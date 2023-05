Attīstīs nepabeigto daudzdzīvokļu māju Sēmes pagastā

Sēdē deputāti sprieda par īres dzīvokļiem, kurus iecerējusi būvēt SIA «Tukuma īres nami», iesaistoties finanšu institūcijas «Altum» programmā «Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programma» un uzbūvējot Sēmē daudzdzīvokļu īres namu. Pirmais solis jau ir sperts – izsolē, kas notika no 15. marta līdz 14. aprīlim, SIA «Tukuma īres nami» no SIA «Komunālserviss TILDe» iegādājās pirms aptuveni 20 gadiem uzceltu, bet nepabeigtu 18 dzīvokļu māju un 5050 m² lielu zemes gabalu Sēmē, Ezera ielā 6. Īpašuma sākuma cena izsolē bija 8750 eiro, bet uzņēmums to iegādājās par 75 322,50 eiro.

Savukārt, lai SIA «Tukuma īres nami» varētu piedalīties programmā, tai nepieciešams līgums ar pašvaldību. Paša līguma nosaukums garš – «Par vispārējās tautsaimniecības nozīmes pakalpojuma sniegšanu Tukuma novada administratīvajā teritorijā». Deputāte Gunda Cīrule interesējās, vai pašvaldība ar šo līgumu sevi neapgrūtina un vai tā neuzņemas kādas saistības. SIA «Tukuma īres nami» īpašnieks Sandis Poga skaidroja, ka pašvaldība neuzņemas nekādus pienākumus vai saistības: “«Altum» vērtē biznesa plānu un atbilstoši tam pieņem lēmumu. Turklāt šādus līgumus pašvaldība var slēgt arī ar citiem uzņēmējiem, kas arī gribētu piedāvāt šādus mājokļus. Tukuma novada mājokļu kvota ir 60 dzīvokļi, līdz ar to uz 42 dzīvokļiem vēl var pretendēt.”

Nepārdos, bet izīrēs

Kā sēdē skaidroja S. Poga, ir iecere izveidot šajā mājā zemas īres maksas dzīvokļus: “Programma mērķēta, lai vairotu dzīvojamo fondu reģionos, kur nestrādā klasiskais biznesa modelis – uzbūvē dzīvokļus un pārdod. «Altum» finansējums ir paredzēts arī, lai sakārtotu pēcpadomju laikā būvētās un nepabeigtās ēkas, kas esošajā veidolā degradē vidi. Šobrīd virzāmies uz priekšu ar projektēšanas un būvniecības darbiem un vienlaikus gatavojam dokumentus «Altum», kam ir nepieciešams šis pilnvarojuma līgums. Visi dokumenti iesniegti arī Zemesgrāmatā.

Programmas nosacījumi paredz, ka tie gadu gadiem būs īres dzīvokļi un kalpos kā novada īres dzīvojamais fonds. Īres maksa no «Altum» puses tiek noteikta – tās griesti ir 5,87 eiro/m² jeb aptuveni rēķini no 160 līdz 320 eiro par dzīvokli, atkarībā no lieluma. Papildus prasība ir augsta energoefektivitāte, kas nozīmēs zemus apkures rēķinus. Nākamais solis būs saņemt finansējumu un pabeigt šo māju, kas tiek plānots divu gadu laikā – tādi bija arī īpašuma izsoles nosacījumi.

Deputāts Juris Šulcs gan iebilda, ka īres maksas ir augstas – ja cilvēkam par īri ir jāsamaksā puse no algas, diez vai viņš šādu dzīvokli varēs atļauties. S. Poga skaidroja, ka līdzšinējā pieredze ar māju Celtnieku ielā 1 liecina, ka jaunā dzīvoklī apkures rēķins, piemēram, par 85 m² dzīvokli dārgākais ir 35 eiro, līdz ar to tas kompensēs īres cenu, tikmēr vecās mājās apkures maksa ziemā nereti ir tikai nedaudz zem 200 eiro.

