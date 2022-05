Notikusi kārtējā skaļā Slampes konsultatīvās padomes sēde

Par atkritumiem un dīķu meniķiem

Pagasta pārvaldes vadītāja Dace Pole, stāstot par vietējām aktualitātēm, kā pirmo minēja šķiroto atkritumu problēmu – jau pirms gadiem diviem «Piejūrai» rakstījusi iesniegumu, lai tiktu palielināts šķiroto atkritumu konteineru skaits. Tagad saņemts solījums, ka šovasar konteinerus uzliks vēl divās vietās – pie kultūras pils un «Silavām»: “Vēl informēju «Piejūru», ka iedzīvotāji gribētu katrai mājai atsevišķus konteinerus slēdzamos laukumos, lai varētu maksāt tik, cik katrs saražo. «Piejūras» valdes loceklis Ēriks Zaporožecs teica, ka Slampe un daudzdzīvokļu māja «Audzes» varētu būt tā vieta, kur jauno kārtību ieviest kā pilotprojektu.”

Vēl viena problēma saistīta ar dīķa meniķiem – D. Pole tikusies ar Jāni Rozīti no «Meliorceltnieka» un izklāstījusi bēdīgo situāciju: “Viņš solīja sameklēt projektus, lai saprastu, ko darīt, īpaši ar otro un ceturto dīķi. Otrajam dīķim ir jāpazemina līmenis, bet problēma tā, ka meniķim apakšā ir nevis koki, bet smilšu maisi, kurus izkustinot, varētu rasties vēl lielākas problēmas, tāpēc viss jādara pakāpeniski. Runājot par izdarīto – pie piektā dīķi nocirsti saaugušie koki, bet pie otrā meniķa uzliks režģi.”

Par kārtību (nekārtību) pludmalē

Karjers atvedis pagastam smiltis – apmēram 22 m³. Kaudzes netiks izlīdzinātas, jo bērniem patīkot tur darboties un, tā rosoties, viņi pamazām arī smiltis izlīdzinās. “Atklāts jautājums ir par pārģērbšanās kabīni, kuru visu laiku lauž. Šogad to salabosim, bet katrs remonts prasa līdzekļus.” Vaicāta, vai nevar šo kabīni uztaisīt no stiklšķiedras un viengabalainu, lai nevar salauzt, padomes locekle un arī pagasta darbiniece Gunita Učelniece skaidroja: ja gribēs, salauzīs arī to, tāpat kā soliņus. Padomes vadītājs Gints Miķelsons interesējās: iespējams, tieši iebraucēji arī laužot un demolējot – ne jau Slampes centra iedzīvotāji. Bet G. Učelniece iebilda, ka soliņus tomēr salauzuši paši centra cilvēki un paši arī pēc tam tos labojuši; arī būdiņa tikusi salabota, bet jau pēc nedēļas dēlis bijis atlauzts… Interesējoties, vai pagastā ir pašvaldības policists, kas varētu gādāt par kārtību, D. Pole skaidroja, ka uz vietas policista nav, bet ekipāža no Tukuma piebraucot regulāri. Tomēr padomes pārstāvji iebilda, ka ar to vien, ka policijas automašīna izbrauks cauri Slampei, līdzēts nebūšot – vajadzētu, lai kāds gar dīķiem un citās vietās arī pastaigātu. D. Pole solīja šo vēlmi pašvaldības policijai darīt zināmu. Vēl tika runāts arī par to, ka te līdzētu novērošanas kameras, jo šobrīd izvietotās pludmali neķer… Kamera vai norobežojošs režģis, vai prožektors derētu arī tiem, kas regulāri nočurā rampu kultūras pils aizmugurē – lai arī Briselē esot šāds piemineklis, diez vai slampenieki šādi tikšot iemūžināti…

