Jaunsātos diskutē par skolu

Kāds būs Jaunsātu skolas liktenis?

Šis bija nākamais darba kārtības jautājums, par ko, jāteic, reizēm pat ļoti emocionāli, tika runāts tikšanās reizē. Kā stāstīja J. Dobele, Jaunsātu skola, kas šobrīd ir Pūres pamatskolas filiāle, nākamajā gadā varētu svinēt 30. dzimšanas dienu. Tā izveidota 1994. gadā kā pagasta pamatskola, bet no 2009. gada zem viena jumta ir sākumskola un bērnudārzs. “No pašvaldības saņemtajā informācijā par Pūres pamatskolu minēts, ka, gatavojoties šim mācību gadam, tajā ierīkota videonovērošanas sistēma, veikts noteku, sporta zāles grīdas un jumta remonts, iegādāti mācību līdzekļi un materiāli. Šī informācija izbrīnīja, jo nebija atsevišķi norādīts, kur šie darbi veikti – Pūrē vai Jaunsātos, un, salīdzinot ar citām skolām, ieraksts bija ļoti mazs,…” bilda J. Dobele. Izglītības pārvaldes vadītāja Dace Strazdiņa skaidroja, ka informāciju par skolā paveikto sniedz katra iestāde pirms jaunā mācību gada, un daudzas iestādes ar sevi ļoti lepojas, ko arī attiecīgi atspoguļo, uzskaitot vairāk paveikto darbu.

Arī šis bijis viens no iemesliem, kā atzina J. Dobele, kas licis rosināt diskusiju par skolas nākotni, jo skola pagastam ir ļoti svarīga, tāpēc būtu svarīgi meklēt risinājumus tās saglabāšanai: “Zināmā mērā šī saruna aizsākās jau augustā, kad skolēnu vecāki tika aicināti uz sapulci, kurā piedalījās arī konsultatīvās padomes pārstāvji un kurā tika runāts par to, ka skolas nākotne ir neskaidra, jo tai ir grūtības piesaistīt bērnus.” I. Priede piebilda, ka šobrīd novadā pastiprināti tiek domāts par skolu tīkla sakārtošanu, un 5. decembrī par to plānota saruna Izglītības un zinātnes ministrijā (IZM). Saruna par to, kuras skolas neatbilst vai atbilst ministrijas noteiktajām prasībām. Bet D. Strazdiņa uzsvēra, ka jautājums par skolu tīkla sakārtošanu ir ļoti smags: “Apvienojoties lielajā novadā, secinājām, ka šis tīkls nav sakārtots un ka vairākās iestādēs bērnu skaits ir nepietiekams, kas savukārt liek pašvaldībai šīs skolas piefinansēt, lai samaksātu atalgojumu pedagogiem un tās uzturētu. Jaunsātu skola tika reorganizēta 2009. gadā, kad tika izveidota viena iestāde Pūres pamatskola ar divām programmas īstenošanas vietām. Pirms 14 gadiem vecākiem tika apsolīts, ka sākumskolas izglītību bērniem nodrošināsim iespējami tuvu dzīvesvietai, un šis vārds tika turēts. Bet tad, kad šovasar vadība aktualizēja jautājumu par skolas nākotni, domājot, ka jau no 1. septembra skolas vairs te nebūs, mēs iebildām, jo šādās situācijās vecāki par to ir jāinformē laicīgāk. Protams, tā kā šī ir viena iestāde, tas ir pašas skolas jautājums, kā tā plāno savu darbu, bet šim jābūt izsvērtam lēmumam.”

Ar katru gadu mazāk bērnu

D. Strazdiņa atzina, ka, protams, bērnu skaits iestādē ir svarīgs, un tas Jaunsātos ar katru gadu samazinās. Šobrīd pirmajās četrās klasēs tas ir kritisks – 21 skolēns uz 31. oktobri, no tiem 11 ir tukumnieki: “Šī mācību gada laikā skolu ir pametuši jau četri skolēni. Kas attiecas uz valsts nosacījumiem, tad IZM ir iecerējusi noteikt jaunus kritērijus mācību iestādēm, un skaits būs viens no tiem faktoriem, kas ietekmēs arī skolotāju atalgojumu. Izpētot demogrāfisko situāciju, redzams, ka arī tā diemžēl ir negatīva.”

