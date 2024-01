Pateicoties ziedojumam, Tukuma Mākslas muzejā atklāj jaunu ekspozīciju

Izstādēs Latvijā un ārpus tās līdz šim vairāk izmantota Tukuma muzeja izcilā glezniecības kolekcija, taču muzejā uzkrāta arī nozīmīga grafikas darbu kolekcija (tušas zīmējumi, oforti, litogrāfijas). Pavisam muzejs glabā teju 350 grafikas darbus, kuru autori ir izcili Latvijas mākslinieki, bet līdz šim grafikas kolekcijas pieejamība bijusi ierobežota. 2023. gadā saņemtais SIA “Groglass” īpašais ziedojums, dāvinātais anti-reflektīvais stikls Artglass, ir pavēris jaunas iespējas. Tukuma muzeja saimniecības nodaļas darbinieki ir restaurējuši vecos rāmjus un izgatavojuši jaunus, un pārrāmējuši 53 mākslas darbus, kas apskatāmi ekspozīcijā, un vairāk nekā 20 citas grafikas, kas tiks izmantotas turpmākajās izstādēs.

SIA “Groglass” ir viens no vadošajiem anti-reflektīvo un citu augstas veiktspējas stikla pārklājumu izstrādātājiem un ražotājiem pasaulē. 2024. gadā, atzīmējot 20 gadu jubileju, uzņēmums ir ziedojis anti-reflektīvo stiklu vairākiem mākslas muzejiem Latvijā. Tukuma novada pašvaldības budžeta finansējums un Tukuma muzeja ieņēmumi no maksas pakalpojumiem deva iespēju labiekārtot ekspozīcijas telpu, papildinot to ar sliežu un iekaru sistēmu, atvilktņu skapjiem un bezskābā kartona iepakojumiem grafiku glabāšanai.

Ekspozīciju sagatavoja Tukuma Mākslas muzeja vadītāja Inese Klestrova, apmeklētājiem piedāvājot to mākslas darbu izlasi, kam ir īpaša vērtība tieši Tukuma muzeja vēsturē. Apskatāms Jēkaba Kazāka darbs “Mets gleznai” (1919), kas tiek uzskatīts par pirmo mākslas darbu, kurā attēlots sarkanbaltsarkanais karogs. No iznīcināšanas to 1953. gadā paglāba toreizējais muzeja direktors Leonīds Āriņš.

Mākslas vēsturē un grāmatnieku aprindās labi zināms ir 20. gadsimta sākumā oforta tehnikā tapušais Raiņa portrets, kura autors ir novadnieks Ernests Zīverts. Apmeklētājiem mazāk pazīstams viņa darinātais “Mātes portrets” asējuma tehnikā, kas apskatāms jaunajā ekspozīcijā. Ernests Zīverts ir devis nozīmīgu ieguldījumu ne tikai Latvijas, bet visas cariskās Krievijas grafikas mākslas tehniku attīstībā, bet gājis bijā Staļina represiju laikā.

Tukuma muzeja kolekcijā izceļami Sigismunda Vidberga tušas zīmējumi, kas tapuši 20. gadsimta vidū emigrācijā. Pateicoties mākslas zinātnieka Jāņa Kalnača publikācijām, Eiropā pazīstams Kārļa Padegas tušas zīmējums “Sveika, Eiropa!” (Vivat Europe!), kas Latvijā maz eksponēts. Jaunajā ekspozīcijā apskatāms arī Romāna Sutas tušas zīmējums, Voldemāra Tones, Teodora Ūdera un Pētera Upīša ogles zīmējumi, Voldemāra Irbes un tukumnieka Paula Štelmahera pasteļi. Plaši pārstāvēta akvareļglezniecība, tostarp – 2024. gada jubilāra Harija Blunava darbi.

Tukuma muzejs pateicas SIA “Groglass” par ziedojumu, Tukuma novada pašvaldībai par atbalstu un darbiniekiem par nesavtīgo ieguldījumu, lai padarītu pieejamu publikai nozīmīgo Latvijas mākslas kolekciju!