Pagājušajā nedēļas nogalē, 11. jūnijā, novada senioru deju kolektīvi «Vēlreiz» no Tukuma (vadītājs Valdis Drunka), «Romantika» no Tukuma ( Inese Vīnšteine), «Alianse» no Matkules (Ina Liepa), «Ozolzīles» no Zemītes ( Mārīte Zandberga) piedalījās 3. starptautiskajā deju festivālā Olainē.