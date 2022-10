Saskaitīti 97% balsu – 5% barjeru pārvar 8 politiskie spēki

Svētdienas rītā Centrālā vēlēšanu komisija (CVK) ir saskaitījusi jau 96,59% balsu (1019 no 1055 iecirkņiem) un pārliecinošā vadībā atrodas “Jaunā vienotībā” (JV), kas līdz šim saņēmusi 18,93% vēlētāju atbalstu. Otrajā vietā atrodas Zaļo un Zemnieku savienība (ZZS), kam savu balsi atdevuši 12,65% vēlētāju, bet trešajā vietā ierindojas Apvienotais saraksts ar 10,97% vēlētāju atbalstu, liecina CVK publiskotā informācija.

Ceturtajā vietā atrodama Nacionālā apvienība, par kuru balsojuši 9,30%, piektā vietā ir “Stabilitātei!” ar 6,76% lielu atbalstu, septītajā vietā ir “Latvija pirmajā vietā”, par kuru savu balsi atdevuši 6,19% vēlētāju. Vēl 5% barjeru pārvarējuši un Saeimā iekļūst arī “Progresīvie” ar 6,12% lielu atbalstu un “Attīstībai/Par!” ar 5,02% lielu atbalstu.

Dati rāda, ka parlamentā neiekļūst “Saskaņa”, kurai līdz šim saskaitītas 4,77% vēlētāju atbalsts. Savukārt “Katram un Katrai” vēlēšanās saņēmusi 3,66% balsu.

Provizoriskais sastāvs

Atbilstoši pašlaik apkopotajai situācijai no JV Saeimā varētu būt iekļuvuši Krišjānis Kariņš, Edgars Rinkēvičs, Andrejs Judins, Inese Lībiņa-Egnere, Irma Kalniņa, Zane Skujiņa, Dāvis Mārtiņš Daugavietis, Zanda Kalniņa-Lukaševica, Uģis Rotbergs, Ainars Latkovskis, Evika Siliņa, Hosams Abu Meri, Andrejs Ceļapīters, Jānis Skrastiņš, Raimonds Čudars, Arvils Ašeradens, Inga Bērziņa, Anda Čakša un citi, liecina aģentūras LETA aprēķini. ZZS nākamajā Saeimā varētu pārstāvēt Gunārs Kūtris, Augusts Brigmanis, Armands Krauze, Juris Jakovins, Didzis Zemmers, Kaspars Melnis, Līga Kozlovska, Valdis Maslovskis, Uldis Augulis, Gundars Daudze, Jānis Vucāns, Viktors Valainis, Andris Bērziņš un citi. AS pārstāvji nākamajā parlamenta sasaukumā varētu būt Igors Rajevs, Didzis Šmits, Andris Kulbergs, Raimonds Bergmanis, Edvards Smiltēns, Māris Sprindžuks, Māris Kučinskis, Ingmārs Līdaka, Edgars Tavars un citi, savukārt no NA parlamentā varētu būt iekļuvuši Ināra Mūrniece, Rihards Kols, Nauris Puntulis, Raivis Dzintars, Uģis Mitrevics, Jānis Dombrava, Edmunds Teirumnieks, Ilze Indriksone, Jānis Vitenbergs, Edvīns Šnore un citi. No “Stabilitātei” saraksta Saeimā varētu būt iekļuvuši Aleksejs Rosļikovs, Svetlana Čulkova, Nataļja Marčenko-Jodko, Glorija Grevcova, Viktorija Pleškāne, Viktors Pučka un citi, no “Progresīvo” saraksta – Andris Sprūds, Andris Šuvajevs, Antoņina Ņenaševa, Skaidrīte Ābrama, Kaspars Briškens, Leila Rasima, Edgars Zelderis un citi, no LPV – Ainārs un Ričards Šleseri, Mārcis Jencītis, Oļegs Burovs, Vilis Krištopans, Ramona Petraviča un citi, bet no AP – Marija Golubeva, Artis Pabriks, Ieva Ilvesa un citi, ziņo aģentūra LETA.