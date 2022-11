Kurš būs tas, kas redzēs tālāk un plašāk?

Kādam būt Tukumam? Kuru vietu attīstīt? Ko vēl jaunu, lielu, vai tieši otrādi – noderīgu – plānot? Par šādiem jautājumiem arvien biežāk jādomā, redzot, kā pilsēta “strādā” ikdienā un kā tais brīžos, kad, piemēram, Tukuma kultūras namā notiek kāds lielāks sarīkojums. Nu tāds, kas vienas stundas laikā piepilda pilsētu ar kultūru baudīt priecīgiem cilvēkiem. Diemžēl stāvvietu trūkums spēj šo prieku pārvērst diezgan lielā izmisumā vai pat dusmās, jo tas jau visiem sen zināms, ka Tukumā ir problēmas ar stāvvietām. Un tieši šādas nestandarta situācijas parāda vājās vietas. Lai arī pašvaldība uzskata, ka pasākuma dalībniekiem nav nekādu problēmu atnākt no Katrīnas laukuma, vai arī domes stāvlaukuma un Tirgus laukuma, skatītāju kavēšanās norauj koncertus, bet neapmierināto apmeklētāju dusmas tādos brīžos izbauda tieši kultūras nama darbinieki…

Protams, arī citās pilsētās diez vai būs tā, ka, pēdējā brīdī atbraucot, automašīnu varēs nolikt pie svētku norises vietas, visdrīzāk, jau nē, taču alternatīva noteikti nebūs mūsu Tirgus laukums, kas tumsā un – stāvo apmaļu dēļ – arī gaismā nezinātājam var būt pamatīgs pārbaudījums…

Kāpēc par to atkal jārunā? Lai beidzot šos jautājumus risinātu nevis tā, kā sanāk (vai nesanāk), bet – kā to paredz visur piesauktie attīstības/plānošanas dokumenti, to vidū Tukuma pilsētas satiksmes organizācijas un drošības uzlabošanas, transporta infrastruktūras attīstības koncepcija līdz 2023. gadam. Jāteic, dokumenta nosaukumu grūti pat izlasīt, taču tajā viss uzrakstīts un priekšā pateikts, tikai, šķiet, neviens punkts dzīvē nav no 2017. gada tā arī nav ieviests… Nu ja, bet vēl ir gadiņš laika…

Otrs ar šo pašu koncepciju saistīts jautājums izpeldēja šī mēneša komiteju sēdēs, proti, tā ir Smilšu ielas tālākās daļas attīstība, kur vēja spārniem uz priekšu virzās vairāku desmitu jaunu apbūves gabalu veidošana, taču – kas būs ar ceļiem, uz kurieni virzīs šo kustību nākotnē, – vismaz šobrīd risinājuma un atbilžu nav. Tai pašā laikā labi zinām, ka Smilšu ielas tālākā daļa ir ļoti šaura un nav piemērota tādam transporta pieaugumam, kāds te tuvākajā nākotnē solās būt, tāpat kā Jumpravas iela, pa kuru var nokļūt uz Raudas ielu – lielo koku aleja neko daudz izplesties te neļauj. Tikmēr Asteru iela – vēl viena izbraukšanas alternatīva, lai arī gana plaša, pie Raudas ielas krustojuma nosprosto visus, jo ir tik šaura, ka nav šaubu – šis krustojums būtu nākamais pārbūvējamais. Taču.. – nekādos plānos tas nav ielikts.

Jautājums: kurš ķersies pie sakarīgas pilsētas plānošanas? Patlaban ir sākusies sagatavošanas teritorijas plānojuma izstrādāšanai, bet – vai tas risinās arī šādas problēmas?! Diez vai – labi zinām, ka tā arī gadu desmitiem nav realizēta, piemēram, solītā Jāņa un Lauku ielas krustojuma pārbūve, kur intensīvākās transporta kustības laikā nosprūst teju vai visas puses…

Tukums aug, patiesībā, tas no “apakšas” aug daudz ātrāk nekā augšas jeb pašvaldība spēj plānot šo attīstību jēgpilni un ilgtermiņā. Sanāk tā – kamēr ielas vēl tikai plānos, mājas jau ir zem jumta. Un pilsētā par vēl vienu ”šauro bezizeju” vairāk.