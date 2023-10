Tukuma tūrisma informācijas centrs vērtē «Lielā Jēkaba» pretendentus /FOTO/

Lai izvēlētu pilsētu tūrisma informācijas centru izvirzītos pretendentus katrai kategorijai, Kurzemes Tūrisma asociācijas valdes lielo pilsētu starpā notika izloze, kuras laikā Liepāja, Ventspils, Saldus, Talsi, Tukums un Kuldīga tika pie savas vērtējamās kategorijas.

Katrai nominācijai ir sava vērtēšanas komisija, par kuru atbild kāds no reģionālajiem tūrisma centriem. Tukumam šogad tika kategorijas “Atpūta uz ūdens” nominantu vērtēšana Kurzemē – Ventspils novadā Peldošā māja “Villa Usma”, Talsu novada Rojā Ūdens piedzīvojumu noma “SPURA”, Kuldīgā – Alekšupītes ekspedīcija “Pa un pret straumi”, Dienvidkurzemes novadā pikniklaivas “Bartinera”, Liepājā – tūrisma aģentūras “JA TRAVEL” zivju grilbārs uz kuģa, Saldus novada Brocēnos – ūdens atrakciju parks “Sportive aqua” un Tukuma novadā – “Ozolaivas” ar saullēktu un saulrietu baudīšanas piedāvājumu Ķemeru Nacionālajā parkā.

Vērtējot uzņēmēju piedāvājumu atbilstoši kategorijai, tika izstrādāti arī noteikti kvalitātes balvas vērtēšanas kritēji, kas ekspertu komisijai ir būtiski objektīva vērtējuma izdarīšanai.

Vērtēšanas komisija devās ciemos pie katra no nominantiem, lai iepazītos ar viņu piedāvājuma daudzveidīgumu, papildus pakalpojumu klāstu, piedāvājuma unikalitāti, vietas saimniekiem un viņu stāstu.

Ūdens piedzīvojumu noma “SPURA” Rojā darbojas jau sešus gadus. Tas ir Alises un Jāņa Lakšmaņu ģimenes lolojums, kura piedāvāto pakalpojumu klāsts patiesi ir daudzveidīgs un strauji augošs. Abu entuziasms ļāvis no SUP dēļu nomas vietas izaugt par vietu, kas piedāvā piedzīvojumus un daudz pozitīvu emociju. SUP dēļu nomas pakalpojumam pievienojusies arī iespēja izīrēt kajakus un katamarānus, bet kopš 2022. gada pavasara “SPURAS” piedāvājuma klāstam ir pievienojusies SPURA Cafè, kas ļauj baudīt brīvdienās nesteidzīgus mirkļus turpat Rojas upes krastā. Tiek rīkoti gan muzikālie pasākumi, gan korporatīvie pasākumi, tāpat piedzīvojumus uz ūdens iespējams baudīt gan turpat Rojā, gan arī Engures ezerā, jūrā vai uz Rindas upes. Vērtēšanas komisija tika iepazīstināta ne vien ar “SPURAS” mājīgajām un gaumīgajām telpām un piedāvājuma daudzveidību, bet izbaudīja arī braucienu ar katamarānu pa Rojas upi, kas ļāva paraudzīties citām acīm uz Rojas upes gleznainajiem krastiem.

Savukārt Kuldīgā salīdzinoši nesen parādījusies iespēja ne vien vērot pavasaros kā Ventas rumbā zivis lec, bet pašiem kļūt par sava piedzīvojuma autoriem, dodoties kopā ar gidu izzinošā ekspedīcijā pa Alekšupīti. Kuldīgas novada tūrisma attīstības centra vadītājas Janas Bergmanes ideja, uz kuras realizāciju iets vairāku gadu garumā ir realizējusies un nu to, aizrautīgu gidu pavadībā, iespējams izbaudīt ikvienam. Arī vērtēšanas komisija saprata – lai dotos neparastajā ekspedīcijā pa Alekšupīti, kas caurvij Kuldīgas vecpilsētu, svarīgākais ir ekipējums un drošības instruktāža. Piedzīvojuma baudītājiem tiek izsniegts atbilstošs ekipējums – makšķernieku bikšzābaki un nūjas. Ekspedīcija ļauj iepazīt dažādus pilsētas vēstures slāņus, izbaudīt Venēcijas skatu sajūtu vietās, kur abās upes malās satiekas mājas, kā arī uzzināt daudz par apkārt esošajām ēkām un tiltiņiem, kas šķērso upīti. Viens no tiem redzams filmā “Emīla nedarbi”. Pateicoties gides aizrautībai, arī vērtēšanas komisija mājās pārveda interesantus faktus par Kuldīgu un tās vēstures līkločiem.

