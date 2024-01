Irlavā aizvadītas zemledus makšķerēšanas sacensības/foto/

Makšķernieki uz ledus pavadīja 3 stundas. Kad lomi bija nosvērti, varēja ķerties pie labāko sumināšanas. Nominācijā ,,mazākā zivs” uzvarēja Eduards Stančiks, bet ,,lielākā zivs” Rimvida Medeļa lomā. Īpašās balvas šiem kungiem no copes veikala ,,VAKKO”. Trešo

vietu ar 1,460kg. smagu lomu izcīnīa Artis Akmanis no Slampes. Otro vietu ar 1,910 kg. smagu lomu izcīnīja Arnis Lagzdiņš no Jaunpils. Par sacensību uzvarētāju kļuva Ingus Osis no Ozolniekiem ar 2,036 kg.smagu lomu. Sacensības ar dažādām loterijas balvām atbalstīja IKU ,,AMSA”, un sk«Irlava». Sacensību saimnieka balvu no ZS «Bišpēteri » saņēma laimīgais skaitlis (21) protokolā. Šoreiz veiksme uzsmaidīja Andrim Lagzdam no Tukuma.

Pasākums turpinājās ar karstu zupu un makšķernieku stāstiem.

Paldies dalībniekiem un atbalstītājiem.

Kopā sanāk labi.

Uz tikšanos nākošajās sacensībās.