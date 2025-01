Arī Tukumā ievieš līdzdalības budžetu. Iepazīsties ar noteikumiem!

Tukuma novada pašvaldība, ievērojot Pašvaldību likumu, no 2025. gada ievieš līdzdalības budžetu kā vienu no iedzīvotāju iesaistes instrumentiem. Līdzdalības budžets nodrošina demokrātisku procesu, kurā iedzīvotāji var noteikt, kā tiks iztērēta daļa no pašvaldības budžeta teritorijas attīstības jautājumos. Atšķirībā no citiem projektu ideju konkursiem, šajā procesā iedzīvotāji ir tie, kas iesniedz projektu idejas un balso par to īstenošanu, savukārt par projekta ieviešanu atbildīga ir pašvaldība, tādējādi veicinot ciešāku sadarbību starp iedzīvotājiem un pašvaldību.