Interesants piedāvājums Usmas ezera krastā ir peldošās mājas ‘’Villa Usma’’, kas atvērtas apmeklētājiem no 2019.gada maija. Tās ļauj baudīt nakšņošanu peldošajās villās, sauļojieties, peldi ezerā un rīta kafiju uz savas privātās terases! Iluta Backāne, kas ir sava darba patriots, te viesus uzņem jau vairāk kā 21 gadu, kas liecina par ilgtspējīgu tūrisma piedāvājumu ar nemitīgu attīstību. Vērtēšanas komisija ielūkojās uz peldošiem pontoniem novietotajās mājiņās, kurās ir pat trīs istabas un secināja, ka – ne viss, kas pirmajā acu uzmetienā šķiet neliela izmēra, tāds arī ir! Katrai no trim peldošajām mājām ir iespējams viegli piekļūt no krasta, bet, ja esi ieradies ar kādu peldlīdzekli, būs ērti arī pietauvoties. Kompleksā ir pieejama arī laivu noma, dažādas aktīvās atpūtas iespējas, relaksēšanās piedāvājums pirtī vai saunā, tāpat – restorānā var arī gardi un gaumīgi paēst.

Iepazīties Latvijā ar Mehiko acteku “Trajinera” laivām var tikai vienā vietā – Nīcā, ko izdaiļo skaistā Bārtas upe. Par košajām acteku laivām reiz Turaidam Šēferam pastāstīja divi meksikāņi, no kuriem viens ir arī pirmās laivas dizaina autors. Izbaudīt pikniku vai pankūkas uz rāmajiem Bārtas ūdeņiem var divās pikniklaivās. Vienu no tām apgleznojusi māksliniece Kristīne Abika, otru – Elita Patmalniece. Vērtēšanas komisija tika sēdināta liellaivā “Elita”. Pankūkām cepoties un gardi smaržojot izbrauciena laikā ir iespējams uzzināt arī Bārtas upes vēsturi. Abi ar sievu Annu sekmīgi darbojas tandēmā, kur katram sava loma. Arī uzņēmums “Sofijas laivas” ir ģimenes uzņēmums ar daudzveidīgu piedāvājumu, lai gan pamatpiedāvājums ir kanoe laivu noma, ļaujot upju piedzīvojumu baudītājiem iepazīt ne vien Bārtas upi, bet arī Ventu, Irbi, Abavu, Tebru-Saku, Durbi-Saku un arī Liepājas ezeru, Papes ezeru un pat Liepājas Cietokšņa kanālu. Turaida aizrautība jūtama ikkatrā teikumā, jo kolīdz par vienu radītu pasākumu var atviegloti nopūsties un teikt, ka tas nu ir galā, lai priecātos par sekmīgu izdošanos, tā jau nākamā lieta ir padomā.

Arī Liepāja nebeidz pārsteigt! Tur viesus kopš 2018.gada gaida neparasts piedāvājums uz ūdens – zivju grilbārs uz kuģa klāja ar saulrietu Baltijas jūrā. Vēsturiskais zvejas kuģītis, kas pārbūvēts, pielāgojot to tūristu vajadzībām, ostmalā glīts, balts jau pa gabalu sveicina Liepājas viesus. Tas ir īsts Agitas Kurzemes un Jāņa Freimaņa ģimenes lepnums. Uz kuģīša tiek piedāvāts nobaudīt ne vien svaigi zvejotas piekrastes zivis, bet baudīt arī Marokāņu vakarus ar autentisku virtuvi. Salīdzinoši īsā mirklī Liepāja nesusi abiem ne vien iedvesmu, bet arī piederības sajūtu. Arī vērtēšanas komisija pārliecinājās, – te katrs tiek gaidīts un uzņemts kā mājās. Par to īpaši rūpējas Agita, kamēr Jānis dodas zvejā vai sēžas pie kuģa stūres rata. Uz kuģa ir mājīgi, viss iekārtots gaumīgi, un jūtama arī Agitas mīlestība pret puķēm. “JA TRAVEL” saimnieki piedāvā arī unikālu iespēju doties izbraucienā ar zvejas kuģīti “Balta”.

