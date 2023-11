No 188 kokiem Vānē nocirtīs 59

Aizsargājami koki un dzīvotnes

Kā sēdē informēja ainavu arhitekte Maija Fogele, sabiedriskajai apspriešanai šovasar no 9. līdz 22. jūnijam tik nodots projekta risinājums, kas paredzēja nocirst autoceļa malā augošos kokus lielā apjomā: “Kopumā pirmajā projekta risinājumā bija paredzēts nocirst 188 kokus, to vidū arī, pēc arboristu novērtējuma, – daudzus vērtīgus un potenciālus dižkokus. Pēc apspriedes pašvaldībā tika reģistrēts iesniegums ar 63 parakstiem no Vānes iedzīvotājiem, kas lūdza saglabāt Vānes aleju abās autoceļa pusēs. Mēs šo projektēšanas ieceri skaņojām ar Dabas aizsardzības pārvaldi un saņēmām atzinumu, ka šajā vietā ir konstatēti vairāki potenciālie dižkoki, kā arī vairāku aizsargājamu bezmugurkaulnieku dzīvotnes. Tāpēc projektā jāveic izmaiņas. Tās tika sagatavotas līdz 21. septembrim, un 16. oktobrī tika sasaukta atkārtota sapulce Vānē, kurā tika runāts vairs tikai par 59 koku ciršanu. Risinājums arī paredz izbūvēt ietvi, atkāpjoties no Vānes centra alejas kokiem, lai saudzētu to saknes, un tam iedzīvotāji vairāk vai mazāk ir piekrituši, lai gan apspriešanas sanāksmē gāja karsti – vieni vēlējās saglabāt kokus, bet citi – ne. Tomēr deputātu lemšanai ir sagatavots šis otrais risinājums, lai gan zinām, ka visi iedzīvotāji vienalga ar to mierā nebūs.”

Deputāts Andris Fridrihsons interesējās, kas notiks, ja pašvaldība atteiksies arī no šī piedāvātā varianta. M. Fogele skaidroja, ka cita varianta vairs nav: “Ja iebildīsim pret šo 59 koku ciršanai, VAS «Latvijas valsts ceļi» visdrīzāk no šī projekta īstenošanas atteiksies un ceļa rekonstrukciju neveiks. Savukārt pašvaldībai nāksies ieguldīt daudzus tūkstošus eiro alejas sakopšanai.”

Deputāts Mārtiņš Limanskis vaicāja, vai pašvaldībai ir jākopj arī tie koki, kas atrodas ceļa nodalījuma joslā, un kurš būvdarbu laikā kontrolēs to, kas notiek ar kokiem, jo projekts paredz veikt dažādus aizsardzības pasākumus. M. Fogele skaidroja, ka aizsardzības pasākumus uzraudzīs projekta būvuzraugs, bet kokus kopj pašvaldība. ”Protams, mēs varam prasīt «Latvijas valsts ceļiem», lai viņi kopj šos kokus, bet zinām arī, ka viņiem ar to īsti labi nesokas, tai skaitā arī dižkoku kopšana.”

