Par «Tukuma piens» iecerēto katlu māju daudz jautājumu

Slocenes krasti neizmantojami žogu un latvāņu dēļ

Ina Kuļikovska, iedzīvotāja:

– Man ir jautājums par Slocenes upes aizsargjoslu – kāpēc a/s «Tukuma piens» to neievēro – tur ir sabūvēti žogi, kas liedz pārvietoties gar upes krastu. Turklāt tur ir saauguši latvāņi, kuru sēklas upe aiznes uz aizsargājam teritorijām. Un vēl – tiek minēts, ka šī teritorija ir degradēta, bet nekur netiek pateikts, kurā brīdī tas tā ir noticis. Kad mēs aizgājām to apskatīties, redzējām, ka tur ir uzbērumi. Bet tādi tur nekad nav bijuši.

Inga Tramdaha, pašvaldības teritorijas plānotāja:

– Mēs bijām dabā, un redzējām, ka uzbērums tur ir, būvvalde to ir fiksējusi, bet ir grūti pateikt, kurā mirklī tas ir izdarīts.

Antra Siliņa, būvinspektore:

– Aizsargjoslas teritorija tika pārbaudīta un secināts, ka par upes krastu gar «Tukuma pienu» paiet nevar, jo tur ir žogi, kas aizšķērso šo vietu. Konkrēti tie ir pie tiltiņa un tad vēl vienu fragmentu uz priekšu. Dabā mēs šo vietu pārbaudīt nevarējām, jo tur ir latvāņi, bet mums ir ar dronu uzņemtas fotogrāfijas, kas to visu apliecina. Arī «Tukuma piens» ar šiem žogu posmiem ir liedzis pats sev piekļūšanu teritorijas daļai pie upes. Šie žogi tur nedrīkst atrasties, tāpēc uzņēmumam būs jāsniedz paskaidrojums, kāpēc un kad tie tur ir uzlikti, turklāt tie noteikti būs arī jānoņem, bet neredzu nekādus šķēršļus, kāpēc tur nevarētu visu sakārtot.

Ints Poškus, uzņēmuma vadītājs:

– Es neredzu īpašas problēmas tos visu sakārtot. Mēs izpildīsim visus priekšrakstus par žoga aizvākšanu. Tie bija radušies agrāk, lai kā jau pārtikas ražošanas uzņēmumā pastiprinātu teritorijas apsardzību, bet esam jau apskatījusies, ka nav problēmu atbrīvot aizsargjoslu no žogiem. Kas attiecas uz latvāņiem, mēs jau tos būtu nopļāvuši, bet visi potenciālie darbinieki, kas to dara, ir aizņemti, bet pāris nedēļu laikā to noteikti izdarīsim. Un arī žogus novāksim divu mēnešu laikā.

Ko darīs ar uzbērumiem?

– Jums pie iepriekšējiem attīstības plāniem bija pievienota lieliska topogrāfiskā karte, kurā redzamas augstuma atzīmes. Un dabā mēs redzam divus īpašumus. no kuriem pret vienu ir izveidota strauja nogāze, tāpēc jautājums, vai tas ir pieļaujams?

A. Siliņa:

– Šāda situācija ir izveidojies tāpēc, ka būvdarbi kaut kādā laikā nav paveikti un atstāti nepabeigtā stāvoklī. Par laukumiem runājot, ir tā – ja ir projekti ražošanas ēkām, tad tie paredz arī laukumus. Konkrēti ir projekts 2014. gadā un līdz ar to laukumu būvniecība ir likumīga. 2017. gadā inspektors konstatēja, ka būvniecība ir pārtraukta un vairāk informācijas par nav, bet arī tāda patvaļība, ka tur būtu kaut kas vests un bērts, nav. Mēs šo situāciju vēl vērtējam. Esam konstatējuši arī būvgružu fragmentus, bet nevaram pateikt, cik daudz to tur ir.

– Jūs iepriekš teicāt, ka uzbērt var ne vairāk par 50 cm, bet – vai jūs konstatējāt, cik daudz šajā vietā ir uzbērts?

A. Siliņa:

– 50 cm var uzbērt apsaimniekotājs, bet – ja ir projekts, var uzbērt vairāk, un šajā vietā, kā jau teicu, projekts ir bijis.

– Teicāt, ka projekts nav pabeigts – ko tas nozīmē?

A. Siliņa:

– Mēs konstatējam faktu, un prasīsim atbildi no a/s «Tukuma piens» – viņu skatījumu, kāpēc tāda situācija ir izveidojusies.

Plašāk par runāto lasāms piektdienas, 30. jūnija, laikrakstā ŠEIT=========>>>>>>>>>>