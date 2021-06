Visu ko sola, bet par kokiem aizmirst

Ir pagājušas pāris nedēļas, kopš pašvaldību vēlēšanām, un, kamēr vēl jaunā dome nav sākusi darbu, mēs varam tikai zīlēt, ko no saviem solījumiem jaunie deputāti īstenos un vai vispār atcerēsies, ko pirms mēneša solījuši… Bet, ko tad, ja ir jomas, kas vispār netika pieminētas?! Piemēram, par koku saglabāšanu pilsētā, ciemos, ceļu malās, alejās, piepilsētas mežos?… Neviens politiskais spēks, kas plāno vadīt Tukuma novadu, savā programmā nebija norādījis, ka īpaši rūpēsies par kokiem. Jā, jā, ir rakstīts, ka rūpēsies par vidi, kops dabu, bet, līdzšinējā pieredze pierāda, ka tas nozīmē aptuveni to pašu, ko pateikt, ka visi kopā… lidosim kosmosā… Tikai viena partija solīja izstrādāt pilsētu un pagastu centru labiekārtošanas projektus, kur, kā varam nojaust, varētu padomāt arī par kokiem, bet kopumā par to nav rakstīts ne vārda. Bet vai partiju solītais, ka Tukuma novads būs visu mājas, ir iedomājams bez zaļās rotas, kas turklāt tiks kopta, saudzēta, lolota? Jo – ja mēs nestādīsim, ja nesaudzēsim, tad solījumu izveidot skaistu vidi ģimenēm ar bērniem nemaz nevar īstenot, lai gan tieši šādā – zaļā – pilsētā cilvēki vēlas dzīvot.

Esam pieraduši, ka blīvāk apdzīvotajā pilsētas daļā – Kurzemes un Meža ielā – mūs ceļā uz darbu, tirgu, skolu un mājām pavada reibinoši smaržojoši ceriņi vai saldi medainās liepas, kas, gadu desmitus augušas, šobrīd mūs glābj no vasaras tveices. Tas ir tik ļoti ierasti, ka pat nedomājam, ka, neiesaistoties kāda projekta apspriešanā, lielu daļu šo koku varam zaudēt. Un tā tas pavisam būs Kurzemes ielā, kur ielas rekonstrukcijas darbu turpinājumā plānots nocirst teju visus kokus posmā no Raudas ielas līdz pat «Narvesen» kioskam. Jā, ir grūti ko iebilst ielas rekonstrukcijai, bet ikreiz, kad tamdēļ jāzaudē kāds koks, vai tik daudzi, kā tas būs šoreiz, ir jādomā – vai tiešām mūsdienu tehnoloģiju laikmetā nekā citādi ielu atjaunot nevar, kā vien norokot to visā platumā? Tas, protams, ir ērti un izdevīgi, pirmkārt, jau būvniekam. Visu var darīt ar plašu atvēzienu, daudz nedomājot un sevi neierobežojot, kā tas pilsētvidē ir ierasts daudzviet citur pasaulē… Pie mums nav jānoņemas ar teju 40-50 gadus augušajām liepām, kas gan izrādījušās necerēti izturīgas… Vai citādi tās būtu izturējušas to vājprātīgo ikziemas sālīšanu, kas vienas sezonas laikā spēj iznīcināt jebkurus normālus apavus? Jā, iespējams, mūsu pilsētas kropļotās liepas, neliekas pievilcīgas ne projektētājiem, ne pašu domes vides komisijai…

Jo – varēs taču jaunus kokus iestādīt vietā! Tikai par to, kāds būs šo jauno koku liktenis, kādas labums, kaut vai elementāras ēnas un gaisa kvalitātes uzturēšanas ziņā, neviens jau acīmredzot neaizdomājas. Nav šaubu, ka Kurzemes ielā tagad augošas liepas tik prāvu apmēru ir sasniegušas tikai tāpēc, ka izauga laikā, kad auto bija luksuss, bet vērienīgajai ielu sālīšanai ziemā nebija tik daudz naudas. Paldies Dievam, ka tieši tai laikā tika sastādīti visi tie koki, kas tagad daiļo mūsu pilsētu un rada paēnu, jo tie, kas ir jaunāki, – vēl ilgi nesasniegs ieraugāmu un reāli baudāmu izmēru.

Neticat? Varam vēlreiz atgādināt par Zemītes ielas liepām, kas daudzu gadu laikā tā arī nav pieņēmušās spēkā. Visdrīzāk tās pat turpmāko 20 gadu laikā nesasniegs i ne pusi no veco koku tagadējā augstuma. Lieli koki iestgādīti arī Jelgavas ielas malā. Vai un kad tie dos ēnu, grūti spriest. Protams, koks jau nav pie vainas, ka tam nav labvēlīgi apstākļi, bet – vai tas neliek aizdomāties, pirms lemt par tik vērienīgu koku izciršanu?

Bet, atgriežoties pie politikas, deputāta varā ir noteikt, kāda būs kārtība pilsētā – ko saudzēsim, ko un kā kopsim un kā stādīsim. Un tas nav stāsts tikai par balsojumu, bet par atbildību. Piemēram, Kurzemes ielas koku liktenis tika vērtēts publiskajā apspriešanā un vairākums iedzīvotāji iebilda koku nociršanai. Deputāti apstiprināja apspriešanas rezultātus, bet savu viedokli nepauda, uzdodot galīgo lēmumu pieņemt vides komisijai. Var teikt, – izcils politiķu gājiens – nekādas atbildības! Bet – aizejiet un paskatieties, cik skaistas šīs liepas ir šobrīd un kā tās ziedēs?! Vai tās nojauš, ka tām ir pēdējā vasara?!