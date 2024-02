Karatisti ar panākumiem startējuši Lietuvā

Svinot savu 30 gadu jubileju, lietuviešu klubs DAO pagājušajā nedēļā rīkoja sacensības, uz kurām bija saaicināti kluba draugi. Pavisam kopā tajās tika pieteikti 595 dalībnieki no 29 klubiem. Sportisti bija sabraukuši no Lietuvas, Ungārijas un arī Latvijas. Latvijas Kjokušinkai karatē do federāciju sacensībās pārstāvēja klubi «Bušido», «Kandava» un «Katana». Tāpat no Latvijas bija ieradušies arī sportisti no kluba AM Dodžo.

Neskatoties uz to, ka Lietuvas klubi un sportisti tika plaši un daudzskaitliski pārstāvēti, arī federācijas klubiem ir medaļu birums.

Tukuma klubu Bušido pārstāvēja 23 dalībnieki, kuri izcīnīja 21 godalgu – 5 zelta, 9 sudraba un 7 bronzas medaļas.