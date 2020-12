Tā zināms, ka noslēgusies Tukuma novada 2020. gada atklātā šaha čempionāta sezona, kurā startēja 29 dalībnieki. Šoreiz tā atnesa jaunus čempionus, diemžēl gāžot no pjedestāla jau ilggadējos līderus. Un tā par šīs sezonas uzvarētāju ar 37 punktiem kļuva Uldis Stirna no Irlavas, aiz sevis ar 23 punktiem atstājot Ģirtu Kazminu no Tukuma; 3. – Aleksandrs Afanasjevs (22,5 punkti) no Rīgas; 4. – Māris Zvaunis (21,5 punkti) no Tukuma; 5. – Mārtiņš Liepiņš (20,5 punkti) no Slampes.