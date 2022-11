Kāpēc pašvaldība atlaiž apkopējas un datoristus?

Esam jau rakstījuši, ka pašvaldība no novembra mainīs to kvadrātmetru apjomu, kas vienas slodzes darba laikā bija jāiztīra apkopējam. Tagad kļuvis zināms, ka novembrī – pašā grūtākajā laikā – domes lēmumu dēļ vairākas apkopējas atlaistas, kas liekot domāt, ka pašvaldība taupības nolūkā ķērusies pie viszemāk atalgotajiem cilvēkiem, nevis speciālistiem… Kā skaidroja pašvaldības izpilddirektors I. Liepiņš, pašvaldībā jau no pagājušā gada notiek darbinieku un viņu funkciju izvērtēšana, to vidū vērtēti arī apkopēji, kuru darbu apjoms novadā bijis atšķirīgs – vienā slodzē vienuviet bija jāiztīra 800-1000 m² telpu, bet citur – daudz mazāk. I. Liepiņš: ”Saliekot kopā agrāko četru novadu iestādes, redzējām, kā tās ir apaugušas ar darbiniekiem, objektīvi iestādes vajadzības pat nevērtējot. Tāpēc izstrādājām jaunas normas, kas ir robežās no 800 līdz 1000 m², turklāt iekļaujot dažādus kritērijus, piemēram, darba intensitāti, kāpnes, sanitāros mezglus utt. Kopumā pēc šīm pārmaiņām tika likvidētas vairāk nekā 20 darba vietas. Un, ja tagad salīdzinām ar to situāciju, kāda, piemēram, Tukuma 2. vidusskolā bija agrāk, kad tur strādāja 17 apkopēji, pēc jaunajiem standartiem viņiem vajadzētu desmit, bet privātais uzņēmējs pēc iepirkuma iztīra skolu, nodarbinot sešus apkopējus. Ir atšķirība. Turklāt mums visu laiku tiek pārmests, ka mūsu darbinieku skaits ir tik milzīgs, tāpēc nav naudas citām vajadzībām, – tāpēc arī sākām soli pa solim visu to sakārtot. Otra joma, kurā jau esam veikuši izmaiņas, ir informāciju tehnoloģiju speciālisti – esam tos apvienojuši.”

Vaicāts, vai ”centralizētajiem speciālistiem” arī būs iespēja palīdzēt skolai, ja nāksies mērot vairāku desmitu kilometru garu ceļu uz mācību iestādi, I. Liepiņš skaidroja, ka reālā situācija bijusi tāda, ka tikai dažās skolās bijis darbinieks uz vietas, lielākajā daļā – lai tehnoloģiju speciālists arī skaitījies štatā, tāpat strādājis citur, līdz ar to krīzes brīdī arī viņš nespētu palīdzēt. Kopā bija 18 slodzes – gan štatā, gan ārpakalpojumā, dažā vietā – pat pusotras slodzes, bet vienlaikus bija daudzas izglītības iestādes, kurās šāda speciālista nebija vispār. Šobrīd ir izveidota sešu cilvēku komanda – šie darbinieki strādā kādā no lielākajām mācību iestādēm un pieskata vēl 4-5 citas iestādes. Tā kā 90% problēmu informāciju tehnoloģiju jomā var novērst attālināti, neredzam problēmas nelielam skaitam darbinieku tikt ar visu galā. Protams, arī pašiem skolotājiem ir jāapgūst prasmes, jo diez vai, lai iespraustu vadu sienā, vajag speciālistu?! Galvenais, lai visās iestādēs šī situācija būtu līdzvērtīga un visi saņemtu atbalstu. Tas, ka būs pretestība, to mēs apzināmies.”

