Novadnieks Juris Visockis – pasaules TOP 6 braucēju vidū

Sacensību trase gāja pa apļiem (10 km), kur būtisku lomu spēlēja valdošie vēji no jūras un sacensību laikā notika dažādi pavērsieni. Kā komentēja pats Juris, – tik stiprā vējā viņš nekad nebija braucis, – piemēram, pēdējā aplī braucot, kad vējš pūta no sāniem, daži braucēji tika nopūsti no ceļa un smiltis no pludmales bija kā tuksneša vētrā. Bet, neskatoties uz to, finišā J. Visockis izcīnīja 9. vieta.

28. jūlijā kritērija brauciens notika Roterdamas «Ahoy» riteņbraukšanas centrā, slēgtā trasē pa apļiem, kur katra garums 1,8 km un vairāki līkumi. Šāda veida sacensības ir specifiskas, tās notiek mazākos apļos un ar lielu intensitāti. Un – Juris izcīnījis 4. vietu, kur šoreiz līdz medaļai pietrūka vien 0,60s. 28. jūlijā – sprinta disciplīna un atkal jau Roterdamas «Ahoy» riteņbraukšanas centrā. Sacensībās bija 800 m sprints, kur sākotnēji bija 1/4 fināls. Šajā atlasē J. Visockis izcīnīja 2. vietu un tika tālāk uz pusfinālu, kur bija jau jāiekļūst labāko četriniekā, lai tiktu līdz finālam. Un arī šeit Juris tika tālāk, jo braucienā – 4. vieta. J. Visockis: ”Fināla braucienā bijām 8 labākie braucēji, un man šoreiz mazliet pietrūka līdz medaļai (finišs tika noteikts pēc video apskates), jo izcīnīta 6. vietu. Šāda veida disciplīna ir raksturīga trekam, kura diemžēl Latvijā nav [..]. Sprintā tika sasniegts 70km/h ātrums, kas ir ļoti augsts.”

Vērtējot kopējo sacensībās sasniegto rezultātu, Jurim izdevās iekļūt Pasaules TOP 6 braucēju vidū. Ar sasniegtiem rezultātiem ir veikts jauns ieraksts vēsturē, jo Latvijas riteņbraukšanā vēl nav bijuši tādi sasniegumi šāda līmeņa sacensībās.