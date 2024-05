Sāks padziļināt Engures ostas gultni/papildināts ar video/

Kā informēja Engures pagasta pārvaldes vadītāja Kristīne Raginska, Engures osta katru gadu veic gultnes padziļināšanas darbus, izsmeļot grunti un atbrīvojoties no smiltīm, kuras ziemā no jūras iepūš vējš. Taču vienlaikus tā ir iespēja atjaunot pludmales balto smilšu apjomu: ”Zinām no pieredzes, ka, redzot šo melno šķidrumu, kas tiek izliets pludmalē, skats nav īpaši estētisks, un iedzīvotāji par to satraucas, taču gribam visus nomierināt – tā ir ostas grunts bez jebkādiem piemaisījumiem, kas izžūstot pārvēršas pludmales smiltīs.” Šie darbi, kā atzina K. Raginska, ir nepieciešami, lai ostas teritorijā varētu iebraukt jahtas un kuteri, tāpēc katru gadu, atpūtas sezonai sākoties, tiek veikti jau minētie ostas gultnes padziļināšanas darbi: ”Mēs aicinām iedzīvotājus šai caurulei netuvoties, un vēlreiz uzsveram, ka satraukumam nav pamata.”

Interesējoties, kāpēc darbi notiek tagad, kad atpūtas sezona jau ir sākusies, Engures ostas pārvaldes vadītājs Jānis Megnis skaidroja, ka viss atkarīgs no darbu izpildītājiem: ‘Latvijā šādu uzņēmumu, kas to varētu veikt, nav. Mēs jau vairākus gadus sadarbojamies ar ar Lietuvas uzņēmumu, kas ikdienā strādā šīs valsts dabas rezervātos. Brīdī, kad iestājas lieguma laiks un nekādus darbus aizsargājamajās teritorijās veikt nevar, viņi ir gatavi strādāt Engurē. Osta ir arī saņēmusi nepieciešamos saskaņojumus – tehniskos noteikumus – no Valsts vides dienesta, savukārt uzņēmums ir apliecinājis, ka strādās, izmantojot videi draudzīgas izejvielas – arī šī kārtība ir atrunāta tehniskajos noteikumos.”