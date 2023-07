Aizvadītas sacensības «Lejniekos»

Dalībnieku un draugu klātbūtne un dalība šajās sacensībās bija ļoti svarīga. JSK Lejnieki komanda priecājas, ka varēja kopā ar dalībniekiem baudīt šo īpašo dienu un dalīties savās emocijās un pieredzē. Dalībnieku enerģija un dedzība padarīja šo pasākumu vēl aizraujošāku, nekā JSK Lejnieki komanda gaidīja.

JSK Lejnieki cer, ka kopā varēs radīt vēl vairāk neaizmirstamu mirkļu un sasniegumu.

JSK Lejnieki vēlas izteikt arī pateicību visiem sadarbības partneriem, kas palīdzēja organizēt šīs sacensības un nodrošināja, ka viss norit veiksmīgi.

Rezultāti:

Krustiņu maršruts

1.vieta Kristīne Vaskevica ar zirgu Mukas no JSK Princis

2.vieta Šarlote Račko ar zirgu Leksija Lilu no JSK Demora

3.vieta Katrīna Ullas ar zirgu Ravela no Montepals

4.vieta Deina Jaunsproģe ar zirgu Leksija Lilu no JSK Demora

5.vieta Anna Konrāde ar zirgu Alpačīna no Jura Staļļi

6.vieta Unda Egendorfa ar zirgu Mafins no JSK Demora

60cm maršuts

1.vieta Beāte Ella Liepiņa ar zirgu Sonadour no Montepals

2.vieta Natālija Žubure ar zirgu Woore Adeele no Asnates JSK

L3.vieta Sāra Sļusare ar zirgu Neo no Asnates JSK

4.vieta Katrīna Ullas ar zirgu Phoenix no Montepals

5.vieta Agate Ķikute ar zirgu Magnolija no Asnates JSK

6.vieta Laura Barte ar zirgu Veto no Talsu Jātnieku Skola

80cm (bez ierobežojumiem)

1.vieta Rebeka Grīniņa ar zirgu Vetra no Asnates JSK

2.vieta Natālija Žubure ar zirgu Woore Adeele no Asnates JSK

3.vieta Alise Lūse ar zirgu Case no JSK Demora

4.vieta Sāra Sļusare ar zirgu Sparta no Asnates JSK

5.vieta Helēna Anna Kēlere ar zirgu Capricia no JSK Demora

6.vieta Rasa Baltkalne ar zirgu Megga-Nemo no SIA SG Equestrian

80cm (zirgi kas startē pirmo sezonu)

1.vieta Laura Rumberga ar zirgu Kalvin Klein no Asnates JSK

2.vieta Evelīna Estere Matjuškina ar zirgu River Pearl no Para Equestrian Support Fund

3.vieta Sandis Ģērmanis ar zirgu Latczko no SIA SG Equestrian

4.vieta Kristaps Kalniņš ar zirgu Roila no JSK Lejnieki

5.vieta Antra Grīnhofa ar zirgu Lordofs no “Vidzemnieki”

6.vieta Aleksa Laura Kļaviņa ar zirgu Rubelhali no JSK Lejnieki

80cm(jātnieki kas startē p.sez.)

1.vieta Damiana Karpoviča ar zirgu Cadrills no JSK Princis

2.vieta Laura Zuikova ar zirgu Lady no “Ventspils Jāšanas Sporta Klubs”

3.vieta Monta Makarēvica ar zirgu Roscoe-Q no JSK Lejnieki



100cm

1.vieta Damiana Karpoviča ar zirgu Cadrills no JSK Princis

2.vieta Aleksa Laura Kļaviņa ar zirgu Rubelhali no JSK Lejnieki

3.vieta Aija Baumane ar zirgu Le Jaguar Joop RR no Equestrian Park Silameži

4.vieta Rasa Baltakmene ar zirgu Megga-Nemo no SIA SG Equestrian

5.vieta Helēna Anna Kēlere ar zirgu Capricia no JSK Demora

6.vieta Lāsma Vasiļjeva ar zirgu Rītausma no Kalnsētu JK

Jsk Lejnieki pārstāvēja: Aleksa Laura Kļaviņa, Ance Freidenfelde, Monta Tarāsova, Inese Zeltiņa, Erlands Zanders, Samanta Valdmane, Kristaps Kalniņš, Elza Katrīna Lapiņa, Paula Mamotkova.

Jātnieku Sporta Klubs Lejnieki, saka lielu paldies tiesnesim Egilam Brokam un Jurim Tarāsovam par sacensību laukuma kārtības uzturēšanu. Un Ivaram Amoliņam par mūža ieguldījumu un atbalstu JSK Lejnieki.