Summa, kas šobrīd tiek piešķirta, ir avanss, kā jau minēts, par tehniskā projekta izstrādi.” Jāatgādina, ka projektā plānota ārsienu siltināšana un fasādes atjaunošana, jumta, pagraba pārsegumu, bēniņu un pagraba griestu, cokola un pamatu siltināšana, stikloto konstrukciju un durvju maiņa, ventilācijas sistēmas uzstādīšana, apkures sistēmas atjaunošana, izbūvējot divu cauruļu sistēmu un uzstādot jaunus sildķermeņus, telpu klimata monitorus un automatizētas termogalvas, kā arī saules paneļu un saules kolektoru uzstādīšana.

Vismaz vienu labu ziņu!

Tā teica deputāts Juris Šulcs, kurš atzina, ka, izlasot lēmumu projektu, ieraudzījis ļoti drūmu bildi par slimnīcas finansiālo stāvokli: “Tā liek vaicāt, diez vai maz vajadzētu dot naudu projektam. Bet kāpēc nekur nav minēts, ka šāda situācijā ir visā valstī, ka daudzas slimnīcas ir strādājušas ar zaudējumiem, jo valsts tām ir parādā?!”

I. Liepiņš atzina, ka slimnīcas rādītāji ir slikti un tie ir vieni no sliktākajiem citu novadu slimnīcu vidū, tāpēc pie rādītāju uzlabošanas būtu jāstrādā, taču arī valsts atbildība tajā ir. Pašvaldības vadītājs Gundars Važa skaidroja, ka valsts sola daļu zaudējumu kompensēt, taču, protams, visi zaudējumi netiks apmaksāti.

Jāpiebilst, – lēmuma projektā bija minēts, ka SIA «Tukuma slimnīca» šī gada 2. ceturkšņa finanšu rādītāji ir ar mīnusa zīmi – iestāde šo ceturksni ir noslēgusi ar zaudējumiem 358 455 eiro apmērā. Minēts arī, ka 2. ceturkšņa likviditātes rādītājs ir 0,45%, bet absolūtās likviditātes rādītājs ir 0,24%, savukārt rentabilitātes rādītājs ir -7,48 %. Jāuzsver, ka zemie likviditātes rādītāji (zem 1%) norāda uz risku, ka SIA «Tukuma slimnīca» varētu būt radušās problēmas segt īstermiņa saistības. Par problēmām segt īstermiņa saistības norāda arī negatīvais brīvo apgrozāmo līdzekļu apjoms (-680 691 eiro). Vēl lēmuma projektā minēts, ka pašvaldība 16. oktobrī saņēmusi Veselības ministrijas 13. oktobrī tapušo vēstuli, kurā norādīts ne tikai uz SIA «Tukuma slimnīca» slikto finanšu situāciju, bet arī uz to, ka no valsts budžeta līdzekļiem tai 2023. gadā bija plānots piešķirt finanšu līdzekļus 387 144 eiro apmērā.

Tai skaitā, pamatojoties uz Ministru kabineta 2023. gada 14. jūlija rīkojumu Nr. 457, jau piešķirts papildu finansējums 276 836 eiro, no kura 241 615 eiro bija novirzāmi ambulatoro izmeklējumu, speciālistu konsultāciju un dienas stacionāra pakalpojumu pieejamības uzlabošanai, 16 006 eiro – plānveida īslaicīgai ķirurģijai, 19 215 eiro – ēdināšanas izmaksu pieaugumam no šī gada jūlija līdz decembrim (palielinājums no 3 uz 5 eiro). Tāpat, pamatojoties uz 2023. gada 12. septembra Ministru kabinetā iesniegto informatīvo ziņojumu «Par ārkārtas situācijas novēršanu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamībā», slimnīcai vēl plānots novirzīt papildu finansējumu 110 278 eiro apmērā, no kā 37 050 eiro atvēlami intensīvās terapijas gultu tarifa pārrēķinam no oktobra līdz decembrim, 65 603 eiro – piemaksām par veselības aprūpes pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanu, 7 625 eiro – ēdināšanas izmaksu pieaugumam (palielinājums no 5 uz 7 eiro).

