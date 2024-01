Sabilē aizvadītas karatē sacensības, kurās ražīgi pārstāvēti arī novada klubi

Šī gada 20. janvārī Sabiles sporta centrā norisinājās Latvijas Kjokušinkai karatē do federācijas rīkotais Kurzemes Open Cup 2024. Tajā kopā no 12 klubiem piedalījās vairāk kā 300 dalībnieku no Latvijas, Lietuvas un Gruzijas. Dažāda vecuma kategoriju pašmāju sportisti Sabilē bija sabraukuši no Rīgas, Salaspils, Ventspils, Tukuma, Smārdes, Kandavas, Engures un Talsiem. Federāciju šajās sacensībās pārstāvēja Tukuma klubs “Bušido”, Kandavas karatē klubs, Engures karatē klubs “Šuto”, Smārdes klubs “Katana” un nesen izveidotais Talsu karatē klubs. Klubu konkurencē pirmo vietu ieguva kupli pārstāvētā “Karatē skola” no Salaspils. Otrajā vietā ierindojās Tukuma Kjokušinkai karatē do klubs “Bušido”. Tā kontā 17 pirmās vietas, 12 otrās vietas un 31 trešās vietas godalgas.