Neskaidrības ar ūdenssaimniecību Milzkalnē

Tāpat tikai kā informatīvs, ne izskatīšanai sagatavos lēmumprojekts komiteju sēdē nonāca jautājums par ūdens un kanalizācijas apgādi Milzkalnes ciemā. Kā skaidroja deputāts un domes priekšsēdētāja vietnieks Imants Valers, SIA «Šlokenbeka», kas līdz šim ciemā ir sniegusi komunālos pakalpojumus, izteikusi vēlmi no 1. oktobra atteikties no ūdens un kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas, jo ar to netiekot galā. Tad nu viens no risinājumiem būtu pārslēgt līgumu ar uzņēmumu, nosakot, ka tas turpina rūpēties par apkuri, taču ūdens-kanalizācijas saimniecību nodot pašvaldības uzņēmuma «Tukuma ūdens» pārziņā. Kā piebilda domes izpilddirektors Ivars Liepiņš, tas būtu pat ieteicami, jo ūdens apgāde ir viena no pašvaldības pamatfunkcijām, ko nebūtu jānodod privātās rokās. Tieši kā šī nodošana savulaik notikusi, priekšsēdētājs Gundars Važa sīkāk paskaidrot nevarēja, bet zināja teikt, ka jau 2006.-2007. gadā bijis skaidrs, ka tīkli ir sliktā stāvoklī. Pašvaldība tos tobrīd bijusi gatava pārņemt savā pārziņā un īstenot divus ūdenssaimniecības projektus, tomēr šī nodošana tā arī nav notikusi, un nu atkal notiek atgriešanās pie tā paša…

Konkrētāk gan jautājums, kā minēts, tiks skatīts kādā jau no tuvākajām sēdēm.

Plašāk lasāms otrdienas, 20. septembra laikrakstā=========>>>>>>>>>