Tukuma novada domes sēdē diskutē par amatiem un pārvaldēm

Par pārvaldes reorganizāciju lēmums nav vienbalsīgs

Kā jau esam rakstījuši, no 1. februāra tiks reorganizēta Slampes un Džūkstes pagastu pārvalde, izveidojot divas atsevišķas pagastu pārvaldes. Visi darbinieki tiks brīdināti par šo reorganizāciju un varēs izvēlēties, vai darbu turpināt vai nē, taču visiem darba vietas tiek saglabātas, tikai mainīsies iestādes nosaukums. Līdzšinējai Slampes un Džūkstes pagastu pārvaldes vadītājai Dacei Polei tiek dota iespēja izvēlēties, kurā pārvaldē strādāt, savukārt – atbilstoši šai izvēlei uz palikušās pārvaldes vadītāja amatu tiks rīkots konkurss.

Deputāts Juris Šulcs interesējās, vai ir prasīts arī abu pagastu konsultatīvo padomju viedoklis par šo reorganizāciju. G. Važa skaidroja, ka par šo jautājumu ir ticis runāts – konkrēti par tagadējās pārvaldes sadalīšanu, savukārt par vadītāja amatu viedoklis atšķīries. Deputāte Edīte Zelča atzina, ka šajā jautājumā balsos pret, jo šis lēmums nerisinās komunikācijas un citas problēmas: “Daļā teritorijas šīs problēmas tiks risinātas, bet daļā tomēr nē.” Jau pēc sēdes E. Zelča atzina, ka uz abu pārvalžu vadītāju amatiem būtu jārīko konkurss, lai abiem pagastiem būtu līdzvērtīgas iespējas. Savukārt līdzšinēja pārvaldes vadītāja var šai konkursā piedalīties.”

Pret šajā jautājumā balsoja arī deputāts Mārtiņš Limanskis. Viņš savu balsojumu skaidroja ar to, ka šis lēmums, viņaprāt, ir sasteigts, jo pašā pašvaldībā nav konsekvents pagastu pārvalžu vērtējums: “Mēs jau pusotru gadu neesam konceptuāli vienojušies, kā novadā veidosim šīs pārvaldes – gan pilsētās, gan pagastos, un to teicu arī komiteju sēdēs, tāpēc vispirms ir jāsakārto šis jautājums, un tad var kaut ko dalīt vai apvienot.”

Jau pēc sēdes noskaidrojām, ka D. Pole vēl nav informējusi pašvaldību, kurā pārvaldē darbu turpinās.

Vērtēs slodzi ministrijā

Vēl viens jautājums, par ko domes sēdē raisījās diskusijas, bija par atļauju domes priekšsēdētāja vietniecei un deputātei Ingai Priedei savienot šos amatus ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra Māra Sprindžuka padomnieces amatu vides, dabas aizsardzības un pašvaldību jautājumos. I. Priede atzina, ka no ministrijas puses saskaņojums ir saņemts: “Tas ir konsultatīvas amats, kas dod iespēju arī pašvaldībām no savas puses sniegt padomus ministram un ministrijai dažādu jautājumu sagatavošanā. Vairāk mūsu ministrija ir būt klāt dažādos projektos ministrijās, ne tikai VARAM. Turklāt neesmu vienīgā padomniece – pašvaldību pārstāvji ir padomnieki arī citiem ministriem. Deputāts Juris Šulcs atzina, ka atbalsta to, ka būs novada pašvaldības pārstāvis ministrijā, taču jautājums ir par pašu amatu un slodzi: “Ministrijā ir dažādi padomnieki – vieni, kas ir ar konsultatīvu raksturu – bez finansējuma, bet ir padomnieki, kas ministrija strādā, par kuru padomnieka amatu tiek runāts? Bažījos – ja pašvaldībā viens vietnieks strādā uz pusslodzi, tad tas nebūs godīgi pret otru vietnieku, kas strādā uz pilnu slodzi, tāpēc varbūt jāizmaina slodzes.” I. Priede skaidroja, ka darba aprakstā minēts, ka padomnieka pienākumos ietilpst konsultēt, pārstāvēt ministrijas viedokli, palīdzēt saskaņot priekšlikumus. Par šo darbu tiks rēķināta samaksa. Darba grafiks, līdzīgi kā pašvaldībā, ir nenormēts. Te strādāju gan sestdienās, gan svētdienās, un darba stundas pārstrādāju.” J. Šulcs vēl norādīja, ka lēmuma projektā minēts, ka lēmums sagatavots, pamatojoties uz iesniegtajiem dokumentiem, taču tādi nav lēmuma projektam pievienoti, un nav arī bijusi iespēja ar tiem iepazīties. Tas, iespējams, šajā gadījumā nav tik būtiski, bet – nevajag rakstīt to, kas nav.

Domes priekšsēdētājs Gundars Važa skaidroja, ka konceptuāli nevienam no deputātiem pret šo amatu savienošanu visdrīzāk iebildumu nav: “Mans redzējums, kā šo darbu organizēt turpmāk būs saistīts ar to darba apjomu, kāds Ingai Priedei būs ministrijā. Tad, kad to visu redzēsim, tad pie šīs sarunas varēsim atgriezties un lemt par darba apjomu pašvaldībā.” Pēc sēdes G. Važa atzina, ka tas, ka ministru padomnieku amatus ieņem pašvaldību vadītāji vai vietnieki, nav nekas jauns. Tikai, kā jau sēdē minēts, ir jāvērtē darba slodze ministrijā: “Es domāju, ka šobrīd, ņemot vērā VARAM un Ekonomikas ministrijas reorganizāciju un jaunas ministrijas veidošanu, neviens nevar pateikt, kas un cik daudz būs jādara, bet janvārī to noteikti sapratīsim.”