Bet Brocēni piedāvā atpūtu ūdens atrakciju parkā “Sportive aqua” ne vien ģimenēm ar bērniem, bet arī pieaugušajiem pašiem. Šis no visiem nominantiem ir jaunākais vērtējamais, jo konkrētais – lielākais piepūšamais ūdens atrakciju parks Kurzemē darbojas vien no 2022.gada. Te, Brocēnu pludmalē ir iespēja ikvienam pārbaudīt savu veiklību, pārvarot vairāk nekā 30 šķēršļus. Papildus, vietas saimnieki parūpējušies arī par “Sportive Tasty” ēdināšanas furgonu, kā arī piknika galdiņiem. Atrakciju parka saimnieki paši ir ar sportu lielos draugos un atbalsta laika pavadīšanu svaigā gaisā un kustībā. Saimnieki Ieva un Arnis Alferovi parūpējušies gan par ērtāku nokļūšanu uz atrakciju parku pa īpašu laipiņu, gan arī par tiem, kas atrodas krastā, jo jau nākamajā sezonā te būs iespēja arī krastā ļauties piepūšamās atrakcijas priekiem. Saimnieki ir par to, lai vide sakopta un aktīvi, pozitīvi pludmales apmeklētāji!

Nomināciju kategorijā kategorijas “Atpūta uz ūdens” Tukuma pusē pārstāvēja “Ozolaivas”, kas piedāvā baudīt enerģētiski spēcīgus saullēktus un maģiskus saulrietus Lielajā Ķemeru tīrelī. Arī vērtēšanas komisija sēdās laivā, lai izlīkumotu labirintus vienā no lielākajiem sūnu purviem Latvijas piekrastē. Iegareno ezeriņu labirintu ainaviskumu lieliski papildināja arī projektu vadītājas Elīnas Ēdoles stāstījums un rūpes par to, lai vērtēšanas komisija brauciena laikā justos labi. To, ka drošība ir pirmajā vietā, pavisam noteikti, ikkatram, kas vēlas baudīt šādus braucienus, prot vislabāk atgādināt Kārlis Rušmanis, kas jau kopš pusaudžu gadiem nodarbojies ar kanoe airēšanu, izcīnot pat medaļas Latvijas čempionātos. Lielais Ķemeru tīrelis ir mājvieta arī reti sastopamām purva putnu sugām, kā arī pieturvieta migrējošām putnu sugām, tāpēc aizraujošos purva skatus atļauts baudīt vien sezonas laikā, kad nav spēkā liegums.

Katrā apciemotajā vietā bija skaidri redzams – kurzemnieki aktīvi turpina attīstīt un pilnveidot tūrisma nozari, aizvien domājot par sava piedāvājuma paplašināšanu un kaut kā jauna radīšanu. Atpūta uz ūdens, kā redzams, lūkojoties uz nominantu piedāvājumu, var nozīmēt kā mierīgu un laisku atpūtu klusā vietā, tā arī aktīvu došanos piedzīvojumā vai ceļojumā un pat pikniku vai grilēšanu uz kuģa. Daudzveidība – pārsteidz, bet visvairāk – saimnieku sirsnība, degsme par to, ko viņi radījuši, apaudzējuši ar idejām un turpina realizēt, aizvien kopā ar pašu radīto pakalpojumu augot.

*Kurzemes Tūrisma asociācija kvalitātes balva “Lielais Jēkabs” pasniegta tiek kopš 2004. gada. „Lielā Jēkaba” balva ir vērtīga dārgmetāla medaļa, kuru veidojis Liepājas mākslinieks Reinis Kuncītis pēc Hercoga Jēkaba 1644. gadā Jelgavā kaltā sudraba dāldera līdzības.