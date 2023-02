Dubļos aizvadīts trešais etaps autosprintā

Svētdien, 12. februārī, kārtējo nedēļu Tukumu pieskandināja mašīnu rūkoņa, kas nāca no Tukuma auto trases. Šoreiz pie vainas bija «Kurzemes Lielā balvas» 3. etaps autosprintā, kas, daudzu skatītāju atbalstīts, jau otro reizi tika aizvadīts pamatīgos dubļos. Ja no rīta vēl kā nekā, tad pēcpusdienā tos sajuta gan skatītāji, kas arī iemanījās no dubļiem izvairīties, bet, protams, arī braucēji, kam līkumu izbraukšana kļuva par lielu izaicinājumu – kādam, sastopoties ar dubļu vannām, izdevās mašīnu apgriezt pretēji braukšanas virzienam, citam – pat nobraukt no trases.