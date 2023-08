Ukrainas jauno orientieristu atbalstam saziedo vairāk nekā 10 000 eiro

Nometne Tukuma novada Sveikuļos sekmīgi noslēgusis – divu nedēļu garumā 26 Ukrainas bērni 6 treneru vadībā gan sportoja un uzlaboja orientēšanās prasmes dažādos apvidos, gan atpūtās un iepazina Latvijas skaistākās vietas, kā arī viesojās LOF 60. gadu jubilejas festivālā Madonas novadā.

“Lieliski bērni un lieliski treneri. Visi izbaudīja nometnes sniegtās iespējas pilnībā un ar sajūsmu, un ļoti vēlas atgriezties. Liels prieks par visiem atsaucīgajiem cilvēkiem, ar kuru atbalstu šī LOF un “Zvaigžņu stafete” sacensību rīkotāju iecerētā nometne varēja notikt pēc pilnas programmas,” saka Evita Freimane, nometnes organizētāja, orientēšanās kluba Silva pārstāve. Ukraiņu bērni nometnes rīkotājiem teikuši lielu paldies par silto uzņemšanu, rūpēm un atbalstu, labi pavadīto laiku, jauniem draugiem un iespaidiem, izklaidēm un garšīgo ēdienu.

Gunārs Dukšte, akcijas iniciators, par paveikto saka: “Paldies visiem un ikvienam, kas bez šaubīšanās ar savu ziedojumu atbalstīja Ukrainas sportistus. Ar šo akciju Latvijas Orientēšanās federācija savā 60. jubilejas gadā apliecina visstingrāko atbalstu Ukrainai tās cīņā par savas valsts un mūsu visu brīvību. Lai arī nežēlīgais karš Ukrainā joprojām turpinās, tomēr uzvaras diena tuvojas, par to nav šaubu. Turpinām atbalstīt Ukrainas tautu – domās, vārdos un darbos.”

Arī Starptautiskās orientēšanās federācijas (IOF) prezidents Leho Haldna augusta sākumā izplatījis vēstuli, sakot paldies IOF dalībvalstīm, orientēšanās sporta klubiem un individuālajiem ziedotājiem par sniegto atbalstu Ukrainas Orientēšanās federācijai un Ukrainas orientieristiem šajā grūtajā laikā. IOF prezidents paudis apbrīnu par vairāku IOF biedru dāsno atbalstu iepretim to rīcībā esošajiem resursiem, kā arī atgādinājis par nepieciešamību vienoti atbalstīt Ukrainas sportistus arī turpmāk, cik ilgi vien tas būs nepieciešams.

LOF saka vislielāko paldies visiem, kas atbalstīja, ziedoja laiku, līdzekļus un palīdzēja sarīkot nometni.

Nometnes labdari un atbalstītāji – AS “Latvijas Finieris”, SIA “Dekšņi”, AS “Dobeles dzirnavnieks”, “Maxima”, “True Story”, “Magnēts”, sporta klubs “Kandava”, OK Kāpa, COK Silva, SIA “Mint Print”, SIA “Kolkasrags”, ZS “Ķiveļi”, SIA “Tūre S”, SIA “Bendikas kantoris”, @“Zvaigžņu stafete”, OK Alnis, OK Ziemeļvidzemes orientēšanās centrs, OK Ozons, OK Ziemeļkurzeme u.c.