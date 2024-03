Par atbalstu, kuru no pašvaldības var saņemt novada iedzīvotāji!

Valsts noteiktie pabalsti

– Cik lielu finansējumu pašvaldība plāno dažādu pabalstu izmaksai?

– Kopumā sociāla rakstura maksājumiem un kompensācijām pašvaldības budžetā esam paredzējusī 3 688 359 eiro. Tomēr jāņem vērā, ka lielākoties šis atbalsts ir paredzēts sabiedrības mazaizsargātākajām iedzīvotāju grupām – trūcīgajām un maznodrošinātajām personām.

– Kādam jābūt cilvēka ienākumu līmenim, lai viņi varētu piešķirt trūcīgās un maznodrošinātas personas statusu?

– Valsts katru gadu paziņo gada ienākumu mediānu, no kuras procentuāli rēķina minimālo ienākumu sliekšņus. Šogad tiek piemērota 2021. gada ienākumu mediāna, kas ir 685,78 eiro. Līdz ar to trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā ir 50% no šīs mediānas jeb 343 eiro, pārējām personām – 240 eiro, savukārt maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa maksimālais apmērs pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā ir 549 eiro, bet pārējām personām – 384 eiro, taču mūsu pašvaldībā šis maznodrošinātās personas līmenis ir 411 eiro pirmajai personai, un 288 eiro katrai nākamajai. Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums nosaka, ka maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni katra pašvaldība ir tiesīga noteikt ne augstāku par 80% no ienākumu mediānas, bet ne zemāku par trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksni.

– Trūcīgo personu skaits pieaug vai samazinās?

– Pieaug – 2023. gadā trūcīgas mājsaimniecības statuss tika piešķirts 1879 personām, bet 2024. gadā atbalstu plānojam jau 2054 personām, – tātad redzam, ka dzīves līmenis pasliktinās.

– Cik liels ir tā sauktais GMI līmenis un cik daudz plānojat izmaksāt GMI pabalstos?

– Garantētā minimālā ienākuma (GMI) slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā ir 137 eiro, pārējām personām mājsaimniecībā – 96 eiro (20% no mediānas). Šogad šiem pabalstiem plānojam 273 400 eiro. Pagājušajā gadā kopā tie bija 334 101 eiro, no kuriem 89 572 eiro tika izmaksāti Ukrainas iedzīvotājiem. 2023. gadā šī pabalsta saņēmēju skaits mazinājās – to saņēma 906 personas, bet, piemēram, 2022. gadā tie bija 1599 cilvēki, kas bija saistīts ar Ukrainas bēgļu krīzi.

– Un vēl pašvaldība maksā atbalstu krīzes situācijā.

– Jā, tas ir atbalsts obligāto pamatvajadzību nodrošināšanai, un tā apmērs ir 272 eiro pirmajai un 190 eiro katrai nākamajai personai ģimenē, protams, izvērtējot katru gadījumu. Piemēram, tas var būt ugunsgrēka gadījumā, pērn tie bija vētras postījumi, citas krīzes situācijas, kurās cilvēks paliek, piemēram, bez iztikas līdzekļiem. Mēs šim mērķim katru gadu plānojam ap 20 000 eiro, bet pērn kopumā iztērējām vairāk nekā 46 000 eiro, taču daļu valsts atmaksāja.

