podotajiem stādiem, augsni. Būvgruži, atkritumi ir veids, kā kailgliemezis ceļo

pa tuvākajām teritorijām, bet no ārvalstīm ar stādiem podos. “Ievedot savā

saimniecībā, mazdārziņā šo sugu, no viņa vaļā tikt būtībā ir neiespējami,”

norāda arī Dabas aizsardzības pārvaldes LIFE IP LatViaNature invazīvo sugu

eksperte Santa Rutkovska, piebilstot, ka, izvēloties dekoratīvos augus

stādījumiem, ainaviskas vides veidošanai, ir visas iespējas pašlaik piemeklēt

Latvijas stādaudzētavās sarūpēto. Iegādājoties Latvijā audzēto, būs

iespējams arī iegūt vairāk ziņu par auga īpašībām. Iepērkoties lielveikalos vai

internetā, šīs ziņas būs skopākas, un neviens arī nevarēs zināt, vai augsnē,

kurā jau ieaudzies košais stāds, nav maza kailgliemeža vai simtiem indivīda

izdētu oliņu.

Spānijas kailgliemezi kā invazīvu sugu raksturo divas pamatdarbības:

ēst un vairoties. Gadā viens indivīds izdēj līdz 500 olām. No viena rodas 500

jauni gliemeži, kas izaug garumā vidēji līdz 10 centimetriem, un visi viņi metas

ēst augu barību, citus bezmugurkaulniekus.

“Kāpēc kailgliemezis tik ļoti uzmanības centrā? Kailgliemezis ļoti kaitē

privātīpašumam, mazdārziņam, jo tur viņš jūtas kā restorānā. Apēd kāpostus,

salātus, gurķus un zemenes desertā. Tāpēc viņš dzīvo tuvu cilvēkam, jo tur

viņam vieglāk izdzīvot. Savvaļā graudzāļu laukā viņam klātos grūtāk,” skaidro

eksperte.

Spānijas kailgliemezis ir invazīvs daudzās Eiropas valstīs. Vācijā, ja

īpašumā ir Spānijas kailgliemezis, tad īpašuma vērtība būtiski krītas un

būtisks kaitējums tiek nodarīts ražotājiem. Zviedrijā, Norvēģijā zemeņu

audzētāji pērn bijuši panikā, jo lielu daļu ražas, tātad arī plānoto ienākumu,

iznīcinājuši kailgliemeži.

Aicina ziņot par izplatību

Pirms dažiem gadiem, kad Spānijas kailgliemežu uzvaras gājiens

turpinājies un vajadzējis izsekot tā izplatības dinamikai, Dabas aizsardzības

pārvalde izveidojusi e-pasta adresi, lai iedzīvotāji rakstītu, kur no jauna

manījuši šo invazīvo radījumu. Cilvēku atsaucība bijusi liela. Tagad parasts e-

pasts pārtapis interneta vietnē un mobilajā lietotnē “Invazīvo sugu

pārvaldnieks”. Tajā ievietots 50 nozīmīgāko sugu saraksts: invazīvie augi un

dzīvnieki, tur pieejami fakti par katru sugu, īss to apraksts, arī attēli, lai vieglāk

sugu atpazīt. Pārvaldniekā rodama informācija par to, kurās teritorijās

invazīvā suga visplašāk izplatīta, iedzīvotāji var aplūkot, vai suga sastopama

viņu novadā vai kaimiņos.

“Ja cilvēki mums paziņo, kur invazīvo sugu sastapuši, pamanījuši

pirmoreiz, tad tas vēl ir brīdis, kad rīkoties. Izejas dati ir mūsu atslēgas vārds.

Ja noķeram izplatības sākumu, tad varam zvanīt trauksmes zvanus, mudināt

tikt ar invazīvās sugas aizsākumiem teritorijā galā. Ja šo posmu palaižam

garām, nerīkojamies, tad, kā jau iepriekš tika minēts, dažu sugu invāzija

Latvijā ir ļoti strauja,” norāda Dabas aizsardzības pārvaldes pārstāvji.

Foto no DAP arhīva

Spānijas kailgliemezis novērojams no pavasara līdz pat decembrim, ar

aktivitātes kulmināciju no jūnija līdz septembrim. Liels izmērā, vidēji

sasniedzot 10 centimetrus. Gliemeža krāsa mēdz variēt no oranžas līdz

brūnai. Latvijā Spānijas kailgliemezim nav dabisko ienaidnieku.