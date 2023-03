Latvijas Mazpulku dalībnieki satiekas Džūkstē

“Projektu naktī” jaunieši secīgi soli pa solim strādāja pie grupas projekta idejas ģenerēšanas, un projekta plāna izstrādes, kas ietver sevī projekta mērķa definēšanu, mērķauditorijas, ietekmes un nepieciešamo resursu un to avotu apzināšanos, dalījās ar savu līdzšinējo pieredzi un mācījās par projekta finansējuma piesaisti. Paralēli tam, viņu mentori apguva prasmes par jauniešu projektu mentorēšanu, jauniešu līdzdalības veicināšanu un apmainījās ar savu pieredzi.

Kopumā jaunieši izstrādāja ļoti daudz dažādas projektu idejas, kas viņiem šķiet svarīgi. Jaunieši vēlas rīkot eko festivālu, lai informētu jauniešus par vides saglabāšanas iespējām, veidot vides objektus un uzlabot telpas skolās – āra klasi pie skolas, atpūtas telpu, grāmatu maiņas skapi. Ļoti liels uzsvars tika likts uz to, ka viņi kā problēmu redz nelietderīgu jauniešu brīvā laika pavadīšanu un dažādas atkarības. Kā ļoti liela problēma tika minēta jauniešu elektrosko cigarešu lietošana, bet paši jaunieši atzīst, ka neredz kā cīnīties ar šo, tāpēc viņi vēlas cīnīties ar sekām, ko tas atstāj uz vidi. Tāpēc Alūksnes mazpulku komanda vēlas ierīkot elektronisko cigarešu savākšanas punktus, lai tās nenokļūtu parastajās atkritumu tvertnēs vai vidē. Lai arī tādas šķirošanas vietas jau ir izveidotas, viņi ir novērojuši, ka tās izmanto reti, tāpēc vēlas veikt inovāciju – veidot elektrisko cigarešu tvertnes, kur var ir divi dažādi nodalījumi, kas kalpo kā balsošanas veids, mēnesī reizi nomainot, par ko iek balsots. Piemēram, kurš filmu varonis ir populārāks – Spaidermens vai Betmens. Kandavas lauksaimniecības tehnikuma pašpārvaldes komanda vēlās izveidot brīvā laika telpu skolā. Komandas dalībniece Kerija stāsta: “Mums šī ideja ienāca prātā tad, kad mēs sapratām to, ka pietiešām mūsu tehnikuma skolēniem nebija lietderīga laika tērēšana. Viņi savu laiku patērēja sēžot telefonos vai nodarbojoties ar kaitīgiem ieradumiem – smēķēšana, alkohola lietošana. Šī ideja ir novērst to, izveidojot telpu, kur jaunieši varēs satikties, spēlēt spēles, skatīties filmas, mācīties un lietderīgi pavadīt savu laiku”.

Slampes mazpulka “Saulespuķe” komanda iecerējuši izveidot āra spēli Džūkstes pasaku muzejā. “Mūsu projekta ideja ir Džūkstes pasaku muzejā izveidot cirku, bet parasto tēlu vietā izmantot pasaku tēlus, jo Džūkstē ir strādājis pasaku tēvs. Mēs nonācām pie šīs idejas, jo es pati esmu no Lanceniekiem, tāpēc es eju uz muzeju diezgan bieži. Parasti muzejā nav interesanti, mūsu ideja tā arī radās, ka jauniešiem tur nav interesanti tāpēc mēs varētu kādu spēli muzejam uztaisīt.” stāsta Nikola Kuģeniece.

Tukuma novada mazpulku koordinatore Gundega Jēkabsone: “Šādu pasākumu Latvijas Mazpulki rīko jau otro gadu un redzam, ka tam ir būtiska nozīme jauniešu inciatīvu, jauniešu līdzdalības veicināšanā. Pasakums dod jauniešiem vietu un laiku, iedvesmu un padomu strādāt kopā pie savu vajadzību risināšanas. Arī šoreiz redzējām, ka jauniešiem, kuriem nav pieredzes, sākumā ir ļoti grūti saprast projektu būtību, definēt problēmu un izvēlēties ko es gribu un varu mainīt, bet esmu gandarīta par rezultātu, līdz otrās dienas rītam visas komandas prezentēja ļoti vērtīgas, jauniešiem nozīmīgas idejas. Ļoti priecājos, ka divas Tukuma novada komandas ieguva galveno balvu. Un es ceru, ka šis pasākums dos drosmi un iedvesmu visām trim komandām arī startēt Tukuma novada pašvaldības izsludinātajā jaunatnes iniciatīvu konkursā, kā arī papildus piesaistīt citus atbalstītājus un īstenot ideju.”

Arī jaunieši priecājas, ka nebaidījās un pieņēma izaicinājumu piedalīties pasākumā. Kerija no Kandavas tehnikuma atzīst: “Man ļoti patika šis pasākums, bija interesanti gūt jaunu pieredzi, iepazīt jaunus cilvēkus un citu radītos projektus. Rezultāts mūs ļoti pārsteidza, nebijām domājuši, ka uzvarēsim.”

Agrita apstiprina: “Bija diezgan interesanti. Drusku nervoza biju pašā sākumā, jo bija daudz jaunas sejas, bet beigās pieradu, jo visi bija ļoti draudzīgi. Projekts gāja kā amerikāņu kalniņš manā skatījumā, tomēr beigās viss izdevās.”

100 eiro savas idejas īstenošanai ieguva 632. Tumes mazpulks, Alūksnes mazpulki, Kandavas lauksaimniecības tehnikuma pašpārvalde un Daugmales mazpulks “Dzirkstelīte”. Balvu fondu veido privāto ziedotāju līdzekļi. Sirsnīgu paldies sakām AS “Tukuma Piens” par iespēju uzturēt darbīgu enerģiju nakts garumā ar “Baltais” jogurtiem un biezpiena sieriņiem.