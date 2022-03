E-sports jauniešiem ir tikpat liels kā futbols

E-sporta spēlētāju demogrāfiskā grupa ir vecumā no 18 līdz 34 gadiem, un tajā ir 30% sieviešu un 70% vīriešu. Šie cilvēki ir aizrautīgi, sociāli un ļoti iesaistīti dažādās platformās. Šiem cilvēkiem ir arī darbs, un viņi labprāt tērē naudu savai aizraušanai. Par to liecina 31 miljona dolāru balvu fonds, kas ir viens no gada lielākajiem e-sporta notikumiem, kurā 95% no tā ir veidojis pūļa finansējums, ko ar pirkumiem spēlēs ir nodrošinājuši individuālie spēlētāji.

Saskaņā ar Vācijā bāzētā starptautiskā mārketinga un patērētāju datu uzņēmuma Statista datiem pašlaik ir vairāk nekā 2,4 miljardi spēlētāju – aptuveni viena trešdaļa pasaules iedzīvotāju.

Z paaudzes pārstāvji, kā bieži tiek dēvēti tie, kas dzimuši no 1997. līdz 2012. gadam, dodas prom no basketbola laukumiem un futbola laukumiem, kas veidoti iepriekšējām paaudzēm, un pievēršas PlayStation un Xbox un vai blackjack online, kas pieder viņu paaudzēm. Daudziem bērniem patīk sportot gan virtuāli, gan fiziski. Taču ir skaidrs, ka e-sporta uzplaukums ir noticis uz tradicionālo jauniešu sporta veidu rēķina, un tas ietekmē to nākotni un bērnu audzināšanu.

Spēlēšana sniedz jauniešiem iespēju aizbēgt no realitātes un radīt pasauli, kurā viņi var kontrolēt situāciju, kas var būt labāka par to, kurā viņi dzīvo. Ja jūsu bērns ir piedzīvojis traumu, piemēram, zaudējumu, šķiršanos, vecāku šķiršanos, problēmas skolā, iebiedēšanu, pārcelšanos uz jaunu dzīvesvietu, viņš var izmantot spēles kā mierinājumu, kā arī iespēju atpūsties no tā, kas notiek viņa ārpus interneta pasaulē. Jauniešiem spēlēšana var būt lielisks stresa noņemšanas līdzeklis, neatkarīgi no tā, vai tas ir stress skolā, atpūta no mājasdarbiem, atbrīvošanās no ikdienas dzīves stresa vai problēmām saistībā ar attiecībām, var būt noderīga iespēja nedomāt vai iegremdēties kādā aktivitātē.

“Spēlē es varu būt kāds cits”

Dažiem bērniem, kuriem ir grūti komunicēt ar citiem vai kuri cieš no iebiedēšanas, spēlēšanās ar citiem tiešsaistē var būt viņu sociālā aktivitāte, kurā viņi var justies droši un daļa no kaut kā, ko viņi nevar iegūt reālajā pasaulē. Dažiem bērniem ir vieglāk iegūt draugus, ja tie nav aci pret aci, viņi jūtas mazāk vērtēti par izskatu vai to, kādi viņi ir, jo citi spēlētāji ir ieinteresēti tikai spēlē. Citiem spēlēšana tiešsaistē ir izklaides veids, viņiem patīk spēlēt, uzvarēt un sarunāties ar citiem. Viņiem tas nodrošina to pašu, ko citiem nodrošina filmu skatīšanās.

Spēlēšana var iesaistīt cilvēkus garīgi, piedāvājot izaicinājumus, dažādus līmeņus un mīklas, tā ir smadzeņu stimulators. Jaunieši izbauda izaicinājumus, ko tās piedāvā, un aizrautību, ko rada to risināšana.

Tas dod pārsteidzošu adrenalīna pieplūdumu, milzīgu sajūsmu, ko viņi, šķiet, nevar gūt no citiem izklaides veidiem. Spēles sniedz spēlētājam iespējas spēlēt ar vairākiem cilvēkiem vienlaicīgi, sadarboties un izveidot, būtībā, virtuālu rotaļu.

Ikviens var pierādīt sevi

Vēlmi kļūt par profesionālu hokejistu var nomākt ledus halles trūkums jūsu pilsētā. Vēl grūtāk ir bērniem, kuri vēlas kļūt, piemēram, par bobslejistiem vai kērlinga čempioniem. Kibersportā ir zems ieejas slieksnis attiecībā uz aprīkojumu. Viss, kas jums nepieciešams, ir nedaudz virs vidējā līmeņa dators un vēlme veltīt spēlei vismaz dažas stundas dienā. Pārējais ir atkarīgs no prasmēm, talanta, cītīgiem treniņiem un vēlmes attīstīties.

Globalizācija

Kibersportā spēlētāji no dažādām pasaules daļām var sacensties savā starpā, apgūstot dažādas datorspēļu skolas. Piemēram, spēlētājs no Amerikas Savienotajām Valstīm var parādīt savu reakcijas ātrumu spēlētājam no Ķīnas un, savukārt, mācīties no viņa panākumiem kaujas taktikā. Dažkārt jums nav nekur jādodas – jūs varat piedalīties spēlēs no mājām. Nav jāmeklē sponsori, jāmaksā par ceļojumu vai jāsaņem vīzas, ikviens var parādīt savas prasmes, ērti sēžot savā krēslā. Tas motivē spēlētājus trenēties un pilnveidoties, un tas nāk par labu e-sportam kopumā.

Progresu neietekmē vecums vai fiziskā sagatavotība

Kibersportā var spēlēt jebkura vecuma spēlētājs, nav nekādu ierobežojumu, kā tas ir, piemēram, vingrošanā, kur 16 gadus vecs sportists praktiski ir “vecis”. Nav arī sadalījuma pēc svara, kā tas ir boksā, vai vecuma, kā tas ir futbolā (juniori utt.).

Protams, virtuālajās spēlēs vadībā ir jaunieši, jo viņiem ir labākais reakcijas laiks un viņi ātrāk apgūst izmaiņas. Taču arī pieaugušajiem spēlētājiem ir iespēja kļūt slaveniem.

Izrāde

Kibersporta sacensības notiek īpaši šim nolūkam būvētās arēnās, kur spēlētāji ir sabiedrības uzmanības centrā. Uz viņiem ir vērstas acis, jūs varat justies tikpat labi kā Messi vai Nadals. Šodienas kibersporta zvaigznēm ir liela varbūtība, ka pēc pāris gadiem tās tiks atzītas līdzīgi kā tenisisti, bokseri vai citi sportisti.