Sākusies reģistrēšanās pārgājienam Abavas senlejā

Šī gada #BeActive pārgājienā varēs izstaigāt Abavas senlejas takas no atpūtas centra Zviedru cepure līdz Imulas takai, Buses pilskalnam un atpakaļ, no centra Zviedru cepure līdz Pedvāles mākslas parkam un pilsētai ar odziņu – Sabilei ar tās Vīna kalnu. Abavas upes krastos jau izsenis atrodas vistālāk Eiropas ziemeļos augošie vīna dārzi un šajā posmā paveras vienas no skaistākajām Abavas ielejas ainavām. Maršruti būs veidoti pa nelielām takām, lauku ceļiem ar grants segumu, un pavisam nedaudz – asfalta.

Nakts posmā adrenalīna devu varēs saņemt, izstaigājot Zirga taku no atpūtas bāzes Zviedru cepure līdz Sabiles vecpilsētai, Vīna kalnam, Drubazu botānikas takai, īsi pirms finiša šķērsot Abavu pa improvizētu tiltu. Nakts posmā dalībniekus sagaida arī pārsteigumi.

“Šī gada distances veidotas tā, lai būtu piemērotas ikvienam – no pašiem mazākajiem līdz pat pieredzējušiem staigātājiem. Aicinām pārgājienā doties kopā ar ģimeni, draugiem, paziņām, kolēģiem, īpaši aicinot piecelt tos, kuri ikdienā bijuši mazāk aktīvi. Iepriekšējo gadu pieredze liecina – piedzīvosiet skaistām emocijām piepildītu dienu un pavadīsiet to fiziski aktīvi. Tas ir vienkāršākais veids, kā parūpēties par savu veselību,” uzsver Latvijas Sporta federāciju padomes prezidents Einars Fogelis.

Dienas trases

3 km / 11 km / 16 km / 27 km

Pārgājiena sākums un finišs – atpūtas kompleksā Zviedru cepure.

11:00 – 12:00 starts 27 km distancei (Pedvāles-Sabiles taka + Imulas taka)

(Pedvāles-Sabiles taka + Imulas taka) 12:00 – 13:00 starts 16 km distancei (Imulas taka)

(Imulas taka) 13:00 – 14:00 starts 11 km distancei (Pedvāles-Sabiles taka)

(Pedvāles-Sabiles taka) 14:00 – 15:00 starts 3 km distancei (Mīlestības taka)

Krēslas posms / 9 km

Pārgājiena sākums un finišs – atpūtas kompleksā Zviedru cepure.

00 – 20.00 starts 9 km distancei (Sabiles taka)

Lai piedzīvojumu padarītu neaizmirstamāku, būs iespēja pieslēgties arī interaktīvajai cilpošanas spēlei viedtālrunī. Dodoties ceļā, vienlaicīgi varēsiet risināt meža, dabas un aktīvā dzīvesveida jautājumu cilpas, kas pielāgotas izvēlētajam maršrutam!



Izstaigā takas un laimē ceļojumu uz Gruziju

Tikmēr jau šobrīd sadarbībā ar aktīvās atpūtas profesionāļiem no PostNos, piedāvājam 12 bezmaksas taku maršrutus visā Latvijā – izejot 3 no tiem, iespējams laimēt ceļojumu uz Gruziju, kā arī sadarbībā ar Decathlon Latvija – arī citas pārsteiguma balvas (telti, piepūšamo SUP dēli u.c.) Vairāk: www.beactive.lv/takas.

Daudzveidīgi sporta pasākumi visā Latvijā

Ikvienam pieejami sporta pasākumi Eiropas Sporta nedēļas laikā notiek visā Latvijā. 17. septembrī dienas laikā Ruukki pludmales centrā notiks #BeActive Ģimeņu pludmales spēles, bet no plkst. 19.00 Zumba nakts ar Latvijas, Igaunijas un Lietuvas labāko Zumba Fitness instruktoru meistarklasēm, 23. septembrī 20 pilsētās gaidāma Latvijas Orientēšanās nakts 2022. Būs arī Nakts peldējums, Sporta forums “SPORTSCOMM ‘22”, Eiropas Skolu sporta diena un citi pasākumi.

Eiropas Sporta nedēļas pasākumu nacionālais koordinators Latvijā ir Latvijas Sporta federāciju padome, līdzfinansē Eiropas Komisija. Partneri: Latvijas Valsts meži, Stirnu Buks, Latvijas Peldēšanas federācija, Latvijas Orientēšanās federācija, Eiropas Skolu Sporta diena. Atbalstītāji: Balticovo, Decathlon Latvija, Pulsaar Nutrition, Graci Musli, VENDEN, MyFitness, Silvanols. Informatīvie atbalstītāji: Latvijas Televīzija, Latvijas Radio, Delfi.